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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20953) Слуга народа (742) Сивохо (62)

 Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения". ВИДЕО

Внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо дал интервью медиа Klymenko Time, которое называют проектом министра доходов и сборов времен беглого Януковича Александра Клименко, ныне проживающего в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал, среди прочего, Сивохо сообщил, что планирует развивать проект создания платформ диалога на Донбассе.

"Безусловно, мы начали, мы стартовали. То, что было 12 числа, мы считаем стартом платформы", - отметил он.

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По мнению советника секретаря СНБО "диалог с Донбассом" необходим. "Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление обо всех мнениях общества. Общество же у нас многослойное, нужно учесть позиции всех слоев общества. Собственно говоря, для этого и создана платформа - для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс", - пояснил он.

Сивохо сообщил, что планирует поехать на неподконтрольную правительству территорию, "потому что там дом". "Я домой хочу. Конечно, хорошо бы, чтобы дом сразу вернулся. Ну, над этим придется поработать", - заявил он.

Советник секретаря СНБО прокомментировал и то, что в Раде собирают подписи за его увольнение: "Консервы вскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала - по первой волне атаки на инициативу президента (это когда была атака против Ермака). Сейчас - вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, то есть люди себе проявляют". Он также сказал, что говорил о ситуации с президентом Владимиром Зеленским, но отказался уточнять подробности.

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Советник секретаря СНБО выразил надежду, что консультативный совет, о котором договорились в Минске, будет эффективным и поможет продвинуться в переговорах вперед.

Он посоветовал украинцам придерживаться рекомендаций, "которые выдает совет по ликвидации последствий и вообще по борьбе с коронавирусом". "К сожалению, во время предыдущей власти здорово получилось - уничтожили всю санитарно-эпидемиологическую службу в стране. Сейчас ее, слава богу, восстановили. Специалисты остались. Они вырабатывают рекомендации. Рекомендации выходят от официальных источников. Поэтому, пожалуйста, большая просьба, люди, ну, вы нужны стране, не надо умирать. Давайте соблюдать элементарные правила безопасности хотя бы. Будьте здоровы", - подытожил Сивохо.

Отметим, как сообщал "Детектор медиа", Klymenko time создан в 2017 гожу и имеет непосредственное отношение к бывшему министру доходов и сборов, покинувшему Украину в 2014 году. На фотографии, которая оформляла канал, был Клименко с командой.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/v3182572
 
 
 Топ комментарии
 
Консервы вскрылись, баночки лопнули... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 91

Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3909
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Нужно срочно спасать страну от Сивух и остальных малоросов. Нужно требовать перевыборы президента и парламента
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Нет, это выбор философской секты имени #Хуженебудет...
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Именно ты его назначил, выбрав Зелемойского.
В пользу кого ты в следующий раз предашь Украину?
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Нужно срочно спасать страну от Сивух и остальных малоросов. Нужно требовать перевыборы президента и парламента
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А от большевистских лозунгов ЮВТ не надо?
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Консервы вскрылись, баночки лопнули... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 91

Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3909
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этот кабан испортился..-несите следующего
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"мальчика в джинсах..... на лавочке......розпинали..... поки воно аж не впісялось!"
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А ракурса сзади не было? Може ж он там ещё и навалил?
Если это реальное Сивохо, то дурак тот, кто его на должность поставил.
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парад прикапленых зеленых фриков какой то сегодня в новостях.
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вата неизлечима ну хоть ты его убей все равно не исправиш вернее исправит горбатого
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Я бы скинулся если бы нашелся хороший снайпер завалить этого жирного прокацапского кабана
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Зачем? Он же едет "домой". А там пускай и агитирует Пушилина, да возложит цветьі на могилку Захарченко(герою ихнего племени)
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Зачем? Он едет "домой". Там возложит цветьі Захарченко(герою ихнего племени)
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Стартовали они...
А кто поругался и кого примирили?
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сивуха-зеля-ермак и т.д завонялись-лопнули и вскрылись конечно же
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" То, что было 12 числа, мы считаем стартом платформы"

если ЭТО было старт, то с нетерпением ждем финиша Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3716
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Мозг убитый алкоголем порождает подобные тезисы... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 7646
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Все каже правильно - консерви скрилися! Але тіко прізвища не ті вживає... Мабуть через алкоголь в голові суцільна закусь! Або як у найвеличнішого - туман Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3045
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..ойц..это шо еще за консервы такие, шо вдруг вскрылись..у него с головой то все в порядке?..если эти мутки-договорняки оманские или еще какие в минске 25 подпишут, мало кому то не покажется... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 1825..
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Баночки ему нужны, а они, заразы, лопают. В общем, мойте руки так, будто вы только что здоровались с Сивохой. Хуже не будет, будет лучше.
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Ну от консерва і вскрилась в інтерв'ю Клименку...
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Если в квартире завелся Сивохо,

Значит пять лет вы вели себя плохо -

Срали, бухали, смотрели "квартал",

Кто-то гондоны в сортире сливал.

Нужно лишь просто замки заменить,

Пропылесосить, парашу помыть.

Сразу Сивохо из дома уйдёт,

Где чистота - там гавно не живёт.
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Доллар 80 РЖУблей,нефть по 25,но это не консерва коронованного вируса,это китайцы валят РАБссию.Братаны называется.
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Если Китай сократит импорт российской нефти хотя бы на 1 млн баррелей в сутки, то уже вырисовывающийся дефицит бюджета РФ в 3,6 трлн руб и падение доходов в 4 трлн руб, увеличатся до 5 трлн руб и более 8 трлн руб соответственноКонсервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 7476
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Это не мирные а тупые и преступные инициативы. При мирных инициативах люди не должны гибнуть, а у нас за пару месяцев этих инициатив погибших больше чем за весь прошлый год.
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Украина перекрыла пункты пропуска с ЛНР/ДНР. И Россия перекрыла пункты пропуска с ЛНР/ДНР. Теперь заживут как истинно «самостоятельные республики», чего им очень сильно хотелось! Удачи! Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 8102
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вы там между собой разберитесь,кто там кому консерва и кто кому баночка...а то зеленый народ в ауте Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 7238
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ну не платформа, а панель. и сивуха лёгкого поведения дотанцуется там на ней пока его на шест не посадят.
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этот бред можно перевести так:"сивуха кончилась и консервы перстали быть закуской. стали просто едой."
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какое может быть примирение? с кем? с этими утырками лугандонии? они нас до сих пор ненавидят и не понимают, кто и зачем на самом деле это устроил! или с кацапами в *********? так там главное заправляло куйло! и убивали, и пытали наших защитников они без зазрения совести... Гореть им всем в аду, мразям!

СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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с низкого старта тогда он стартовал. к дождю?
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а ви помітили, як небезпека робить зеблюзнірство нестерпним?
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