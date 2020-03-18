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 Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что закрытие метро - это один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании Кабмина.

"Закрытие метро - это один ин главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизни людей", - подчеркнул он.

По его словам, задание властей содействовать максимальной самоизоляции людей.

Премьер добавил, что если не останавливать метро, то на протяжении нескольких недель заболеет около 2 млн людей, которые им воспользуются.

Он также привел в пример Испанию и Великобританию, которые не закрыли, а лишь ограничили движение метро, и сейчас имеют самые большие темпы роста распространения болезни.

"Решение правительства остается неизменным - метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/v3182374
 
 
 Топ комментарии
 
а чем отличаются набитые маршрутки от метро???
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Самое страшное в том, что совершив тупость, они будут до последнего отрицать это, усугубляя ситуацию.
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100 мільйонів масок за 15 хвилин не наш'єш і не розвезеш по країні. За 2 тижні - можна
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Шмигаль вміє по замовленню начальства станцювати будьяке "яблучко".
ЖОДЕН мегаполіс не зачинив у себе свою підземку. Але люди обробляють станції і вагони засобами безпеки. І роблять обов'язковим носіння масок пасажирами. Шмигаль стає рачки під зеленого чмирька?
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Результат цього дебільного рішення зеленого чмирька буде повний колапс всіх систем країни. Тобто зупинка метро в Києві є фактично диверсія під життєдіяльність цілої країни. Переконаний, що цю ідею чмирьку накинув російський шпигун Єрмак.
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А так в маршрутках заболеют всего 1,9 млн...
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МОЖЕТ И ПРАВИЛЬНО НО ГДЕ КОМПЕНСАЦИЯ наземным транспортом
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Метро ничем невозможно компенсировать!
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А если закрыть метро, то в течении недели заболеют около 2-х миллионов людей.
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Ты должен был пустить транспорта больше, чтобы они не дышали друг другу в нос и затылок. Дебилы.
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