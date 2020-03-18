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Все про:Италия (1043) Кернес (1170) COVID-19 (1155)

 "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии. ВИДЕО

Мэр Харькова Геннадий Кернес во время заседания городского совета сделал заявлении о масштабах коронавируса в Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время обсуждения вопроса о приостановке работы харьковского метрополитена, Кернес охарактеризовал работу общественного транспорта и масштабы эпидемии в Италии.

"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и все в Италии работает. Только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - заявил городской голова Харькова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаю необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай коронавируса, - Кернес не планирует выполнять поручение Зеленского и закрывать метро в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/v3182439
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобік, я тобі мило і мотузку можу подарувати, і як бонус рулон туалетного паперу, щоб з чистой дупой на той Світ
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О, разнесло нашего велосипедиста. Морда, сука, в монитор не влезает.
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мразь жидовская(евреев не касается)
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Соя, хотите в Италию? Там лафа и зрады нет. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 776
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Зелебобік, я тобі мило і мотузку можу подарувати, і як бонус рулон туалетного паперу, щоб з чистой дупой на той Світ
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Не обижайся, тормоз. Ну нет у тебя мозгов. Подумаешь. За то есть веревка и мыло. Обмотайся и помойся. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 7967
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Зебилы услышали слово мозги и поняли, что это что то хорошее. И теперь обвиняют что у других этого нет, не понимая даже, что это.
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Какой глубокомысленный вывод. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 2766
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Это хорошо. Но главное - не останавливаться. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 712
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Кало💩🤢бот ,верни маски стыренные из резерва ЗЕмарадерами
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Зачем тебе маска, обезьяна? Кусаешься? "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 5493
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Ну тебе конечно не нужна, зараза к заразе не липнет.
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А ты поверил, что маска может спасти от вируса? Серьёзно?
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О, відомий сєпар ;Задупчівий; повернувся! Як, задоволений ти Зеленським? Прийшов твій час?
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Не хуже, чем при Порошенко. И не лучше. Так же. Да и не голосовал я за клоуна. Так что мимо. "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 2861
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Ясно, что не голосовал. Недееспособные не имеют права голоса.
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Чувствуется, что у школоты - карантин. Разум аж зашкаливает.
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гепа в курсе, сколько населения в Италии и сколько из них трупики?
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та он просто языком ляпает шопопало. лохторат пугает.
На конец 2019 года, население Италии составляло 60 005 743 человека.

Всего Подтвержденных Случаев Заболевания 31,506

Число заболевших 26,062
Число выздоровевших 2,941
Число умерших 2,503
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с учетом того, что ежегодно гриппом болеют до 300 000 человек - это ничто.
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наглый маланец... но оно думает, что очень остроумное...
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к чему ты эти выкрутасы выдал? вон в Польше напр первое слово вполне литературное, а тут - не подлижут, не проживут. а иудеев касается?
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О, разнесло нашего велосипедиста. Морда, ****, в монитор не влезает.
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Скорее всего лет 7 назад он такой был. После ранения он крепко сдал...
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это клон, настоящего Гепу таки завалили
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это тот специалист, который закрыл школы, после того как на него дело завели? )))
а че ты там рассказывал 5 дней назад, полудурок?
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Если вдруг кто забыл, в Италии за месяц 2500 трупов.
А если б не шухер по стране, уже было бы в десять раз больше.
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если кто забыл, то 88% из них - люди старше 70-ти лет. в таком возрасте и от старости умирают.
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Гепа разжирел за последние годы.
А тупым как был, так и остался!
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сынок авакова как там
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Такое ощущение по видео, что он приготовился помирать, я хрен его знает, какое-то странное состояние
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да. такие страшные увечья изменяют работу мозга.
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Да ,но оно не потопляемое !Трех презов пережил . Харькову нравится
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Чистая правда из уст свидетеля. Кернес сам ездил на дело, с трупиков золото снимать, еле убежал от пустого трамвая.
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Чудовий приклад як треба себе вести державним діячам, до речі Болонья місто побратим Харкова.
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Харків'яне, він так і про вас скаже .
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гепа...да ты больше трупик чем жизнерадостные итальянцы!!!!
Чтобы поддержать друг друга во время карантина, жители Италии поют песни с балконов. Видео (тыць)

https://youtu.be/DDRiINXik00

(надпись на итальянском - все будет хорошо!!!)
"Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 5861
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когда я первый раз увидел кернеса после прихода янковоща, я подумал - офуеть... но когда его выбрали второй раз после майдана, я подумал - харьковчане вы е-нутые
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как житель Харькова-подтверждаю,а бороться с е..анутыми ох ,как тяжко
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Ну какой смысл в закрытии метро, когда наземный ходит забитый? По-дебильному (как говорил допа) все организовано. Те же врачи и медсестры не могут добраться на работу. Конечно, сейчас народ начал роптать по поводу этих запретов.
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Ты крыса канцеляркая не хочешь сьездить в Италию? А лучше на паРашу и с концами.
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И воно таке зневажливо зверхньо так почувається, знає що вкраденого вистачить на декілька поколінь хернесів.
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Я, повз гепіного дому -
Вже без жартів не ходжу,
То почхаю… для синдрому,

То … про трупиків кажу "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 6804
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Мне это напоминает перл про консервы из девушек на ватном митинге в Днепре https://www.youtube.com/watch?v=8PhWln4syxU&t=36s
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