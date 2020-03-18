 Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ
"На прошлой неделе выделили 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты, сейчас выделим еще 70 млн. Также разрабатываем механизмы контроля", - сказал премьер.
По его словам, правительство также сегодня примет решение о создании стабилизационного фонда государства.
"Также примем еще ряд решений, которые проговаривали с Президентом страны сегодня на отдельном совещании перед правительством", - добавил Шмыгаль.
вчера накрыли крутелыков, которые хапнули 400 тысч. (!!!!) масок у других крутелыков, которые уже накопили 1 миллион (!!!!) масок для продажи. Куда.......
Третій тиждень чекаємо відповіді від влади, що зараз сидить на нашій шиї((((
так пишут российские СМИ, и полагаю, что в данном случае это таки горестная правда.
Какой "ужас", скажите?
То ли дело 2 миллиона смертей от кори в начале 80-х, да при том, что от кори есть прививка, а от коронавируса - нет.
Как жить скажите?
Как жить?
ась, зелебобики, Бубачка праааавыыыый!