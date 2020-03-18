 Особенности карантина по-украински. ВИДЕО

Мэры крупных городов не слушаются, олигархи вроде бы обещают помочь государству пережить карантин, налоговые каникулы получают только избранные (или те, о ком забыли, как знать), а плату за коммуналку никто не отменял. Что не так с противовирусными мерами от власти?

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