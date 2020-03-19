 В Черновцах спецавтомобиль с громкоговорителем информирует жителей города о правилах карантина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание АСС, такое оповещение будет проводиться ежедневно.

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