 Все контакты больного Шахова и к чему здесь чрезвычайное положение. ВИДЕО

Депутаты, журналисты, телеведущие, друзья и их семьи - скольких людей подверг опасности Шахов? Кому выгодна принудительная самоизоляция большего количества народных избранников? Чего на самом деле не хватает власти для борьбы с распространением коронавируса?

Интересный нюанс: еще несколько недель назад Сергей Шахов протестовал против обсервации группы Украинской из Китая в Новых Санжарах. Циничная мораль истории еще и в том, что теперь народные депутаты должны встречаться с реалиями украинской медицины в наших больницах, пусть даже и частных. Ведь границы закрыты и выехать на лечение в другое место не получится.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.