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 Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Причиной смерти 33-летней жительницы Буковины стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым COVID-19.

Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

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"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", - сказал он.

Напомним, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19 - 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.

Источник: https://censor.net.ua/v3182250
 
 
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та это и ежу понятно, что воткнула она от своей болезни (опухоль ствола мозга), в частности причина смерти - отек вещества головного мозга с вклинением.
Суть случая понятна - хайпануть и срубить бабла на паллиативном случае Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 3530
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Что можно говорить об уровне общества и отношении к жизни людей, если рассуждение о чужой трагедии на таком уровне "воткнула"

Общество стремительно деградирует, без морали не будет ничего хорошего..
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Нам непотрібні лікарі, говорить зевлада і проводь так звану медичну реформу.
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Вопрос в том, умерла бы она если бы не заболела, если да, то из-за него, в Италии так считают смерти, а у нас все делают чтобы успокоить общественность, потому народ будет относиться халатно к карантину.
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