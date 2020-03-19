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 Общество
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 Кличко исключает открытие киевского метро до конца карантина. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена.

Об этом заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Коронавирус является очень агрессивной болезнью. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение", - подчеркнул Кличко.

По его словам, на сегодня многие города мира ограничивают работу метрополитенов. Кличко добавил, что с частными перевозчиками ведут переговоры.

"Нет такого транспорта, который смог бы перевести такое количество людей (как метро, - ред.). Этим вызваны большие очереди на остановках транспорта. Мы сейчас ведем переговоры с перевозчиками. Но, к сожалению, некоторые частные компании уменьшают количество транспорта. Я считаю это недопустимым", - отметил мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве есть около 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3182704
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы заставляют не открывать метро
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Ну все, Віталя може і не виставляти кандидатуру на наступних виборах мера - сам себе похоронив!

А якби відкрив (з обмеженнями, звісно), то кияни б це оцінили...
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Xoрошо проветриваемое метро, оказывается, опаснее забитых как консервные банки маршруток, где люди дышат одним и тем же воздухом.

Увы, Виталик попадает в тот же список неизлечимых идиотов что и бубочки со шмыгалями.
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Зебилы заставляют не открывать метро
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100%, бо виступив з пропозицією відкрити зам Кличка, а потім Віталя дав задню...
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Кличко же дружище порошенко, и договорнячёк в Вене с Фирташем и Лёвочкиным.
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Ну наказ закрити метро дав ж Шмигаль... І заставили всіх - і друга Петі Кличка, і Гепу, і Філатова...
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а бабушкам-старушкам не сидиця на пєнсії. Шило в задніце не позволяє
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там же бєсплатний проєзд пропадає здря!!!
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Ну так відмінити безплатний проїзд пенсам на час карантину - і можна метро відкривати, давки не буде і можна буде тримати дитанцію в вагоні! Невже владі так важко додуматися?
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Вчора, до речі, йшлося про надання блазню права одноосібно вводити надзвичайний стан... Кличко исключает открытие киевского метро до конца карантина - Цензор.НЕТ 869
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зачем ездить на работу..если коронавирус поселился..
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Ну все, Віталя може і не виставляти кандидатуру на наступних виборах мера - сам себе похоронив!

А якби відкрив (з обмеженнями, звісно), то кияни б це оцінили...
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Только из за этого? Оно за шесть лет начудило с подельниками.
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Кияни довго терпіли Жопова, але зненавиділи після бездіяльності під час снігопаду весни 2013-го... Закриття метро може мати такий самий ефект!
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Поэтому - лезем, кияни дороги, в матрац и вытягиваем чулок на свет божий. Чтобы купить гречку ЭЛЕКТРОЛИСАПЕТ!
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Xoрошо проветриваемое метро, оказывается, опаснее забитых как консервные банки маршруток, где люди дышат одним и тем же воздухом.

Увы, Виталик попадает в тот же список неизлечимых идиотов что и бубочки со шмыгалями.
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Главные пиарщики последних дней это Шахов и Кличко. ( вирус вирусом, пандемия пандемией, а выборы не кто не отменял.. А обоим так хочется...)
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Отключение метро - это не дурость зе-дебилов, это умышленная работа зе-гнид на моксву...

ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
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Пєдалік! Так скажи людям, шо тебе заставили! Не бери відповідальність на себе за чужу тупість - в тебе своєї достатньо!!!
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Ну що ж. Дотепер відповідальність за штучно створений транспортний апокаліпсис у Києві ніс лише зеленський. Віднині Кличко поділятиме цю відповідальність. В кожного свій вибір. Так кияни і запам`ятають!
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Этому диББИлу известно, что из-за закрытия метро, концентрация людьских тел, в наземном транспорте стала в разы больше?
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