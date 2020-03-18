EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  544  2
Материалы по теме:
Все про:декларация (1141) карантин (447) ГНСУ (50) электронное декларирование (710)

 Карантин в Украине: Государственная налоговая служба записала видеоуроки по использованию Е-сервисов. ВИДЕО

В связи с введением в Украине карантина из-за коронавируcа Государственная налоговая служба подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ГНС в Facebook.

Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За январь-февраль 2020 ГНС провела на 12% меньше внеплановых проверок, чем за аналогичный период в прошлом году

В налоговой также напомнили, что дедлайн подачи - 1 июля 2020 года.

"Декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи. Получить его можно онлайн через Приват24. Тем, кто не являются клиентами Приватбанка, придется воспользоваться услугами любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. Для оформления нужно прийти с паспортом гражданина Украины и справке о присвоении идентификационного номера", - говорится в сообщении.

В налоговой призывают плательщиков пользоваться электронными сервисами и максимально перейти на безналичный расчет, чтобы обезопасить себя.

Источник: https://censor.net.ua/v3182445
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В госсударстве ведется разработка вакцины или ждут ее вместе с кредитом от МВФ ?
 показать весь комментарий
 
А если у меня нема шо декларировать и я только крупами питаюсь , то шо мне делать ? Шо декларировать ? Свой разводной ключ ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх