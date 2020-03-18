 Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "6451".

Участники протеста — предприниматели с рынков "Центральный" и "Хитрый". Утром охрана не пропустила их на территорию рынков, сославшись на постановления Кабмина и ЛОВГА о карантине.

Предприниматели возмущались и говорили, что в документах идет речь о запрете ярмарок и выездной торговли.

К протестующим возле Центрального рынка приехал глава ЛОГА Сергей Гайдай. Он пояснил, что такие жесткие меры вводятся, чтобы не допустить распространение коронавируса, как в Италии. И предупредил, что рынки не будут работать 2 месяца.

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Участники протеста возмущались, что их заранее не предупредили о закрытии рынков, и негодовали, что супермаркеты продолжают работу.

Предприниматели просили отсрочить закрытие рынков хотя бы на один-два дня, но смогли договориться только до продолжения работы рынка до конца дня 18 марта.









Фото "Суспільного".