 Украинские воины впервые применили на фронте пушку калибром 30 мм на станке Ивана Савельева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, разработал новый станок инженер-конструктор компании Арморум Солюшинз, ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев.
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Molli
Не може такого бути. Україна ж не стріляє у відповідь.
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19.03.2020 10:09
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Андрей Дидовик
Но вот, хоть одна нормальная новость.
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19.03.2020 10:10
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Владимир Николенко 123e1460
ТЕРРОРИСТ поймался сразу! (18+) Александру Беспалому СТЫДНО !
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19.03.2020 10:11
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Юрій Ан
Каменец_Подольский рулит!
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19.03.2020 10:13
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