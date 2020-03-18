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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделит дополнительные 70 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ

"На прошлой неделе выделили 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты, сейчас выделим еще 70 млн. Также разрабатываем механизмы контроля", - сказал премьер.

По его словам, правительство также сегодня примет решение о создании стабилизационного фонда государства.

"Также примем еще ряд решений, которые проговаривали с Президентом страны сегодня на отдельном совещании перед правительством", - добавил Шмыгаль.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182359
 
 
 Топ комментарии
 
пошёл распил бюджета. зелелохи - вы зробылы цэ разом!
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порада: купіть по одному презервативу для кожного члену уряду, нехай вони одягнуть їх на голову, щоб усі бачили, ким вони є насправді.
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а на воду крисчанам нічого не виділяють?
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пошёл распил бюджета. зелелохи - вы зробылы цэ разом!
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зєлєбобікам вже везуть б/у шні маски з Китаю Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4460
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Маски для Европы ?

вчера накрыли крутелыков, которые хапнули 400 тысч. (!!!!) масок у других крутелыков, которые уже накопили 1 миллион (!!!!) масок для продажи. Куда.......
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а на воду крисчанам нічого не виділяють?
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это будет темой следующей пресс-конференции --- раиссия готова платить за воду (или дать 5 лярдов виртуальный кредит как овощу, который в Украину не зайдет) и мы точно выйдем достойно из кризиса...затем правительство самосольется
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порада: купіть по одному презервативу для кожного члену уряду, нехай вони одягнуть їх на голову, щоб усі бачили, ким вони є насправді.
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З радянського гумору "Она как бы кается. А мы ей как-бы верим..." (C) Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7719
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лучше б у радуцкого забрали маржу в 100 млн от продажи масок в китай.
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Як вдягнути хоча б маски на хворих людей, які бідні, тобто ДУЖЕ обмежені у грошах????
Третій тиждень чекаємо відповіді від влади, що зараз сидить на нашій шиї((((
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Сначала продали из гос.резерва средства инд.защиты, а теперь когда их нигде нет и купить их негде выделяют миллионы для их покупки. Господи прости нас грешных за то что не смогли остановить "цю зелену пошесть-сарану" и на пришла к власти
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" От COVID-19 в мире умерли больше 8 тысяч человек"
так пишут российские СМИ, и полагаю, что в данном случае это таки горестная правда.
Какой "ужас", скажите?
То ли дело 2 миллиона смертей от кори в начале 80-х, да при том, что от кори есть прививка, а от коронавируса - нет.
Как жить скажите?
Как жить?
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По 2 гривны на рыло? Это издевательство.
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70 млн. Грн - приблизительно 2 Грн. на человека!!! Это по богатому!!!
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а что скажет новый плокурол о РАСПРОДАННЫХ за налик средствах защиты ранее?
ась, зелебобики, Бубачка праааавыыыый! Кабмін виділить додаткові 70 млн грн на засоби індивідуального захисту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4390
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