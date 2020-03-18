 Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич. ВИДЕО

Об этом сказала депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп подчеркнула, что внеочередное заседание парламента провели только 17 марта, когда ситуация в государстве дошла до критической черты.

"Парламент принял законопроект, который будет действительным в течение трех месяцев. Он должен остановить распространение коронавируса в Украине и отложить пик эпидемии для подготовки медицинской системы. Наша фракция также участвовала в разработке этих решений и мы поддержали его своим голосованием ... В принятом законе наша команда инициировала и добилась надбавки в размере 200% от должностного оклада для всех медработников, которые будут работать с инфицированными ", - отметила Зинкевич.

Она также отметила, что против некоторых ограничительных мер, которые предложил накануне президент Зеленский, а именно о полном закрытии всех метрополитенов, поскольку это приведет к коллапсу.

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"Почему-то в Милане, Вашингтоне, Варшаве и даже в Минске метро работает, а у нас не работает. Это ставит под угрозу бесперебойную работу, в том числе медучреждений, магазин и аптек. Я общалась с медперсоналом в столице. Например, в реанимационном отделении одной из больниц до 70% медсестер и почти все санитары приезжают на работу из пригорода, что будет невозможно в связи с полным закрытием въезда и выезда из города. Власть могла бы воспользоваться опытом Франции, там такси и гостиницы могут работать бесплатно для медперсонала, получая после компенсацию из госбюджета ", - сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что остается острая проблема с наличием средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств даже для медперсонала и пациентов больницы.

"Это при том, что в Италии, по предварительным подсчетам, произошло заражение около 30% врачей. В Украине есть 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, 2,5 тыс инфекционных боксов. В начале эпидемии этого более - менее достаточно, но впоследствии придется перепрофилировать другие больницы для приема больных. Катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно отчету правительства, их в Украине всего 605 штук. Тогда как в масштабах государства нужно в разы больше. Это те проблемы, которые правительство Зеленского должено было решать в предыдущие месяцы, а не находиться на обсервации", - добавила депутат.

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