 SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Об этом SpaceX сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP— SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020
Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
В частности, 17 февраля Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂