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 Общество
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 Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус. ВИДЕО

Министерство здравоохранения призвало проверять информацию о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками.

Об этом говорится в видеообращении заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал всех проверять информацию о коронавирусе, а СМИ "не гнаться за громкими заголовками".

"К каждому сообщению или перепосте относитесь очень ответственно и критически. Потому что вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус", - сказал он.

Ляшко также призвал доверять официальным источникам информации, сохранять спокойствие и оставаться дома.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182624
 
 
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ідіот, краще розішли в регіони тести, щоб люди тиждень не очікували на результат з Києва Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус - Цензор.НЕТ 7923
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им вера не позволяет.
в Торе написано, что каждый представитель избранного народа, убивший 1000 гоев, попадает в рай.
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А що робити коли не віриш офіційним джерелам? Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус - Цензор.НЕТ 4447
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Хоча якщо офіційну статистику помножити на число Дубілєта, то буде в першому наближенні щось правдоподібне.
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" Все хорошо, прекрасная маркиза..." От і вся інформація МОЗ.
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Доречі, в умовах карантину дуже корисною була б Держава в смартфоні. Хтось в курсі, де можна скачати цей додаток?
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Держава в смартфоні на карантині - туди одночасно більше десяти чоловік заходить.
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От перед неизвестным умирают медленно и мучительно. Это да. Но кто виноват что паника идет вширь и вглубь? Не вы ли с министрами и кличками?
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У нас такие как Скалецкая, Ляшко, Данилов, Радуцкий хуже любых дурных фэйков! Вся власть фэйковая, из незнаек и свадебных менеджеров с дипломами массажистов...
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Сначала даже с утюга кричали о коронавирусе, а теперь не поддавайтесь панике.... Да,людей нужно информировать и обязана власть это делать но не так же как у нас. Сами напугали людей, что даже камнями по автобусам кидали. Кто то пытался на этом пропиариться, а теперь пожинаем плоды....
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