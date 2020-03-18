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 Политика Украины, Здоровье
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 Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич. ВИДЕО

Из-за решения властей об остановке работы метрополитена персонал медицинских учреждений не может добраться до работы.

Об этом сказала депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп подчеркнула, что внеочередное заседание парламента провели только 17 марта, когда ситуация в государстве дошла до критической черты.

"Парламент принял законопроект, который будет действительным в течение трех месяцев. Он должен остановить распространение коронавируса в Украине и отложить пик эпидемии для подготовки медицинской системы. Наша фракция также участвовала в разработке этих решений и мы поддержали его своим голосованием ... В принятом законе наша команда инициировала и добилась надбавки в размере 200% от должностного оклада для всех медработников, которые будут работать с инфицированными ", - отметила Зинкевич.

Она также отметила, что против некоторых ограничительных мер, которые предложил накануне президент Зеленский, а именно о полном закрытии всех метрополитенов, поскольку это приведет к коллапсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена

"Почему-то в Милане, Вашингтоне, Варшаве и даже в Минске метро работает, а у нас не работает. Это ставит под угрозу бесперебойную работу, в том числе медучреждений, магазин и аптек. Я общалась с медперсоналом в столице. Например, в реанимационном отделении одной из больниц до 70% медсестер и почти все санитары приезжают на работу из пригорода, что будет невозможно в связи с полным закрытием въезда и выезда из города. Власть могла бы воспользоваться опытом Франции, там такси и гостиницы могут работать бесплатно для медперсонала, получая после компенсацию из госбюджета ", - сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что остается острая проблема с наличием средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств даже для медперсонала и пациентов больницы.

"Это при том, что в Италии, по предварительным подсчетам, произошло заражение около 30% врачей. В Украине есть 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, 2,5 тыс инфекционных боксов. В начале эпидемии этого более - менее достаточно, но впоследствии придется перепрофилировать другие больницы для приема больных. Катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно отчету правительства, их в Украине всего 605 штук. Тогда как в масштабах государства нужно в разы больше. Это те проблемы, которые правительство Зеленского должено было решать в предыдущие месяцы, а не находиться на обсервации", - добавила депутат.

Читайте также: Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

Источник: https://censor.net.ua/v3182566
 
 
 Топ комментарии
 
Яна організувала ефективну систему допомоги пораненим на фронті.
Телепні Зелені ! Слухайте Яну !
Вона права. І вона вже це робила, поки ви ржали в кварталах.
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і коронавірус дуже швидко поширюється за допомогою вентиляції
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Шта? коронавірус важчий за повітря, він осідає на поверхнях!
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Это все рассуждения в пользу бедных. Я уверег, что Меркель и Макрон опирались на научный подход в своих предсказаниях, он довольно прост и вариантен. Нас же, не без помощи раши, что признал даже ЕС, пытаются загнать в какую-то дестабилизирующую дискуссию.
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І при цьому ані Меркель, ані Макрон не наказали закривати метро в містах!
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Потому, что это бессмысленно, но весьма и весьма затратно. Но, как говорится, для кого война, а для кого и мать родна.
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Ну от і я тут в коментах намагаюся пояснити це - толку від закриття НУЛЬ (особливо в Україні, з нашими маршрутками), але негативних наслідків ціла купа!
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не так страшен коронавирус, как порохоботы, для ЗЕльоной власти
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Задача элементарна с точки зрения статистики. Нужно определить тип распределеня заболевших и параметры распределения, а дальнейшее предсказание числа заболевших элементарно. Только это цифры, а не дикие вопли с политическим подтекстом.
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Да-да, так и ***** говорит, когда слышит слово "культура".
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культура,то непро Вас.Хіба,що,Ви,від поплавського Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 1032
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Я вижу, что лавры Ганса Йоста вам таки покоя не дают.
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Поведінка баранів логіці й здоровому глузду Непідвладні. Зекретинізьм крокує знищуючи країну Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 3345 Слава Зедебілам
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Игра в димакратию приводит к разрушению государственности - ФАКТ.
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Бизнесу приказали закрыть магазины вообще . Это наверное что бы не набивались в помещение магазинов столько же как и в переполненные маршрутки . А по сему , раз маршрутки такой же бизнес как и магазины , то и им запретить обслуживать людей !
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У медсестёр зарплата 4 000 гривен .Поэтому по этой профессии работают приезжие ,у которых есть ещё огород и курочки в селе .Украиной .
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Неправда. Эпоха бедности закончилась. Все медсестры бохатые с Мерседесами и личными водителями. А сказочки о зарплате 160 долларов можете рассказывать другим.
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Немного позитива перед сном на данный момент
------------------------
81,35 рубля за доллар
88,50 рубля за евро
25,87 долларов за баррель нефти марки Брент
21 доллара за баррель российской нефти марки Юралс

-------------------
Спокойной ночи всем. Не ссорьтесь между собой, бо кацапи все бачуть та роблять висновки з нахих перебердь.
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Львовское метро создало коллапс в Украине.Это секрет полишинеля.По поводу экстренных служб Киева,Харькова ,Днепра -прямая заботаГепы,Кличка иФилатова.Дерибанщики не способны грамотно организовать логистику экстренных служб,продовольственых и хозяйственных магазинов и рынков.Узколобые умеют отнимать и делить.Преумножать они не способны.Вахтовые автобусы должны покрыть работу больниц,сотрудников малых продовольственных ихозяйственных магазинов.Области должны тоже сделать .Остальные- на усмотрения барыг.
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А отсутствие биологически изолирующих костюмов не ставит ли под угрозу медицинский персонал, контактирующий с поражёнными коронавирусом больными? Особенно - средний персонал (фельдшера и медсёстры), которым практически выполнять все медицинские манипуляции и младший персонал (санитары и санитарки), которым убирать и обеззараживать помещения, из-под лежачих дерьмецо в суднах таскать? Да и зарплатки у них не ахти. Захотят ли они рисковать своим здоровьем? Погон на плечах у них нет - приказать им невозможно.
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Не, это ещё не массово. Это только начало. Это всего лишь цветочки. Ягодки будут через месячишко-другой. Начнётся не везде одновременно. Начнётся с Западной и от тогда...
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школи ж не працюють,організуйте доставку медперсоналу в лікарні шкільними автобусами!
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У Києві зроду ніколи не було шкільних автобусів!
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персонал який проживає не у Києві,в районах є автобуси.
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в гамериканських фільмах вони постійно є )))
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Ще невистачало,щоб Хлібозаводи позупинялися!!! Тоді почнеться справжня Вистава Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 9399 Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 9399
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Бояться надо не вируса а изменений к которым он приведёт во всех сферах повседневной жизни
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Господа! По последним данным японских исследователей вирусологов и подтверждение китайскими учёнными - короновирус всем переболевшим вызывает 100% безплодие!
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та как то пофиг на это: планета перенаселена а растить детей в наших условиях невозможно
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тебя за такой фейк, за жопу брать уже нужно кому следует... Зупинка метро ставить під загрозу функціонування медзакладів, персонал не може дістатися до роботи, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 7124..
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Хай ця шльондра звернеться до своєї товарки по партії Супрунихи, і спитає - як так вийшло, що ліжкоміст для хворих немає у достатній кількості, апаратів штучного дихання немає, засобів особистого захисту у докторів немає, "швидка допомога" не виїжджає навіть там, де ще збереглась, доправити хворого з села у лікарню майже неможливо, а швидко відправити до потрібного спеціаліста чи отримати рятівну реанімуючу допомогу неможливо взагалі. Так, і до Супрунихи було дуже погано, але після її безумних "рехворм" настала катастрофа.
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Ти ветерана АТО, яка врятувала десятки життів наших воїнів шльондрою назвав? То ти падлюка, бодай тебе той коронавірус побив!
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..а машины функционеров-барыг от медицины нельзя реквизировать на время для доставки работного персонала,кормильцев и поильцев ихонных?...
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