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Все про:Минобороны (6367) обстрел (8818) Донбасс (20953)

 С начала суток наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ в районе Зайцево и Павлополя, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 18 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения, при этом продолжая нарушать Минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"С 05:50 утра враг по направлению от района Трудовской оккупированного Донецка вел огонь по защитникам Марьинки со станкового противотанкового гранатомета.

После 06:15 наши защитники Зайцево зафиксировали разрывы трех вражеских мин 82-го калибра. Также здесь враг вел огонь из СПГ и стрелкового вооружения.

В 07:30 от села Сосновское оккупанты начали минометный обстрел наших защитников Павлополя. В течение 40 минут российско-оккупационные войска выпустили 23 мины калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

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Как отметили в Минобороны, боевых потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов с начала текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3182369
 
 
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аха, тоже с радостью и подтверждением и поздравлениями делюсь событием...

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Не шугайте Вовочку.
Хрен его знает, что он ещё ТАМ - в глазах пукина от страха выглядит.
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