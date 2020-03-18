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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (24594) Шахов_Сергей (47) COVID-19 (1155)

 Чувствую себя нормально, температура упала, - заразившийся COVID-19 нардеп Шахов рассказал о своем состоянии. ВИДЕО

Нардеп от депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал о своем состоянии после того, как у него диагностировали коронавирус.

Об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Чувствую себя я нормально. Началось все это три дня назад, именно температура началась. Температура 38 и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму", - рассказал он.

По его словам, когда он спросил, есть ли тесты на коронавирус, ему ответили, что нет.

Шахов рассказал, что лечился подручными средствами: вареньем и лимоном. 

На сегодняшний день температура у него упала. 

"Перед этим я, когда общался с врачами, сказал, чтобы они все же взяли и кровь, и с полости рта, носа взяли анализы. ... Сегодня мне позвонили врачи из лаборатории и типа сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу всем хочу сказать: это не так страшно, как его рисуют", - подчеркнул он.

По его словам, если он получит документ из государственной лаборатории с положительным результатом теста на коронавирус, то будет отчитываться в соцсетях о своем состоянии. Сейчас нардеп находится дома на карантине. 

"Никого к себе не подпускаю. Сразу как повысилась температура - вызвал врачей, поэтому и вам желаю", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики

Источник: https://censor.net.ua/v3182393
 
 
 Топ комментарии
 
если чувствует себя нормально, так сходи в гости к ОПЗЖ..
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Все,можно назад его отправлять в раду, он здоров инфа сотка
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Сцуко, так обнадежить... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8693
Но есть еще надежда, что он общительный.... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8316
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Все,можно назад его отправлять в раду, он здоров инфа сотка
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То застрелься, ригівска падла.
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из заграничной командировки по обмену рыговским опытом)
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если чувствует себя нормально, так сходи в гости к ОПЗЖ..
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Саме краще в Раду і "працювати" - закони ухвалювати!!!
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*****, так обнадежить... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8693
Но есть еще надежда, что он общительный.... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8316
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за три дня, если он тусил в парламенте - там все должны быть заражены.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль контактировал с народным депутатом из группы "Доверие" Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.
Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 6149Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 1601

Снимок встречи Шахматная и шныряли был сделан 6 марта, на тот момент депутат уже был больным коронавирус COVID-19. Таким образом, после контакта с инфицированным парламентарием, Денис Шмыгаль также мог заразиться опасной болезнью.
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не зовсім так. Шахов повернувся з Італії тиждень тому, а симптоми хвороби з'явилися три дні назад.
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Людина стає заразною починаючи із другого дня. А симптоми можуть з'явитись і через місяць. Хоча зазвичай до 14 днів. Но взагалі пишуть що навіть якщо буде легка форма і симптомів не буде чи пацієнт їх не помітить, то людина всерівно буде заразною аж до 2 місяців. (Lancet)
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ще скажіть, що Шмигаль потім контактував з Президентом...2 раза.
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Ваше здоровье, Владимир Ильич, пренадлежит революции.
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Люди з другою групою кровы хворіють на короновірус менше!! https://www.youtube.com/watch?v=OfD-kx2ubKE Всі згадуєм, яка в кого група крові.
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Вы невнимательно просмотрели, люди со 2-ой группой крови, наоборот, в зоне наибольшего риска.
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Жаль, очень жаль. И что обнаружили тоже жаль. Походил бы чуток, почихал.
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Пример Шахова показывает, что простому населению нужно вымогать, чтобы медики брали анализы крови и мокроты, если нет тест-систем. Нужно настоятельно требовать, иначе...
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Требовать оно, конечно, можно.
Но я шо-то сомневаюсь, шо он позвонил в скорую, и ему прислали бабку фельдшера из Обуховской ЦРБ.
Позвонил он, скорее всего, в Добробут чи Медиком, те примчались с Киева за 20 минут - - а там врачи понимающие, скажешь шоб брали анализы - возьмут анализы, скажешь пробы на вирус - возьмут на вирус.
Токо денюжек надо им за это будет заплатить, и очень немало.
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это да, но нет в добробуте и медикоме тестов на ковид-19, тесты разошлись по госинфекционкам.

Хотя, правда, их есть у "Евролаба" (это который принадлежит честному рубахе-парню, а не какому-то олигарху), но тут да, по 16 килогривен каждый тест. В остальных платных клиниках тестов нет.
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Прознав про заболевшего Шахова, соросята отчаянно заметались в панике, соображая, куда удрать из страны, и спрятаться.

Но бежать уже некуда, впереди вас ждет медицина, которую добила ваша Супрун, и звиздюли от рабочих, которых вы вышвыриваете с приватизируемых заводов.

Добро пожаловать на родину. Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 7108
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зыбобик полегчало? а ведь это твой янелох привел к этому! начиная с продажи масок за бугор! ты уже купил в аптеке маску? нет? а где они? Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан - Цензор.НЕТ 2357
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В этой ситуации страшен не вирус а хаос который начнет творится через месяц...Разбитые витрины аптек и пустые супермаркеты ,для захоронения трупов не будет хватать мешков ...это я вам пересказал фильм Заражение 2011 года...конец там щасливый .,...для американцев
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Те саме було пару тижнів тому. Чхнув. Запершіло в горлі, щось різонуло в спині, ймовірно і температура була, виміряти не встиг за 2 дня все пройшло.
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Моє бачення таке. Перед тим як здохнути, нехай заразить депутатів, міністрів, зебільного президента і далі по списку. Нормальні виживуть.
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там жеж сивочолий Гетьман серед депутатыв.. ти шо таке говориш
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пане Шахов, дайте повний список кого ви не заразили?
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Да ты нам похер, главное чтоб общался где надо.Теперь точно узнаем кто тебе платил за голосование.
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этот гавнюк любитель золотых масок на морду любит шляться где не попадя
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чувствует себя нормально? т.е. на удачный исход надежды нет?
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звинайте - но жизнь такая - а может это тупо пиар?
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та не, он нормальный чувак, в принципе..... я его как-то слушал, мне показалось, что он в адеквате...., вроде подмаранный там немного во времена овоща (если не ошибаюсь), но в целом получше, чем большинство зелени......
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В президенты блть хероя! Работяги с температурой по 12часов херачат, чтобы семьи свои кормить и, кроме сорокаградусной вакцины, нечем не лечатся, потому что медицина, тем более бесплатная украинская - дорогое законное право блть.
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В Китае собачку вылечили от вируса,а она на следующий день исдохла.Шахову надо 40 дней плюс.Галёрке в Раде-кранты!
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Да всем похер как ты себя чувствуешь. Чем вас паразитов меньше в раде будет, тем лучше.
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маску надень, *****, а то заразой через комп наградишь.. ..Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан - Цензор.НЕТ 2410
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"Чувствую себя я нормально- от можуть депутати зіпсувати радість людям
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