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 Политика Украины, Здоровье
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 Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине - ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины", - сказал Зеленский.

Отдельно президент обратился к работникам сферы образования: "Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о поставках медоборудования в Украину, - ОП

Зеленский сообщил, что с 17 марта  для подготовки учащихся к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. С 8 до 9 утра и с 18 до 21 часов их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Он тажке пообещал, что на следующей неделе будет запущена централизованная система онлайн-уроков дистанционного обучения для учеников с 5 по 11 класс.

"Еще раз хочу призвать всех украинцев, особенно пожилых людей, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу

Он напомнил, что на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из этих случаев - летальные.

Источник: https://censor.net.ua/v3182555
 
 
 Топ комментарии
 
За неполный год Зелюковича у власти мы имеем:
1. ГПУ, ГБР в руках Портнова.
2. Российского агента Ермака, реально управляющего государством.
2. Субъектность Лугандона.
3. Обоссавшегося Сивохо.
4. Фракцию Медведчука в ВР - вторую по размеру.
5. Подготовку к подаче воды в аннексированный Крым.
6. Экономический кризис, падение гривны и возможный дефолт.
7. Безнаказанные обстрелы и сдачу территорий.

Вы сделали это вместе.
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тупо нет специалистов и тестов - и "медленнее"...
моника зе!лох - реально лох!
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кацапа,ты бы лучше состоянием фубля озаботился...
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А причем тут санэпидемстанция? Она скажет вирус стой раз два? Сан эпидем служба которая досталась Порошенко тупо бабло с общепита и торговли стригла!
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Санэпидстанции ликвидировал азиров. Они мешали им "работать". Так он выразился.
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а чим вони займалися, крім вимагання хабарів за всяку дурню?....
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Он просто хочет быть с народом, но никак не получается.
Украине нужны маски. Десятки миллионов. Вот эти тряпочки на лицо - это против вируса вряд ли помогают.
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«зЭ-брэхло вульгарис» - это ваше зеленское днище
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Тім, хто регулярно робить повне дихання йогів, ніякий вірус (у т. ч. коронавірус) не страшний.
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Судя по тому как депутат обхаркивал всех несколько дней в раде и на телевидении не вирус медленно идёт а вы медленно реагируете Шоумены хреновы
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В нас у Львові за останні три дні шпиталізовано більше 100!!! хворих з підозрою на коронавірус (дані перевірені з трьох джерел) встановити діагноз точно медики не можуть тому що у Львові тестів немає взагалі. Відіслали до Києва зразки 24 хворих два дні тому - чекають результатів. На сьогодні на 17.00 результатів ще немає.Не нагнітаю але якщо така ситуація по всій Україні то навіть не знаю що сказати.
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І ці 100 мабуть всі повернулись з Польщі.
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Це - поки-що не так швидко... Алеж поширюється в ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПРОГРЕСІЇ!

Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж по 10 осіб ??? Люди масово або прогулюють роботу, а медсестри ( за повідомленнями ЗМІ) масово подали заяви на звільнення... В маршрутках - не по 10, а по 100 пасажирів. Маршруток - майже не видно в місті, людей - також (лише натовпи на зупинках, сам сьогодні спеціально виїздив в місто, щоб побачити "ефективність" запроваджених владою заходів). Якщо ще й реалізувати вищезгадану пропозицію Шмигаля - більшість підприємств, лікарень... просто перестануть функціонувати...
Шмигаль, а розуму не вистачило щоб вчинити навпаки - не зменшувати кількість маршруток, не зупиняти метро, а розширити можливості людей їздити в транспорті по 10 чоловік?
Підкажу. Для цього слід було б здійснити наступне:
- Всі ж підприємства знають, скільки у них приїжджих працюючих і звідки...
-Негайно підприємствам слід здати цю інформацію в місцеві органи влади для визначення як критичних, так і оптимальних маршрутів ...
-Вони мали б оголосили цю інформацію всім бажаючим включитися в регулярні перевезення за вказаними маршрутами...
Чи ви скажете, що не вистачить в перевізників наявних автобусів... Тоді автобуси, в яких двоє дверей перегородіть тимчасовими перегородками...
Випустіть на міські (приміські) маршрути... автобуси, що були задіяні на міжміських і міжнародних перевезеннях, маршрутний рух яких заборонили... Перегородіть і ці автобуси на секції по 10 чол. в кожній!
Буде мало...
Тоді запровадьте другу, більш легшу і по-військовому підконтрольну і добре керовану стадію:
-всі мєнтовозки - автобуси, автоЗАКи випустити на лінії в якості регулярних перевізників - так і заробили б собі на маски, замість того щоб виділяти для МВС з бюджету 70 млн грн. - наших грошей (з наших податків). Цього транспорту в мєнтовському відомстві так і по регіонах) в сумі мабуть в десяток разів більше , ніж у всієї Армії. От вони і контролювали б кількість пасажирів в своєму транспортному засобі, а не відволікати б від роботи працівників ППС, дільничих, слідчих.. для контролю в нинішніх транспортних засобах
- по метро... випустити більшу кількість поїздів, попередньо трішки переобладнавши вагони - В кожному ж вагоні метро по четверо дверей... От і розбити вагон на десять-12 секцій тимчасовими перегородками (на 10 чоловік) в кожній. До фотоелементів на дверях підключити лічильники кількості пасажирів, які зайшли до секції, і щоб при наповненні кожної секції в 10 чол. кожна з дверей вагону закривалася автономно і автоматично... Якщо треба, сам можу намалювати схему - як це зробити.
Продумати і запровадити систему "дозованого пропуску" на ескалатори - пропускати дозовану кількість під кожен наступний потяг ("держава у смартфоні" вже є, то чому не можна хоча б розповсюдити її на метро?)
Міжміські і внутрішньоміські електрички переобладнати таким же чином ( секції по 10 чоловік) складніше, але все піддається вирішенню. На вказаних міських та приміських маршрутах додатково ще й запустити міжміські і міжнародні поїзди, рух за якими вже нині припинено.
Вирішення наступної проблеми в цьому ж плані - оплата за проїзд.
Вартість оплати за проїзд працівників мали б взяти на себе самі підприємства... Згадані витрати дозволити включати підприємствам в собівартість. Звичайно, що оподатковуваний прибуток у підприємств від цього знизиться, як і відрахування до бюджету. Але підприємства повноцінно працюватимуть, отримуватимуть з/п працюючі і до бюджету поступить набагато більше коштів, не зросте безробіття, ніж якби підприємство зупинилося б від впроваджених владою транспортних обмежень і способів КОНТРОЛЮ!
Продумати (терміново - в один день) транспортні компенсації медсестрам та іншим медикам, бо якщо закриються лікарні, то ваша "ефективна боротьба з коронавірусом" піде прямо під хвіст котам...
Не вирішуваних проблем НЕМАЄ, але є люди, які або не вміють, або не знають, не здатні, або не бажають їх вирішувати!
Дійте швидко а не - тріпайтеся , чорт би вас побрав!
Рано чи пізно людство винайде дієві засоби проти коронавірусу... і економіки почнуть відновлюватися, але втрат буде менше, якщо до вирішення цих проблем підходити вчасно, діяти ефективно, творчо.... Правда - якщо є чим думати...
Інакше... уявіть собі ситуація злету безробіття і безгрошів'я - люди ж зачнуть вимирати від голоду.,. І я не думаю, що не знайдуться відчайдухи, які перед власною смертю не вирішать перестріляти як скажених собак нинішню "творчу" і "турботливу", але тупу як сто свиней... владу...
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А теперь вспомним, кто развалил эпидемиологическую службу и ликвидировал должность санврача? Кто был президентом в 2017-м?
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Ст6 Конституции Украины тебе в помощь, лишнехромосомный

https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-vi - учи матчасть должным образом !
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Сейчас с помощью коронавируса выясним все из беспорядочные связи...
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Имя сестра имя! Думал открою бутылку вискаря по окончании эпидемии но за упокой Шахова думаю тоже выпью!
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если я сейчас назову имя, то меня СБУ привлечет к ответственности, за распространение фейков.. поэтому, давайте подождем до завтра!
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А вона, а вона сидітиме сумна,
Буде пити - не п'яніти від бахатого вина.
Я співатиму для неї, аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю коронопечаль.


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Кто там из депутатов решил о себе напомнить?
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" Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе, - Зеленский."
так,у нас просто новий різновид ZeVID-19
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То коронавирус в зеленых соплях увяз...
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Больной и немощный вирус с помятой короной с трудом продирался сквозь воздух, плотно насыщенный перегаром, запахом чеснока, лука и сала...
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"моника убила эрику"(с). вирус застыл от страха. Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3607
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Зато нищета и банкротства идут с опережением. Вова ты сошел с ума.
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Все почти с ума свихнулись, Даже кто безумен был, (В.С.Высоцкий )
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Коррупцию, кумовство, взяточничество, торговлю на войне, офшоры, бедность- уже остановил... теперь черёд эпидемии вируса...
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Самый сок

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе", - Зеленский. Да вирусу надо помочь и поэтому метро закрыли, теперь дело пойдет веселей. Зачем Путину с нами воевать, если у него есть Зеленский.﻿
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По Европе бродит вирус - вирус коммунизма.
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…..Разобрал о чем поет Neoton
https://www.youtube.com/watch?v=OQA6BBDMNu8 (с 40-й сек)
(перевод с венгерского)
Пусто везде
Нет никого -
С Китая пришёл к нам грипп
Ліків нема
Тестів раз-два….
А маски все прО-да-ли
Театры кино
И танцы мы запретим
Собрания до десяти -
И грипп победим!
Карантин! (3 раза)
....2-й куплет
Нигде нас не ждут
Транспорт - капут
Ножками все идут
Что же друзья?
Работать нельзя?
Пособий нам не дают
Вот мы теперь
Все по домам сидим
Вывод отсюда один -
[Что кто-то]* кретин!
Карантин!
*можно подставить под рифму по усмотрению
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Он посмотрел в глаза вируса и ничего страшного там не увидел. Там он лишь увидел только миротворческие глаза путина.со слезами на добрых ресницах.
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Коронавирус стал самым серьезным вызовом обществу после Второй мировой войны, - считает канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала сограждан воспринимать серьезно ситуацию и следовать предписаниям правительства. За 75 лет не было ничего серьезнее, что потребовало бы общих солидарных усилий, - полагает Меркель. Немецкое правительство уже объявило о закрытии баров, клубов, дискотек, парков отдыха и других подобных заведений. Закрываются школы, запрещены религиозные собрания. В стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и автозаправки.
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...но ми єво сєводня подстєгнулі



Бронзовий дідусь@vagadzhu 10 ч

Ідея закрити метро, але при цьому залишити наземний транспорт і возити в ньому по 10 чоловік, могла прийти в голову лише дегенерату, який ні на метро, ні на маршрутці жодного разу не їздив
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Лучший день после смерти дурного государя - первый день. Тацит
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кварталит моника, все никак не остановится - 95й пургомет...
он хоть сам понимает, шо он несет?
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Зеля, это потому шо ты метро позакрывал, маладец!
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так если ты врешь всю дорогу, то кто тебе будет верить?
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не так быстро- сначала надо анализ в киев послать а потом дождаться ответ. Минимум полтора суток.То есть люди которые общались с потенциально зараженным не знают заражены они или нет, а медики не знают на сколько велика опасность дальнейшего заражения. Сколько может заразится людей за 36 часов в наших условиях.
Эпидемия началась с января месяца где тесты хотя бы в областных центрах?
Управлять страной это не членом на рояле играть.
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Вірус стоп раз два. Кузня довбойобів.
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Тільки тому що в Україні немає достатньої кількості тестів . Але він крокує по Україні вже семимильними кроками . Лише бубочки з єрмаками брешуть для спасіння рейтингу , не розуміючи того що це прийшов їхній кінець .
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Так то фигня...на мацкве с ее многомиллионной клоакой он вообше не распространяется...наверное подыхает от выхлопных газов )))))
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А во Владике вообще ни одного))))) Он на параше мутировал в ОРВИ
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Не дай Бог, ще накаркає за швидкість розповсюдження того вірусу.
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Нужно признать Европа обо*ралась по полной.
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Какой непорядок!
Подумал зеля и закрыл метро.
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Это все благодаря величайшему лидеру всех времен и народов...нашему бубачке..
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Ну да, Вова. Якщо в країні провели всього кілька десятків тестів на десятки тисяч хворих з ознаками грипу і ГРВІ, то темпи будуть мізерні. Буквар не потрібно було курити, приЗЕдент!
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да это просто неведение.
когда умирать будут, тогда реальность узнаем.
сейчас у нам просто эпидемия воспалений легких
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Чудо! Обыкновенное зеленое чудо!
Жаль, что Зеленский не христианин, а то бы канонизировали. Ещё в этом квартале.
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Визначити, що це коронавірус чи ГРВІ можливо лише тестами або лабораторним аналізом.
Якщо люди молодше 40 років переносять легко і летальні випадки (для цієї вікової рупи) набагато нижчі чім від грипу. А молодше 20 років можуть і не знати про хворобу, або сприймуть як легкий нежить. В той же час від грипу , помирають діти !
Поширення грипу і коронавірусу, як і заходи профілактики однакові.
Тести на коронавірус: питання і відповіді

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В уряді обіцяють привезти ще 10 млн експрес тестів до кінця тижня в Україну. Проте, наприклад, на Чернігівщині не провели ще жодної перевірки, бо тест-систем немає, розповіли у Чернігівській ОДА

Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8593
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