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 Политика Украины
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 Карантин без метро: забитые маршрутки и очереди на остановках. ВИДЕО

Транспортный карантинный коллапс - в фокусе очередного выпуска проекта "Без цензуры". Журналист Богдан Буткевич рассказывает, почему полный карантин превратился в полный коллапс.

Людям сказали оставаться дома, однако так и не объяснили, что же делать тем, кто все-таки должен ходить на работу. Результат - маршрутки и автобусы часто ходят абсолютно переполненными. Почему власть подвергает людей опасности? Что теперь будет с эпидемией? И чем карантинные мероприятия в Украине отличаются от того, что делает цивилизованный мир?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Также на Цензор.НЕТ: Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?

Источник: https://censor.net.ua/v3182511
 
   
 Топ комментарии
 
С самого начала было очевидно, что закрытие метро не эффективно в борьбе с короновирусом...
Не работает метро, за то такое же количество людей просто толпится в маршрутках...
В чем тогда смысл закрытия метро?
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Метро -- самый вымываемый, самый чистый, самый быстрый (сокращается время пребывания человека в зоне риска) и самый дезинфицируемый вид транспорта. Достаточно поставить санпатрули на всех или узловых станциях для изоляции явных больных идиотов, нарушающих условия карантина. В метро их обнаруживать и изолировать гораздо легче, чем в троллейбусах, автобусах и маршрутках. Но для понимания этого нужно иметь, как минимум, мозги.
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Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал коллапс.
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Зеленскому, кличку и остальной нечисти, смотрящей на мир с окон своих Мерседесов и отделенных от холопов несколькими рядами охраны очень сложно представить реальность 35 миллионов полунищих сограждан, живущих от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. В таких условиях даже кратковременный перерыв в финансовом источнике означает голодную смерть. В связи с транспортным коллапсом многие потеряют работу. Вангую 2 недели такого треша и обозленный нищий народ сделает кому-то бо-бо.
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Усе через сраку( Це треба, щоб так пощастило: у таку біду - така кончена влада. Запускайте метро, дауни, не зображайте розумних.
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Да закройте уже всё, что можно! Пусть народ по домам сидит да с балконов песни поет, как в Италии.
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Сравнил Италию и Украину. А кто кормить народ будет на карантине? Или у нас все миллионеры? Сейчас многие потеряют работу. В Украине голодный обозленный народ песни на балконах петь не будет. Вангую - кого-то вынесут вперёд ногами.
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Если уж вводить карантин то повсеместно и на всех видах транспорта А людей отправлять в отпуска за свой счёт Кроме продуктовых магазинов аптек ничего не должно работать Иногда на праздники мы по неделе отдыхали а потом отрабатывали А то что сейчас это издевательство над и без того запрессованными людьми
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Увеличение безработицы в группе от 18 до 29 лет на 1% ведет к автоматическому и гарантированному росту преступности на 11%. Вооружайтесь! Банды мародеров уже собираются в стаи... Но куда там зегенератам до основ социального управления - куда легче фуем по клавишам киздячить ... Надеюсь их в первую очередь начнут грабить (но надежда утопична - 98,2% жертв преступности бедные)... Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках - Цензор.НЕТ 3795
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Сучье продажное зебилье хочет экономику добить так чтоб потом не поднялась, а само в Ростов свалит.
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.Делаем ставки,через сколько метро заработает?
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Як Зєлю зробимо геть, так і запрацює.
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ЗеНарод, по моєму ваш ЗепрезЕдент знову обісраУся!
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Настасья@nastusia001 4 ч

Шоб вам ****** все життя їздити в маршрутці «Академмістечко - Лісова»
До скону
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