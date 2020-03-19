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 Киевские новости
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 Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева передал 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Видео 5 канал

"Столица усиливает оснащенность и возможности медицинских учреждений города. Мы покупаем необходимое оборудование. Осуществляем ремонт в больницах. Закупаем новые скорые. Сегодня мы передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и имени Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу № 9", - сказал Кличко во время передачи спецавтомобилей возле мэрии столицы.

Он добавил, что эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99 процентов. Такие передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

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Такие лаборатории iPonatic применяют сегодня в 12 странах мира для диагностики коронавируса: в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.

Что касается скорых, то автомобили относятся к классу безопасности и экологичности Евро-5 и соответствуют современным требованиям экстренной медицины. В автомобилях установлены такие необходимые сегодня аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов. Также установлено диагностическое оборудование, которое еще во время транспортировки пациента, поможет установить предварительный диагноз и передать его врачам медицинского учреждения, куда доставляют больного. Все автомобили оснащены системами стабилизации, чтобы во время движения и врачи, и пациенты чувствовали себя комфортно и осуществляли необходимые манипуляции.

"Мы постоянно обновляем парк спецмашин экстренной медицины столицы. И сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения - одна карета скорой помощи на 10 000 жителей. Очень важно, чтобы наши медики имели такие автомобили в нынешних условиях, когда нагрузка на них будет большей в случае распространения коронавируса. Чтобы оказывать помощь людям и спасать жизни киевлян ", - добавил мэр Киева.

Источник: https://censor.net.ua/v3182681
 
 
 Топ комментарии
 
Мер Киева, в вопросе борьбы с пандемией, сделал больше чем президент. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 2045
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Сколько Кличко, как физлицо, потратил на это денег?
Передало оно! Курва!
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Что за тупорылые совковые формулировки - "передал"?
Он что сам купил, за свои деньги?
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Надо так писать, Из бюджета Киева купили 39 авто скорой помощи!
Нет **** передал....
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Добре, що купив, а не вкрав гроші, чи не так?
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Ну так и воруют, купил втридорога, свернул на вирус.
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Мер Киева, в вопросе борьбы с пандемией, сделал больше чем президент. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 2045
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Ну да, закрыть метро - и не отправить людей в отпуск просто гениально!
Зебилы вообще отупели!
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Вам, батенька, лечится надо. Электричеством. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 238
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Ехал сегодня утром с Троещины, начали обгонять колонну еще перед Почтовой, а начало колонны оказалось возле КГГА. Виталька, а без понтов никак нельзя??? *****, даже в таком горе не могут обойтись без пиара.
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Сколько Кличко, как физлицо, потратил на это денег?
Передало оно! Курва!
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А я седня утром видел кучу "скорых" под КГГА и думкал, шо это за мероприятие такое. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 239
А оно вона чо - сначала надо было их там выстроить и торжественно показать.
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Почему-то представил бурлаков, тянущих по Крещатику к КГГА атомную подводную лодку, которую Кличко торжественно передаст ВМСУ.
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Но согласись, что это было бы эпично. Медустановам Києва передані 39 спецавтомобілів швидкої допомоги і 2 експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 6947
Не каждый день такое увидишь.
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It is truly great that we have these. But where did they come from so quickly? Was this done on prozorro or was it a back door deal? Also where will the extra trained ambulance crews come from? It is great to have improvements but a capability of this magnitude (and political benefit for someone) does not just appear from nowhere - except in Ukraine!
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