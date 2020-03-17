 "От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины. ВИДЕО

Об этом заявил во время онлайн-пресс-брифинга заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается платежного баланса, то есть, экспорта-импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного. И это связано с тем, что цены на энергоносители очень сильно снизились – цена на нефть, например, упала на 30%, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет приблизительно 30%, то есть, Украина будет платить намного меньше за импорт энергоносителей", – сказал Чурий.

При этом он отметил, что цены на продовольствие, которое составляет преобладающую часть украинского экспорта, снизились гораздо меньше, чем на энергоносители.

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Чурий добавил, что дефицит платежного баланса в прошлом году, который составил 0,5% ВВП значительно меньше дефицита в предкризисном 2013 году, который достигал 10% ВВП.

По словам Чурия, влияние кризиса на рост ВВП, вероятно, будет негативным. "Вместе с тем позитивный эффект будут иметь те законодательные акты, которые сегодня проголосовала Верховная Рада относительно преодоления кризисных явлений в экономике", – добавил он.

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