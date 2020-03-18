 Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине - ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины", - сказал Зеленский.

Отдельно президент обратился к работникам сферы образования: "Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам".

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Зеленский сообщил, что с 17 марта для подготовки учащихся к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. С 8 до 9 утра и с 18 до 21 часов их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Он тажке пообещал, что на следующей неделе будет запущена централизованная система онлайн-уроков дистанционного обучения для учеников с 5 по 11 класс.

"Еще раз хочу призвать всех украинцев, особенно пожилых людей, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома", - подчеркнул Зеленский.

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Он напомнил, что на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из этих случаев - летальные.