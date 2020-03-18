 Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал, среди прочего, Сивохо сообщил, что планирует развивать проект создания платформ диалога на Донбассе.

"Безусловно, мы начали, мы стартовали. То, что было 12 числа, мы считаем стартом платформы", - отметил он.

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По мнению советника секретаря СНБО "диалог с Донбассом" необходим. "Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнениях общества. Общество же у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа - для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс", - пояснил он.

Сивохо сообщил, что планирует поехать на неподконтрольную правительству территорию, "потому что там дом". "Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать", - заявил он.

Советник секретаря СНБО прокомментировал и то, что в Раде собирают подписи за его увольнение: "Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала - по первой волне атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас - вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, то есть люди себе проявляют". Он также сказал, что говорил о ситуации с президентом Владимиром Зеленским, но отказался уточнять подробности.

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Советник секретаря СНБО выразил надежду, что консультативный совет, о котором договорились в Минске, будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах вперед.

Он посоветовал украинцам придерживаться рекомендаций, "которые выдает совет по ликвидации последствий и вообще по борьбе с коронавирусом". "К сожалению, во время предыдущей власти здорово получилось - уничтожили всю санитарно-эпидемиологическую службу в стране. Сейчас ее, слава богу, восстановили. Специалисты остались. Они вырабатывают рекомендации. Рекомендации выходят от официальных источников. Поэтому, пожалуйста, большая просьба, люди, ну, вы нужны стране, не надо умирать. Давайте соблюдать элементарные правила безопасности хотя бы. Будьте здоровы", - подытожил Сивохо.

Отметим, как сообщал "Детектор медиа", Klymenko time создан в 2017 гожу и имеет непосредственное отношение к бывшему министру доходов и сборов, покинувшему Украину в 2014 году. На фотографии, которая оформляла канал, был Клименко с командой.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.