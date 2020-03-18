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 Политика Украины, За рубежом
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 "Коронавирус - это огромный вызов для страны", - канцлер Германии Меркель обратилась к немцам. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немцам в связи с пандемией коронавируса в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Меркель в специальном видеообращении рассказала о мерах, которые предпринимаются немецким правительством и о том, что могут сделать жители страны в борьбе с опасным вирусом.

"Коронавирус - это огромный вызов для страны. Нам давно не приходилось сталкиваться с подобным. В такой же ситуации оказались многие страны. Именно поэтому мы говорим о пандемии. Вирус о котором идет речь представляет собой вирус нового типа. Против него не существует лекарства, не существует вакцины. Нам нужно замедлить распространение этого вируса, чтобы наши системы здравоохранения смогли выдержать это испытание. А это означает, что мы должны прекратить социальные контакты везде, где это возможно. Тем самым мы сможем помочь людям, которые особенно тяжело будут переносить заболевание, вызываемое этим вирусом. Это пожилые люди и люди, страдающие другими заболеваниями", - сказала Меркель в обращении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182488
 
   
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В повітрі пахне апокаліпсисом...
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Коронавірус - індуктивний психоз світового масштабу... "Коронавирус - это огромный вызов для страны", - канцлер Германии Меркель обратилась к немцам - Цензор.НЕТ 6200
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а ты у нас, типа, только молодеешь!! "Коронавирус - это огромный вызов для страны", - канцлер Германии Меркель обратилась к немцам - Цензор.НЕТ 8586
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то же нет ,но власть имущим на простой народ глубоко плевать .А тут шухер потому что денег много жить да жить вакцины нет болезнь и смерть. А какая нибудь гувернантка его принесет и все ...
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Украине коронавирус не страшен - Зелюня еще год назад сказал что хуже не будет . Так что не паримся .
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Коронавірус - індуктивний психоз світового масштабу...
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а чё, он прав! научно подтверждено, что при психозах у людей проявлятся все признаки болезней
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Oleksiy Goncharenko

Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
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Можливо цей маленький короновірус покаже нашій владі,як треба садити весною...та й в любу пору року...Він,правда,не буде садити,буде відразу класти,але вже точно не буде дивитись олігарх,можновладець,райця чи інший високопоставлений пуцер...
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Чисто по-немецки, все четко и по делу. Никакого пиара. Никакого бреда о "заберем девушку с собачкой". Объяснила, зачем нужен карантин, а именно затем, чтобы система здравоохранения не накрылась медным тазом.
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Заводи БМВ ось закрили на 4 тидні. Тепер всі робітникі по домівках. Погода супер = сиди собі на терассі, пий пиво, їж ковбаску. Гут, що тут ще скажеш!
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Найдите десять отличий ( приоритетов) в обращении к нации...
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Найдите десять отличий ( приоритетов) в обращении к нации Меркель и нелоха.
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А земли продать по дешевке не хочет?! Странно! "Коронавірус - це величезний виклик для країни", - канцлер Німеччини Меркель звернулася до німців - Цензор.НЕТ 4368
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