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 Политика Украины
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 Особенности карантина по-украински. ВИДЕО

В очередном выпуске нового проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает об особенностях карантина от Владимира Зеленского.

Мэры крупных городов не слушаются, олигархи вроде бы обещают помочь государству пережить карантин, налоговые каникулы получают только избранные (или те, о ком забыли, как знать), а плату за коммуналку никто не отменял. Что не так с противовирусными мерами от власти?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Источник: https://censor.net.ua/v3182353
 
   
 Топ комментарии
 
Вот как на самом деле волжен выглядеть карантин по украински...
Особенности карантина по-украински - Цензор.НЕТ 6555
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Да иди ты на фик со своей землей У меня ее нет и не было.Пусть люди продают покупают. если она у них есть. Какая на х*р земля. Тут главное сейчас, элементарно выжить
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Теперь окончательно ясно почему закрыли метро- когда будут принимать дерибан земли во время войны, кризиса и эпидемии, перекроют кварталы и никто не помешает работать верховной зраде.
Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.
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Да иди ты на фик со своей землей У меня ее нет и не было.Пусть люди продают покупают. если она у них есть. Какая на х*р земля. Тут главное сейчас, элементарно выжить
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Махровая ЗЕовца. Похрен какую страну оставить детям и внукам, целым поколениям, главное свою бесценную жопу спасти.
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Тут лайкають штатні україножери. Краще ви всі йдіть з нашої землі, бо вам у нас в Україні дуже некомфортно.
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Ця шобла не змогла проштовхнути закон про продаж українських земель, то сьогодні намагається проштовхнути інший антиукраїнський закон від Бужанського - про мову. Хочуть на вимогу кремля поламати те, що напрацьоване в Україні в царині шкільної освіти, практиці вивчення мови в школі за 29 років.
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Вот как на самом деле волжен выглядеть карантин по украински...
Особенности карантина по-украински - Цензор.НЕТ 6555
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Кому как... Меня б такое быстро задрало.
Слишком на жрать-ржать-срать похоже.
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Пресса - дешёвая девка по вызову.Объективность рядом не лежала.Неугодных банально банят.Базар-вокзал ромский.
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Где уж там ценителям дерьма на каналах Медведчука рассуждать об объективности.
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зачем эти дебилы закрывают рынки и базары на открытом воздухе? Ведь там много меньше шансов заразиться, чем в тесном магазине. Впрочем, ответ в первой строчке.
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1. Пустой зал, только зелепут и телеведущий.
2. Ведущего держат за 4 метра от ***********.
Вывод: зелепутик крепко очкует заразиться! А вам продолжат лживыми ротяками Иуд рассказывать, что это ничем не опасней гриппа. Особливості карантину по-українськи - Цензор.НЕТ 1965
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Дякую, в цій інформаційній мішаніні трохи розбили події за часом
Але, обмеження на пересування може завадити на час дії обмеження розповсюдженню, воно не лікує і не завадить хворобі в принципі. Розібратись в питанні, а заради чого йде країна на втрати в економіці Вам не вдалось. Політика та економіка пов'язані. У мене враження, що через фобію країна сама себе оскопила.
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А шо это перзидент себе щеки наел? Спортом, видать, перестал заниматься, вредными вкусняшками объедается... Неужели "всё о державе думает"?
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Зе-гниды делают всё возможное для провоцирования пандемии...
Если СБУ молчит - значит содействует.
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а після ускладнення ситуації почнуться конкретні дерибани..

щоб пропустити такий шанс, треба бути
відвертим лохом, а
беня і ахметка не лохи
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і навіть тут є змога заробити не тільки на спекульні



entinel #Україна@You_are_Future





Пока всё внимание приковано к #коронавирус
Нашествие саранчи опустошает Восточную Африку, Ближний Восток, добрались до Индии и Пакистана.
Уничтожено посевов, которые могли бы прокормить более 80 млн человек, в регионах, где и так всё не просто с продовольствием
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Если вы закрываете город на карантин, то определите какие типы предприятий не должны работать. Чтобы открылся - штраф. Сегодня показывают...в переходах точки открыты...продавцы ломились в маршрутки и ехали на точки. Так же и другие торгаши, 70% города торгует, а врачам в транспорте места нет
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