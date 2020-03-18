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 Киевские новости, Общество
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Все про:карантин (447) Киев (18726) Кличко (2809)

 "Призываю киевлян по возможности оставаться дома", - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и призвал Кабинет Министров обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу, если нет необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на странцие в сети Facebook.

"Число граждан, заболевших в Украине, возросло. За один день - вдвое! Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно. … На самом деле, мы не знаем сколько среди нас инфицированных. Пока у них нет симптомов, пока они не обратились к врачам. Не применьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян по возможности оставаться дома!" - отметил Кличко.

Он также отметил, что городской общественный транспорт пока работает исключительно для перевозки киевлян, которые едут работу, связанную по обеспечению жизнедеятельности столицы.

"Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!" - добавил Кличко.

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Он отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуск. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут", - подчеркнул Кличко.

Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182419
 
 
 Топ комментарии
 
А кто их будет дома кормить, за какие шиши? Хватит панику раздувать, посмотрите на Англию, Швецию, люди спокойно живут и работают.
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Соевые пусть ходят, им не страшно же!
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виталя, плати па 1000 бакинских в месяц каждому и все будут седеть дома хоть год..
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Це він зі своєї квартири говорить? Чого дома не сидить.
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Соевые пусть ходят, им не страшно же!
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Вчера был в кышене - ничего эдакого.
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Это сегодня - фото сделано примерно час назад. Вчера тоже было все норм у нас)
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Главно штоб пиво не разобрали - остальным затарился потихоньку пару недель назад.
А пиво впрок почемуто не затаривается...
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Мы соков взяли Одесских) Надеюсь, он не исчезнет с полок)
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шо за велмарт, первый раз слышу , в каком городе такое ?
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Сейчас будет фото из АТБ - Кропивницкий город)
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за АТБ даже не сомневаюсь-там контингент особый -соль и туалетная бумага были разобраны ещё неделю назад "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 9839 "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 9839
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много где - это кышеня перекрасившаяся. Ребрендинг "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 4819
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виталя, плати па 1000 бакинских в месяц каждому и все будут седеть дома хоть год..
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А кто их будет дома кормить, за какие шиши? Хватит панику раздувать, посмотрите на Англию, Швецию, люди спокойно живут и работают.
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Вместо того, чтобы изолировать стариков идиоты уничтожают бизнес. С какого х будете платить пенсии? Будет жуткая безработица и банкротства. Они уже идут
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стариков не надо изолировать - сами умрут. И пенсии платить не надо. А пока "старики" дохнуть будут половина страны с голодухи опухнет. Чтобы дома сидеть бабло иметь надо
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Витальке мэрскую пайку домой придворные халдеи притаранят. А как быть обычным киевлянам? Неизвестно сколько надо будет тот карантин пересиживать
"Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 6599
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