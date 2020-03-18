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 "Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Боксер Александр Усик дал свои рекомендации по борьбе с эпидемией коронавируса в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои рекомендации Усик изложил в специальном видео на своей странице в соцсети.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех. Кто-то говорит, что нужно подождать с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо. Если Всевышний попустит наши какие-то вещи , которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и так, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет. Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается потому, что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу... ", - сказал Усик.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182447
 
   
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совсем плохой стал. скрепный вирус поразил мозг...
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О, еще один ватный фанат зеленой чумы... из элитных 73% быдла...
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Господь Бог дал Сашку руки, но забрал голову "Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5705
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Просьба к остальным боксёрам - не бейте больше Сашу по голове
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И вообще его не бейте. Он же, судя по словам и действиям уже юродивый.
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Можна раз стукнути, мож мозок на місце стане. Ну як з старою технікою.)
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Даа, бокс он бесследно не проходит... А у некоторых и без бокса всё плохо, увы
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это ему гундяй лично посоветовал так сказать???
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Видно получил свежую шифровку из Кремля.
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Сашко - мы знаем и понимаем что такое бокс....- и тебе по интеллекту и онному до Владимира Кличко ....- как пешком по кАцапии до Китая...
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О так Усик упоротый ...он про опиум ничего не слыхал от Иллича
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сходи сам полижи иконы... надеюсь скоро Чисора ему подправит скрепы...
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Зеленский и Усик - кумир одних и тех же людей. Надо его с СНБО включить к Сивохе до пары...
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Да уж... Сколько умрёт, последовав зловредному совету?
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"Гріх сміятися над хворими людьми" (С) "Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9847
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Вот, что бывает, когда долго бьют по голове.
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Highlander Freeman



Ще один ватний веселун!
"Не Олександр": Усик попросив вимовляти його ім'я російською. Про це Усик сказав, відповідаючи на запитання американської журналістки. "Александр. Буква "а". Александр - це російською, Олександр - українською. Мені подобається Александр", - сказав боксер.


https://twitter.com/i/status/1239805071375958016
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Скільки ж він напропускався!
Чи може тупий від народження.
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Истинный воин света. Сильный, смелый и безмозглый.
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В кого є його домашня адреса? Хочу йому книжку з біології прислати.
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Жаль ,что бой отменили.Все ждали ,что этому сепару набьют е-ло и он с выполненым долгом сдрыснет в *********.А то ни как не решится.
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Ну так это же боксер - то же самое что выпускник интерната для слабоумных детей. Любой боксер по-любому раненый в голову многократно - это издержки спорта такие. Поэтому не обращайте внимание на лепет этого юродивого. У него одно хорошо получается - давать и получать по башке, это его профессия и призвание. А давать советы не его уровень - это как если бы вам дал совет идиот в доме умалишенных, а вы всерьез ему вняли.
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Сколько не знал боксеров-наглухо тупые.
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ну и что вы хотели, столько ударов по голове, как можно ждать от такого что то логическое и умное.
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...По крайней мере 144 случая власти связывают с христианской религиозной организацией Синчонджи. Она насчитывает более 200 тыс. последователей в разных странах. Ее члены верят в вечную жизнь и считают, что если человек заболел и умер, это означает, что его вера была слабой.Источником распространения коронавируса в Тэгу считают 61-летнюю последовательницу Синчонджи. Еще 10 февраля у нее проявились признаки инфекции, но женщина отказалась пройти тест на вирус, объяснив, что не выезжала за границу.Женщина дважды пришла на воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.
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Схоже на те що Усік відчуває кінець своєї професійної кар'єри як і Ломаченко, тому і далі будуть розповідати всілякі маразми що смердять скрєпами і кацапізмом і може за це їм бабла підкинуть з-за парєбріка щоб харчєваться.
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Усик -абсолютный чемпион мира,обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров.Усик в Instagram поздравил своих поклонников с Днем флага Украины. Усик показал собственную версию сериала Бригада .Под снимком, на котором изображены Усик , Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, один из подписчиков написал: "С днем какого флага, Саня?" и добавил российский флаг. Усик оригинально ответил фанату, написав: "В вашем случае, с флагом ЛГБТ".-Украинский боксер не упустил возможности потроллить одного из своих подписчиков. 23 августа 2019г.
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ему можно чушь нести, его часто в голову бьют.
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Не мешайте ему пусть ходит и ему подобные может Украина и отчистится от этой мрази
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от не думал, шо он настолько идиот - видимо профессия наложила неиспавимый отпечаток.
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