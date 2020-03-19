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 Политика Украины, Общество
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 В Черновцах спецавтомобиль с громкоговорителем информирует жителей города о правилах карантина. ВИДЕО

Специальная машина с громкоговорителем объезжает микрорайоны Черновцов и информирует жителей города о правилах карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание АСС, такое оповещение будет проводиться ежедневно.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182701
 
 
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"фсьєм жітельям тєрефнь'я фийті на регістрація!"(с)
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Інформує про рекомендації та про транспортний гаплик.
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