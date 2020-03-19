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 Украинские воины впервые применили на фронте пушку калибром 30 мм на станке Ивана Савельева. ВИДЕО

Украинские бойцы впервые применили на фронте специальный станок для стрельбы из пушки калибром 30 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разработал новый станок инженер-конструктор компании Арморум Солюшинз, ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/v3182635
 
   
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