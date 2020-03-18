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 Политика Украины
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Все про:ВР (24594) Зеленский (4931) Кабмин (11870) Минюст (1489) чрезвычайное положение (133) Шмыгаль Денис (119)

 Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль поручил Минюсту разработать закон о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение, если Верховная Рада не может собраться на заседание.

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"На тот случай, если Рада будет уже полностью не способна собираться, кто-то в государстве должен объявить чрезвычайное положение", - заявил премьер.

По его словам, нужно разработать законопроект, который позволит передавать полномочия управлять страной от одного органа власти к другому.

"Мы на самом деле не знаем, какие последствия будут, будет ли Рада заблокирована, или Кабмин, или президент", - акцентировал Шмыгаль.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/v3182386
 
 
 Топ комментарии
 
Єто попахивает переворотом
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Вперьод, до оглошення України Юго-Зарпадним округом Расссєї... А викусі, шавка кацапськая. Буде падли вам Майдан!!!!
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Вперьод, до оглошення України Юго-Зарпадним округом Расссєї... А викусі, шавка кацапськая. Буде падли вам Майдан!!!!
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Зовсім зебіли головою об куток вдарилися? Дати Зе особливі повноваження ?
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О да Рада будет не способна один орган передает иному придурковатые читайте Конституцию а если зеля помрет??? то по Конституции функции И.О Президента переходят к Премьер Министру или вице премьеру и по нисходящей или к Спикеру Рады иил вице спикеру Рады Рады будет лигетимна при сборе 2/3 своего состава...
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Я впевнений, що при спробі протягнути щось подібне, здорові про українські силы мають повне право захистити Конституційний лад у країні. Саме розподіл повноважень і існування НЕЗАЛЕЖНИХ гілок влади - законодавчої, виконавчої і судової є стемжнем конституційного ладу України.
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Це Ви так розумієте. Але ж і повинні знати кому закон не писаний
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Зелюкам закон не писан.
А если писан, то не читан.
А если читан, то не понят.
А если понят, то не так.
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зелена мразота підбирае усю владу под себе
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«Карл Волох» консерва 3 рівня.
Хай відповість, на одне просте питання: «ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.»
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Ха ха прямо в законе напишите, что рулил аваков, и чуть что, будет рулить аваков Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 2858
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вгадаю?
Арсенборисич, "рятівник країни", не?
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Как они собираются в таких условиях менять Конституцию?
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Собираются отменить Конституцию
и узурпировать власть
Венесуэльской дорогой идем
Только там хотябы нефть есть
а у нас 95 квартал и олигархи
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Шмыгаль что, вконец тупой? Он не понимает, что переболеют все, кто может переболеть. Поезд ушел, и ушел давно, не масками нужно снабжать и передвижение ограничивать, а обеспечивать здоровую жизнь. Посмотрите, сколько населения в Ухани, сколько заболело, сколько умерло. А в Южной корее, в Иране. Не умирают там, где жизнь хорошая.
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Боюсь, что итальянцы не согласятся с таким выводом.
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Здесь итальянцы нарвались на иммунитет. Спиртное иммунитет косит, дьявол живет в осложнениях.
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Ключевую роль сыграл возраст. Что в Китае, что в Италии.
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Да неужели? Это только в смертях от коронавируса ключевую роль возраст играет. И где это вы такого наслушались. Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3455 Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3455 Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3455
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Прям как Путин уже. Что за тварь мы выбрали?
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А ці продаж землі ти кацапуляцію карантином прикрити планують. На людей їм- похрін. Цього тільки ідіот не бачить
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Ти диви! А Яценюк в 2014 році до цього не додумався.
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Аккуратней, товарищ. Так и до обвинений в перевороте доиграться можно.
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можна вчинити простіше: здати амерам дядю бєню-рєйдєра

...Что нужно делать? Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить нам движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся. - https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3438761772816879
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Готовятся к грандиозному шухеру, надеятся спрятаться в бункерах.
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и позвонил мне"папиредник" ,сказал верни мне власть...
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Цього виродка вже належить заарештувати за посягання на Конституційний лад! Венедиктова має перше тестове завдання з захисту законності! А українці мають підставу ще раз перевірити готовність спорядження,припасів та інших засобів придатних для захисту державності-в країні запахло переворотом!
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Шмыгаль, а ты не офигел ли ?
Может это и нужный вопрос, но это вопрос уровня Конституции Украины. Какой нафиг "просто закон" ??? Если "просто закон", без корректировок Конституции, то это тупо узурпация власти.
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