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 Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Люди двигаются по проезжей части, блокируя движение транспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "6451".

Участники протеста — предприниматели с рынков "Центральный" и "Хитрый". Утром охрана не пропустила их на территорию рынков, сославшись на постановления Кабмина и ЛОВГА о карантине.

Предприниматели возмущались и говорили, что в документах идет речь о запрете ярмарок и выездной торговли.

К протестующим возле Центрального рынка приехал глава ЛОГА Сергей Гайдай. Он пояснил, что такие жесткие меры вводятся, чтобы не допустить распространение коронавируса, как в Италии. И предупредил, что рынки не будут работать 2 месяца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин

Участники протеста возмущались, что их заранее не предупредили о закрытии рынков, и негодовали, что супермаркеты продолжают работу.

Предприниматели просили отсрочить закрытие рынков хотя бы на один-два дня, но смогли договориться только до продолжения работы рынка до конца дня 18 марта.

Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 01
Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 02
Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 03
Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке 04
Фото "Суспільного".

Источник: https://censor.net.ua/v3182333
 
 
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Щось у Зелєбоби не те зробили,шо людям це не довподоби.
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За кілька днів це буде відбуватися по всій Україні...
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хоть Север и Украина, но Донбасс так и остается Донбассом - неуправляемое стадо баранов.....
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Борьба за покупателя.
Зазывают покупателей на рынок?
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если недовольны - валите в луганду там полная демократия можно чем угодно (хоть деревянными имяух) и где угодно торговать.... вата и б а н ая!
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Понять можно, хорошо если труселями торгует, а если мясо... Его же надо продать.
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Название у рынка интересное "Хитрый", я бы там не покупал.
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да надо в толпе пару раз чихнуть и сказать что простудился в Италии. И 10 минут не кого не будет. Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке - Цензор.НЕТ 6500
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вот вчера читал, похоже делали два долбодятла - нарушно чехали в самолёте, так закончилось всё безсознанием двух пасажиров и вызовом скорой, была необходима мед помощь.
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их всех в тюрьму и минимум на три года - зараза, в Европе везде закрывает вообе свободное перемещение а эти глупцы протесты устраивает.
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такие люди... шо теперь нагнать спецназ Авакову и расстрелять?
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Я думал что в новом законе про Коронавирус протестующих можно будет просто танками раздавить ,потому как штраф 170 000 грн платить накладно и таким способом незатянивать людей в долги
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Їх не попередили,та ну нах, від січня місяця в мвіті лютує смертельна епідемія,в Україні вже 2й тидень як почали протиепідемічні міри застосовувати, а їх не попередили.
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демарши базарников будут по всей стране , не смотря на то что контингент этих людей в вопросе порядочности специфичен ,де факто они остались без работы ,многие потеряют бизнес ,потеряют товары , они не поймут любые здравые обьяснения почему их закрыли..
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Протести почнуться не тільки серед торгівців. Просто наразі вони найбільш зацікавлені... Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 6010
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