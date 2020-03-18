 "Призываю киевлян по возможности оставаться дома", - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на странцие в сети Facebook.

"Число граждан, заболевших в Украине, возросло. За один день - вдвое! Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно. … На самом деле, мы не знаем сколько среди нас инфицированных. Пока у них нет симптомов, пока они не обратились к врачам. Не применьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян по возможности оставаться дома!" - отметил Кличко.

Он также отметил, что городской общественный транспорт пока работает исключительно для перевозки киевлян, которые едут работу, связанную по обеспечению жизнедеятельности столицы.

"Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!" - добавил Кличко.

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Он отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуск. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут", - подчеркнул Кличко.

Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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