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 Происшествия, Общество
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 "Я опаздываю! Я ехала в трамвае и такого не было!", - "Не надо меня подвергать риску", - в Одессе пассажир и кондуктор едва не подрались из-за противовирусных мер. ВИДЕО

Из-за введенных карантинных мер в одесском общественном транспорте едва не подрались пассажир и кондуктор.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, пассажирку не пустили в салон из-за отсутствия защитной маски. Возникла словесная перепалка, в которой находящиеся в салоне одесситы поддержали законопослушного кондуктора. Пассажирку без маски усилиями кондуктора удалось высадить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3182496
 
 
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Во всём мире так будет. Не Иисусы мы.
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Oleksiy Goncharenko

Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
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А масок то нет в аптеках и магазинах...
Почему её не пустили... Ну пускай она без маски, зато все остальные то в масках, значит им она не угрожала никак...
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Есть, но не во всех и по 20 грн. Но рукастые украинцы и сами шьют, кстати.
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Nikita ****** - ага..., с мешков из под муки...

да будет вам известно, что в настоящей маске должна быть специальная мембрана которая предотвращает проникновение вирусов...
Без нее самопалы туфта...
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это безмозглые их шьют .. маска нужна только больным вирусом а местной власти - намордники, чтоб меньше киздели о том, что все прекрасно
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Зайдіть в лікарню і скажіть це лікарям. В масках абсолютно всі.
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Маски для того, щоби її потенційно хворий носій на заразив оточуючих. Якщо навпаки, то маска не рятує. Тому правильно її випхали.
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Вопрос ведь не в том одел человек маску или нет, а в том, где эту самую маску взять.
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У решти ж людей вона є звідкись, шарфом можна чи хустиною прикрити обличчя, а не дуру включати.
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Вопрос такой что можно смотреть сколько % голосовали по Одесской обл. за действующую власть на выборах. Где-то около 90%. Так что всё так и должно быть. Это нормальная ситуация.
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Всеукраинский День мордобоя продлевается до 3 апреля.
Просьба к гражданам с IQ73 больше на выборы не ходить.
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АВІАКОМПАНІЯ "МАУ" ТЕПЕР ПІД САНКЦІЯМИ
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Самое забавное, что зеленоватоголовые, думают во всем виноват коронавирус и Порошенко, а зеля все так старается, так старается
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Прикольно. Хотя до драки этим зебилам было ещё далеко)
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