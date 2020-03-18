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 Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали мошенников при попытке продажи фальшивых серебряных монет на сумму около миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мы установили, что в конце февраля к жителю столицы, 1964 года рождения, обратились неизвестные, которые рассказали ему о том, что якобы нашли старинный клад и предложили купить антикварные монеты из драгоценных металлов. Киевлянина осмотрел монеты и согласился их приобрести. Через несколько дней аферисты встретились с потенциальным покупателем у банковского учреждения, где он хранил свои сбережения, снял наличные и приобрел товар. Однако, когда вскоре пострадавший решил сдать монеты в кредитное учреждение, они оказались фальшивыми, а затем он написал заявление в полицию", - сообщили в полиции.

Правоохранители разработали оперативную комбинацию, в ходе которой аферисты согласились повторно продать пострадавшему партию в количестве 1 000 "серебряных" монет. По аналогичной схеме, злоумышленники встретились с "покупателем" у банка, где за миллион гривен продали фальшивые монеты.

Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция 01

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Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция 02

Полицейские задержали четырех человек - уроженцев другого государства,которые в начале года прибыли на территорию Украины на автомобилях и в разных городах искали "жертв". Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. У задержанных изъяли деньги и поддельный "товар", который направлен на проведение экспертизы.

Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция 03

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Мошенники-иностранцы, продавшие фальшивые монеты за 1,5 млн грн, задержаны в Киеве, - Нацполиция 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/v3182590
 
 
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звіздєц.. той шле шле сотні тисяч за якесь єфімерне авто-другому дурневі пощастило-що вирішив продати на кілограми.. Не впізнаю киян.
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