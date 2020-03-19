 Кличко исключает открытие киевского метро до конца карантина. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Коронавирус является очень агрессивной болезнью. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение", - подчеркнул Кличко.

По его словам, на сегодня многие города мира ограничивают работу метрополитенов. Кличко добавил, что с частными перевозчиками ведут переговоры.

"Нет такого транспорта, который смог бы перевести такое количество людей (как метро, - ред.). Этим вызваны большие очереди на остановках транспорта. Мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками. Но, к сожалению, некоторые частные компании уменьшают количество транспорта. Я считаю это недопустимым", - отметил мэр.

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