 Украинские воины впервые применили на фронте КПВТ калибром 14,5 мм на станке Ивана Савельева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, разработал новый станок инженер-конструктор компании Арморум Солюшинз, ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев.
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+50
Но вот, хоть одна нормальная новость.
+16
Дядь Ваня известный мастер-оружейник. Долгих лет жизни тебе.
(13МПБ)
(13МПБ)
+10
только не показуйте это видео говнокомандующему и его ермакам с таранами. а то они опять отведут войска в чистое поле, чтобы ВСУ не достало их братушек из парашии.
https://www.youtube.com/watch?v=swDUw8t-P14
https://www.youtube.com/channel/UCK9O2-o39lB7RnoQUuUXPAg
На відео 14.5 мм.
(13МПБ)