 В Черновцах спецавтомобиль с громкоговорителем информирует жителей города о правилах карантина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание АСС, такое оповещение будет проводиться ежедневно.
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Гундяй Крестовоздвиженский
"фсьєм жітельям тєрефнь'я фийті на регістрація!"(с)
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19.03.2020 12:53
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Богдан Т
"Відвези мене до Сайлент-Хілу!"
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19.03.2020 12:54
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Saw Ewas 1a26b1e6
Інформує про рекомендації та про транспортний гаплик.
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19.03.2020 13:13
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Катруся
Де вони цей драндуль викопали?
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19.03.2020 13:19
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