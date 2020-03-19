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 Политика Украины
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 Все контакты больного Шахова и к чему здесь чрезвычайное положение. ВИДЕО

Первый пошел. В очередном выпуске "Без цензуры" в центре внимания - история первого нардепа, у которого подтвердили коронавирус - Сергея Шахова. Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о том, как игнорирование правил гигиены народными депутатами хотят (и могут) использовать для узурпации власти.

Депутаты, журналисты, телеведущие, друзья и их семьи - скольких людей подверг опасности Шахов? Кому выгодна принудительная самоизоляция большего количества народных избранников? Чего на самом деле не хватает власти для борьбы с распространением коронавируса?

Интересный нюанс: еще несколько недель назад Сергей Шахов протестовал против обсервации группы Украинской из Китая в Новых Санжарах. Циничная мораль истории еще и в том, что теперь народные депутаты должны встречаться с реалиями украинской медицины в наших больницах, пусть даже и частных. Ведь границы закрыты и выехать на лечение в другое место не получится.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Источник: https://censor.net.ua/v3182670
 
   
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Дуже схильні ті до корони, в кого слизова уражена тривалим вживанням наркотичних стимуляторів через ніс (наприклад, депутати). Це ворота до інфекції. Тому так багато мажорів понакривало по всьому світу.
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це ніяк не вплине на те, що наші депутати, міністри, алігархія почнуть піднімати вітчизняну медицину. Це безумна публіка, крейзі.
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пока не закончился лыжный сезон, у "элиты" есть возможность по примеру пастора шлага навострить лыжи и податься через карпатские окна в границах к загнивающей медицине запада. но! если перейдут, даже для них возникнет ряд бааааальших и дорогостоящих проблем.
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