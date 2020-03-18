 Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине - ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины", - сказал Зеленский.
Отдельно президент обратился к работникам сферы образования: "Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам".
Зеленский сообщил, что с 17 марта для подготовки учащихся к ВНО запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков. С 8 до 9 утра и с 18 до 21 часов их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Он тажке пообещал, что на следующей неделе будет запущена централизованная система онлайн-уроков дистанционного обучения для учеников с 5 по 11 класс.
"Еще раз хочу призвать всех украинцев, особенно пожилых людей, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из этих случаев - летальные.
Украине нужны маски. Десятки миллионов. Вот эти тряпочки на лицо - это против вируса вряд ли помогают.
Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж по 10 осіб ??? Люди масово або прогулюють роботу, а медсестри ( за повідомленнями ЗМІ) масово подали заяви на звільнення... В маршрутках - не по 10, а по 100 пасажирів. Маршруток - майже не видно в місті, людей - також (лише натовпи на зупинках, сам сьогодні спеціально виїздив в місто, щоб побачити "ефективність" запроваджених владою заходів). Якщо ще й реалізувати вищезгадану пропозицію Шмигаля - більшість підприємств, лікарень... просто перестануть функціонувати...
Шмигаль, а розуму не вистачило щоб вчинити навпаки - не зменшувати кількість маршруток, не зупиняти метро, а розширити можливості людей їздити в транспорті по 10 чоловік?
Підкажу. Для цього слід було б здійснити наступне:
- Всі ж підприємства знають, скільки у них приїжджих працюючих і звідки...
-Негайно підприємствам слід здати цю інформацію в місцеві органи влади для визначення як критичних, так і оптимальних маршрутів ...
-Вони мали б оголосили цю інформацію всім бажаючим включитися в регулярні перевезення за вказаними маршрутами...
Чи ви скажете, що не вистачить в перевізників наявних автобусів... Тоді автобуси, в яких двоє дверей перегородіть тимчасовими перегородками...
Випустіть на міські (приміські) маршрути... автобуси, що були задіяні на міжміських і міжнародних перевезеннях, маршрутний рух яких заборонили... Перегородіть і ці автобуси на секції по 10 чол. в кожній!
Буде мало...
Тоді запровадьте другу, більш легшу і по-військовому підконтрольну і добре керовану стадію:
-всі мєнтовозки - автобуси, автоЗАКи випустити на лінії в якості регулярних перевізників - так і заробили б собі на маски, замість того щоб виділяти для МВС з бюджету 70 млн грн. - наших грошей (з наших податків). Цього транспорту в мєнтовському відомстві так і по регіонах) в сумі мабуть в десяток разів більше , ніж у всієї Армії. От вони і контролювали б кількість пасажирів в своєму транспортному засобі, а не відволікати б від роботи працівників ППС, дільничих, слідчих.. для контролю в нинішніх транспортних засобах
- по метро... випустити більшу кількість поїздів, попередньо трішки переобладнавши вагони - В кожному ж вагоні метро по четверо дверей... От і розбити вагон на десять-12 секцій тимчасовими перегородками (на 10 чоловік) в кожній. До фотоелементів на дверях підключити лічильники кількості пасажирів, які зайшли до секції, і щоб при наповненні кожної секції в 10 чол. кожна з дверей вагону закривалася автономно і автоматично... Якщо треба, сам можу намалювати схему - як це зробити.
Продумати і запровадити систему "дозованого пропуску" на ескалатори - пропускати дозовану кількість під кожен наступний потяг ("держава у смартфоні" вже є, то чому не можна хоча б розповсюдити її на метро?)
Міжміські і внутрішньоміські електрички переобладнати таким же чином ( секції по 10 чоловік) складніше, але все піддається вирішенню. На вказаних міських та приміських маршрутах додатково ще й запустити міжміські і міжнародні поїзди, рух за якими вже нині припинено.
Вирішення наступної проблеми в цьому ж плані - оплата за проїзд.
Вартість оплати за проїзд працівників мали б взяти на себе самі підприємства... Згадані витрати дозволити включати підприємствам в собівартість. Звичайно, що оподатковуваний прибуток у підприємств від цього знизиться, як і відрахування до бюджету. Але підприємства повноцінно працюватимуть, отримуватимуть з/п працюючі і до бюджету поступить набагато більше коштів, не зросте безробіття, ніж якби підприємство зупинилося б від впроваджених владою транспортних обмежень і способів КОНТРОЛЮ!
Продумати (терміново - в один день) транспортні компенсації медсестрам та іншим медикам, бо якщо закриються лікарні, то ваша "ефективна боротьба з коронавірусом" піде прямо під хвіст котам...
Не вирішуваних проблем НЕМАЄ, але є люди, які або не вміють, або не знають, не здатні, або не бажають їх вирішувати!
Дійте швидко а не - тріпайтеся , чорт би вас побрав!
Рано чи пізно людство винайде дієві засоби проти коронавірусу... і економіки почнуть відновлюватися, але втрат буде менше, якщо до вирішення цих проблем підходити вчасно, діяти ефективно, творчо.... Правда - якщо є чим думати...
Інакше... уявіть собі ситуація злету безробіття і безгрошів'я - люди ж зачнуть вимирати від голоду.,. І я не думаю, що не знайдуться відчайдухи, які перед власною смертю не вирішать перестріляти як скажених собак нинішню "творчу" і "турботливу", але тупу як сто свиней... владу...
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-vi - учи матчасть должным образом !
Буде пити - не п'яніти від бахатого вина.
Я співатиму для неї, аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю коронопечаль.
так,у нас просто новий різновид ZeVID-19
"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе", - Зеленский. Да вирусу надо помочь и поэтому метро закрыли, теперь дело пойдет веселей. Зачем Путину с нами воевать, если у него есть Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?v=OQA6BBDMNu8 (с 40-й сек)
(перевод с венгерского)
Пусто везде
Нет никого -
С Китая пришёл к нам грипп
Ліків нема
Тестів раз-два….
А маски все прО-да-ли
Театры кино
И танцы мы запретим
Собрания до десяти -
И грипп победим!
Карантин! (3 раза)
....2-й куплет
Нигде нас не ждут
Транспорт - капут
Ножками все идут
Что же друзья?
Работать нельзя?
Пособий нам не дают
Вот мы теперь
Все по домам сидим
Вывод отсюда один -
[Что кто-то]* кретин!
Карантин!
*можно подставить под рифму по усмотрению
Бронзовий дідусь@vagadzhu 10 ч
Ідея закрити метро, але при цьому залишити наземний транспорт і возити в ньому по 10 чоловік, могла прийти в голову лише дегенерату, який ні на метро, ні на маршрутці жодного разу не їздив
он хоть сам понимает, шо он несет?
Эпидемия началась с января месяца где тесты хотя бы в областных центрах?
Управлять страной это не членом на рояле играть.
Подумал зеля и закрыл метро.
когда умирать будут, тогда реальность узнаем.
сейчас у нам просто эпидемия воспалений легких
Жаль, что Зеленский не христианин, а то бы канонизировали. Ещё в этом квартале.
Якщо люди молодше 40 років переносять легко і летальні випадки (для цієї вікової рупи) набагато нижчі чім від грипу. А молодше 20 років можуть і не знати про хворобу, або сприймуть як легкий нежить. В той же час від грипу , помирають діти !
Поширення грипу і коронавірусу, як і заходи профілактики однакові.
Тести на коронавірус: питання і відповіді
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В уряді обіцяють привезти ще 10 млн експрес тестів до кінця тижня в Україну. Проте, наприклад, на Чернігівщині не провели ще жодної перевірки, бо тест-систем немає, розповіли у Чернігівській ОДА