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Все про:интернет (1520) космос (625) спутник (122) SpaceX (17)

 SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию мини-спутников, предназначенных для формирования глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Об этом SpaceX сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В частности, 17 февраля Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Источник: https://censor.net.ua/v3182596
 
   
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В ответ раша пообещала их глушить как голос америки!
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Ну чего. Ви ж хуйла своєго обнулілі. Тєпєрь он будет правіть вамі сто лєт.

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Московити вже казали,що хочуть збивати.
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В ответ раша пообещала их глушить как голос америки!
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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
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Это чем должны люди заниматься, когда их не обворовывают. А не то, что мы с вами - фигней.
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Ну чего. Ви ж ***** своєго обнулілі. Тєпєрь он будет правіть вамі сто лєт.

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это твой фуйло. я к нему отношения не имею. Назвал бы тебя дебил - но ты и так дебил.
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Рейган поховав СРСР, а Маск ліквідує бензоколонку.

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Московити вже казали,що хочуть збивати.
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Терешкова может их только обосрать как тогда когда единственный раз слетала в космос и обгадилась по полной при посадке. Причем в прямом смысле.После чего Королев сказал, что в космос при своей жизни больше не отправит ни одну бабу. SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 4051
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Ну да обосранная, обрыгавшаяся, бухая коза зрелище не для слабонервных. SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 1445
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Королёв глупец. Это был запах русского духа.
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Чем, своим перегаром? Как во время своего полета?
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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
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Где-то в пыльном уголке , тихонечко всплакнул "Лыбидь"
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Цивилизация.. Завидую белой завистью.
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ПРОГРЕСС: Мир развивается; Тартария распадается на национальные государства неопасные для человечности; ВР назначает Порошенко спикером после чего Зе подает в отставку, спасая Украину от оккупации Тартарией.
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