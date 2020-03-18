 "Я опаздываю! Я ехала в трамвае и такого не было!", - "Не надо меня подвергать риску", - в Одессе пассажир и кондуктор едва не подрались из-за противовирусных мер. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, пассажирку не пустили в салон из-за отсутствия защитной маски. Возникла словесная перепалка, в которой находящиеся в салоне одесситы поддержали законопослушного кондуктора. Пассажирку без маски усилиями кондуктора удалось высадить.
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Почему её не пустили... Ну пускай она без маски, зато все остальные то в масках, значит им она не угрожала никак...
да будет вам известно, что в настоящей маске должна быть специальная мембрана которая предотвращает проникновение вирусов...
Без нее самопалы туфта...
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