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 Политика Украины, Общество
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 Украинские воины впервые применили на фронте КПВТ калибром 14,5 мм на станке Ивана Савельева. ВИДЕО

Украинские бойцы впервые применили на фронте специальный станок для стрельбы из КПВТ калибром 14,5 мм миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разработал новый станок инженер-конструктор компании Арморум Солюшинз, ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ. ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/v3182635
 
   
 Топ комментарии
 
Но вот, хоть одна нормальная новость.
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Дядь Ваня известный мастер-оружейник. Долгих лет жизни тебе.
(13МПБ)
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только не показуйте это видео говнокомандующему и его ермакам с таранами. а то они опять отведут войска в чистое поле, чтобы ВСУ не достало их братушек из парашии.
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Не може такого бути. Україна ж не стріляє у відповідь.
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а Україна и не стріляє..... вона тiльки пострєлiває...
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Хорошей новостью было бы применение Байрактара или высокоточных боеприпасов.
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если страна не может делать стволы с патрончиками то можна хотя бы сделать станок. хотя, Иван Савельев - полюбасу москаль
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помню как в Славянске году этак в 17-м мне укропы зловещим шёпотом рассказывали шо сепары кладут им точно в блиндаж с первого выстрела без пристрелки. про Грань и Краснополь эти жители сельской местности даже не подозревали..... Українські воїни вперше застосували на фронті КПВТ калібру 14,5 мм на станку Івана Савельєва - Цензор.НЕТ 9162
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а шо хорошего - эти убивалки придумывали для войны с агрессором а тут вон оно как.....
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брехливий кацапчик тупо не знає значення слова москаль
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Дурачек кацапский, а ты в курсе сколько стоит один выстрел управляемым снарядом? Так что свои сказки про не имеющих АНАЛлохов в мире кацапском оружии оставь для телеканал звИзда. Просто местность давно пристреляна и вероятность попадания даже с первого выстрела достаточно высока. Кацапские нацисты действительно несколько раз использовали снаряды краснополь, вот только делали они это как и подобает истинным нацистам при обстреле мирного населения, это делается специально для того, чтобы посмотреть потом в новостях на эффективность своей стрельбы (именно на цивильных объектах кацапы чаще всего и проводят тесты своего вооружения). Кстати именно из-за стоимости мы точно так же не применяем и не закупаем для армии аналогичные управляемые снаряды Квітник, хотя мы имеем возможность их производить.
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Я по возможности переводил пару копеек Александру Беспалому. Мне нравится его фраза Убивать нельзя-калечить.
https://www.youtube.com/watch?v=swDUw8t-P14

https://www.youtube.com/channel/UCK9O2-o39lB7RnoQUuUXPAg
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Что то ты попутал Камянец-Подольский с Кривбассом.
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Под 30-ку д. Ваня тоже станок делал, авторы видео попутали.
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за наказом з києва били звісно по горобцях
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Хоть одного катюгу завалил? Стреляет хорошо, а как поражает?
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Генштабу надо готовить армию к "хорватскому"сценарию.Когда рашка посыплется-одним махом выбить бандитов с Донбасса,потом с Крыма.Или мы еще пять лет-под обстрелами сидеть будем?
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Дядь Ваня известный мастер-оружейник. Долгих лет жизни тебе.
(13МПБ)
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только не показуйте это видео говнокомандующему и его ермакам с таранами. а то они опять отведут войска в чистое поле, чтобы ВСУ не достало их братушек из парашии.
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спасибо конечно..но турки в 21 - м веке из беспилотников панцири цапские разносят..а мы тачанки мастырим...позор....
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для утилизации казларогих все методы хороши
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Кацяпів будемо бити і в Донбасі і в Криму тридцяткою прямо в лоб, щоб голова відлітала, поки ця нечисть не зникне назавжди.
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Добавлю, будемо бити років через 20, а може і ні? "Как говорил шеф" Куй железо ....". Я бачу по владі , Раді і Зраді що всі аж "горять" бити кацапів, що аж миру хотять Всі.
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Впервые через 6 лет войны и реформ, ...мдааа быстро, оперативненько идут реформы.
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Сколько лет этому Максиму? Еще наверное гитлеровская разработка.
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"Бомбардир", ты опять дерьмом начал "бомбардировать"? У вас, на китайской границе, до сих пор в УРах стоят настоящие "Максимы"... Единственная "модернизация" у них - централизованная подача воды для охлаждения ствола, которую ещё Виккерс изобрёл, в начале Первой Мировой, и широкое горло на кожухе, чтобы можно было, вместо воды для охлаждения, снег набивать... (Финны его придумали ещё в середине тридцатых, а в РККА вводить стали только в 1940-м...).
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молодцы хлопцы! мочи кацапскую нечисть,шо пришла на нашу землю!
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В далеком75-м разобрали на свою голову КПВТ .Хер могли собрать всем полком! Вызывали оружейников с дивизии.
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гренадёр, а тебе не пойух ли? да хоть с времен первой мировой лишь бы рашистских оккупантов успешно в груз 200 превращал! помню нас в интитуте на военке препод-подполковник заставлял этот КПВТ (мы окрестили его -коняк всегда полезен товарищ) разбирать и собирать. тяжело но вдвоем-втроем (там пружина офигенная) управлялись. по-моему он раньше на бронеобъектах типа БТР-60 или БРДМ стоял и заряжался с помощью тросика с кольцом.....
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І куди воно з такого станка стріляє? яка точність пострілу, чи є оптичний приціл і яка ціна кулеметної черги у небо? Скільки часу потрібно на облаштування та зміну позиції?
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