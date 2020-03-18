 "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время обсуждения вопроса о приостановке работы харьковского метрополитена, Кернес охарактеризовал работу общественного транспорта и масштабы эпидемии в Италии.

"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и все в Италии работает. Только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - заявил городской голова Харькова.

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