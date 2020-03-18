 "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время обсуждения вопроса о приостановке работы харьковского метрополитена, Кернес охарактеризовал работу общественного транспорта и масштабы эпидемии в Италии.
"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и все в Италии работает. Только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - заявил городской голова Харькова.
На конец 2019 года, население Италии составляло 60 005 743 человека.
Всего Подтвержденных Случаев Заболевания 31,506
Число заболевших 26,062
Число выздоровевших 2,941
Число умерших 2,503
а че ты там рассказывал 5 дней назад, полудурок?
А если б не шухер по стране, уже было бы в десять раз больше.
А тупым как был, так и остался!
Чтобы поддержать друг друга во время карантина, жители Италии поют песни с балконов. Видео (тыць)
https://youtu.be/DDRiINXik00
(надпись на итальянском - все будет хорошо!!!)
Вже без жартів не ходжу,
То почхаю… для синдрому,
То … про трупиків кажу