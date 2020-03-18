 Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение. ВИДЕО

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль поручил Минюсту разработать закон о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение, если Верховная Рада не может собраться на заседание.
"На тот случай, если Рада будет уже полностью не способна собираться, кто-то в государстве должен объявить чрезвычайное положение", - заявил премьер.
По его словам, нужно разработать законопроект, который позволит передавать полномочия управлять страной от одного органа власти к другому.
"Мы на самом деле не знаем, какие последствия будут, будет ли Рада заблокирована, или Кабмин, или президент", - акцентировал Шмыгаль.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.
Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.
16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.
Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.
Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.
Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.
шмарклю геть!
А если писан, то не читан.
А если читан, то не понят.
А если понят, то не так.
Хай відповість, на одне просте питання: «ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.»
зачем петлять...?
Арсенборисич, "рятівник країни", не?
и узурпировать власть
Венесуэльской дорогой идем
Только там хотябы нефть есть
а у нас 95 квартал и олигархи
...Что нужно делать? Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить нам движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся. - https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3438761772816879
Может это и нужный вопрос, но это вопрос уровня Конституции Украины. Какой нафиг "просто закон" ??? Если "просто закон", без корректировок Конституции, то это тупо узурпация власти.