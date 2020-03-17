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Материалы по теме:
Все про:импорт (448) НБУ (4580) экспорт (596) Чурий (14) COVID-19 (1051)

 "От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины. ВИДЕО

Цены на энергоносители, которые Украина закупает, резко упали. Продовольствие, которое наша страна продает, подешевело значительно меньше.

Об этом заявил во время онлайн-пресс-брифинга заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается платежного баланса, то есть, экспорта-импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного. И это связано с тем, что цены на энергоносители очень сильно снизились – цена на нефть, например, упала на 30%, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет приблизительно 30%, то есть, Украина будет платить намного меньше за импорт энергоносителей", – сказал Чурий.

При этом он отметил, что цены на продовольствие, которое составляет преобладающую часть украинского экспорта, снизились гораздо меньше, чем на энергоносители.

Читайте на Цензор.НЕТ: Основные последствия коронавируса для экономики мы увидим через 3-6 месяцев, - Петрашко

Чурий добавил, что дефицит платежного баланса в прошлом году, который составил 0,5% ВВП значительно меньше дефицита в предкризисном 2013 году, который достигал 10% ВВП.

По словам Чурия, влияние кризиса на рост ВВП, вероятно, будет негативным. "Вместе с тем позитивный эффект будут иметь те законодательные акты, которые сегодня проголосовала Верховная Рада относительно преодоления кризисных явлений в экономике", – добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Предприниматели освобождаются от проверок, отменяются штрафы за неуплату налогов, - "слуга народа" Гетманцев о принятом законе о поддержке налогоплательщиков

Источник: https://censor.net.ua/v3182157
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а почему когда правительство Пороха уходило курс был 25.5$, а сейчас уже 30 (будет завтра) "От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины - Цензор.НЕТ 4357
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·


⚡️SHARP`s REVIEW - 17.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу.
NB🔸 О, святой респиратор - теперь наш народ точно успокоится и попросит побыстрее принять закон о продаже земли!
А если серьёзно, с таким руководством и такими "советами" (ездить в тролейбусах исключительно по 20 человек, например) спасение наших жизней в наших собственных руках. Самоорганизация. Как в 14-м. Точка.

2. Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19.
NB🔸 Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

включаю плёнку задним ходом
и всё стараюсь рассмотреть
момент где мерзкая скотина
опять становится тобой

3. Венедиктова - генпрокурор.
NB🔸 На Терешкову похожа - ватница и "чего изволите". Дама , которая требовала отмены амнистии для майдановцев и устроила в зимние праздники "конкурс", чтобы протянуть в ДБР адвоката Януковича. Хуже нее только Портнов, но не факт что хуже...
И всё это для того, чтобы посадить Пороха.
Один дружок презЕдента вывозит из страны маски, другой требует дефолта и продаёт билеты по заоблачным ценам, но барыга - Порошенко.
Боятся его, но знают, что посадить кишка тонка.
Поэтому будут выталкивать из страны наскоро шитыми делами.
Хрен у них получится. И дела в отношении их самих будут не шитыми, а самыми настоящими - броня!
Не расходитесь - нам ещё свидетельские показания по ст. 111 давать.
 показать весь комментарий
 
4. Brent - $30 за бочку.
NB🔸 Саудовский принц просил не беспокоить, а всех прокремлёвских советников отправил в тюрьму.
Эта нефтяная война надолго. В связи с этим, ЦБ России дал прогноз:
Оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет. ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам собирал в прошлом году (1,3%). Инфляция разгонится более чем вдвое; инвестиции рухнут на 5,5-6,5%; населению придется сократить потребление, а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд дол). Плюс санкции.
Может, Бог видит, какие у нас айдиоты при власти и, для того, чтобы окончательно не дать России поглотить Украину, делает там маленький кипиш? Ну, в качестве утешительного приза. Было бы кому этим призом воспользоваться - that's the question.

5. Одной строкой:
✔️ Зеленский пообещал по тысяче малоимущим пенсионерам.
NB🔸 Классика популизма... Где индексация пенсий, Сень? Но как говорила мама Римма: "Он же старается!"

✔️Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон.
NB🔸 Сандерс почти всё. Просто вменяемые демократы реально испугались социалиста-популиста и решили объединиться вокруг Байдена. Хотя, чем дольше я в США, тем больше убеждаюсь, что шансы Трампа на победу очень высоки.

✔️Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
NB🔸 По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран. Основная заслуга в этом - беспилотники. Хорошие сапоги, надо брать.

✔️Украина и США договорились о поставках в сжиженного газа через терминалы в Польше.
NB🔸 Стороны согласовали поставки 6-8 млрд кубов LNG ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Бизнес, ничего личного.

✔️Зеленский посоветовал людям, пока сидят дома на карантине, решать демографический кризис - заниматься любовью.

NB🔸 Владимирсаныч, чует моё сердце, скоро эти люди выйдут на улицу и с удовольствие займутся любовью. С тобой. Беги, Лола, беги...
* * *
В весёлое время живём. Накупаем туалетную бумагу потому, что эта власть всё делает через опу. Армяне в клубах перестали представляться итальянцами. Экономисты, для того, чтобы понять, что происходит, изучают свойства медного таза. А мы спасаем мир, сидя дома.

И всё равно будем жить - шануймося, бандеровцы-вирусологи!)
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Зебилы, а почему когда правительство Пороха уходило курс был 25.5$, а сейчас уже 30 (будет завтра) "От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины - Цензор.НЕТ 4357
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Уже в Харькове и по 30 нет за 32 можно только купить!
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давай сначала....
когда порох пришел курс был 8...
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там по разному было...- не вспомнишь точно..
может быть...
он помню обещал вернуть курс 10...
Вот и видео есть...
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
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только одна проблема - курс гривны упал весной на вторжении рашки в Крым - до 11..12.. И практически таким оставался весь год, даже в самое тяжелое время август-октябрь 2014.
До того момента, когда Беня, поняв что за Иловайск придется таки ответить - начал скупать ВСЮ валюту в Украине.. нал и безнал..
На общую сумму более 5.5 млрд.долларов.
Что и обвалило курс с 12 - до 40 грн..
Далее - НБУ и гонтарева смогли вернуть курс к 20..23... и поддерживали его 3 года на уровне 23..27 (+/- 10%.. кстати, евро против бакса за это время менялось +/-15%)

допустим.. беня не ограбил Украину.. где был бы курс гривны?.. от 12 - к 8 - реально... 99%
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все это очень познавательно и возможно правда...
НО Петя обещал на всю страну вернуть курс 10... - только выберите...
В этом проблема... - лгать народу это отвратительно....
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не отмазывайся) Порох НЕ знал что беня ограбит Украину - и исходил из ситуации на ТОТ момент..
а ты - знал и ничего ему не сказал? значит - соучастник грабежа.
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п.с. еще раз: обвал гривны с 12 до 40 - полностью по вине бени коломойши.
Не устрой он грабеж - курс реально был бы 9..11 грн в 2015..2019 гг.
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Ну, вот ты тоже соврал, но вряд ли свое вранье считаешь отвратительным. Да, Порошенко не смог вернуть курс. Но он смог вернуть средние доходы населения к этому курсу
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сейчас, даже с ЗВР в 25 млрд.долларов - скупка всего лишь 1 млрд.доллар - обвалила гривну на 4-5 грн.. И - "деньги закончились в банках".. На сколько рухнет гривна - если изъять из оборота сейчас еще 4.5 млрд.грн... до 50..70 грн/долл.

в 2014 году ЗВР были всего-то 4-5 млрд.грн...
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"в 2014 году ЗВР были всего-то 4-5 млрд.грн..." брешешь как собака своему же народу. петлюра таких называл четко.
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014/
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зебил, от пля.. большая разница.. пустая казна, ЗВР 14 млрд и долгов януковских на 142 млрд.долларов.. или это отменяет факт ограбления твоим хозяином Украины - и обвал беней гривны? "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 5511

"Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 6204
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это тоже ложь... причем тут валовый внешний долг? который включает все долги частного сектора?
ты гос долг покажи..долги правительства а не частного сектора.. не стесняйся.
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от ты дурак.. а долги - что, списали или их отдавать не в валюте из ЗВР в т.ч.?)

кстати, на октябрь 2014 года в составе ЗВР - валюты всего 4.5 млрд.долл..
на ноябрь - 2.6 млрд.долл
на декабрь - 1 млрд.долларов.. - последствие аферы коломойши, когда НБУ пытался удержать курс гривны..
Так что брешит ты себе сам..)
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вот ты купишь квартиру за доллары. банк твой эту сумму перезаймет в европе.
это увеличит ввд.
отдавать ты будешь тоже в валюте. но к зеленскому и его правительству это отношения не имеет.
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вот линк. сделай картинку там где в долларах.
обсудим
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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совсем глупый зебил)) что - ума навести курсор на график ниже - не хватает?
и прочесть сумму "валюта и депозиты в иностранной валюте" "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 2321
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поправка - ЗВР 9..7 млрд.долларов на конец 2014
при том что за 2014 год ВЕРНУЛИ 15,7 млрд.долларов.. в т.ч. за 3 последних месяца - 5+ млрд.долл

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на начло 20 млрд. вот и скажи кто обокрал? какой президент?
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от ты дурак.. а долги - что, списали или их отдавать не в валюте из ЗВР в т.ч.?)

или азиров и тимошенко - из своего кармана их вернули?
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кстати, на октябрь 2014 года в составе ЗВР - валюты всего 4.5 млрд.долл..
на ноябрь - 2.6 млрд.долл
на декабрь - 1 млрд.долларов.. - последствие аферы коломойши, когда НБУ пытался удержать курс гривны..
Так что брешит ты себе сам..)
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Порох став президентом 7 червня 2014 р. Курс національного банку у цей день - 11,8258 грн./дол. , а не 8. Запам"ятайте!
Доречі, падіння курса рос. рубля за час правління Порошенка було практично таким же як в Україні гривні.
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ты думаешь, кроме ишака в Украине кто-то из зебилов сохранился?
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Зебіл зара дивиться на свої підникані 200 баксів, і радіє, що купив їх завчасно по гарному курсу, бо він мудрий нарід
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всі долари вивіз Порошенко в клєтчатих сумках , а наріт у нас дуже мудрий
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не, всё увёз Янукович папэрэднык на камазах
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почему "завтра"? - в отделениях банков продают уже...
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Такой вопрос может задавать только конченый недоумок.
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Люди,будь які заходи по боротьбі з С19 в ЄС- будуть легко оплачені надпотужною економікою та банківською системою. А будь які заходи в Україні - це падіння курсу гривні, виробництва та ввп.
Ви самі обрали своє нікчемне майбутнє 21.04.19.
Ви самі обрали ганьбу та занепад,а не ЄС.
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в Китае в провинции Хубэй, где был введен жесточайший карантин и переброшено дополнительное количество врачей и всяческой медтехники, за 2,5 месяца "эпидемии" умерло 3000 человек, что соответствует уровню смертности почти 5% всех заразившихся, в остальных провинциях Китая, где карантина не было и жизнь шла своим чередом, умерло "всего" 200 человек, что составило меньше 1% смертности от числа всех зараженных
напрашивается вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность в 5 раз выше...
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Так давай те отпустим врачей, наконец, а то без средств защиты и тестов они сами сейчас все на больничный сбегут
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А если серьезно, в Китае сейчас даже храмы расписывают в честь докторов, которые борятся с этим вирусом
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вопрос остается
почему 1% вне карантина и 5% в зоне карантина, там ведь все направлено на борьбу с вирусом...
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В общем, если это продлится еще два года, то нам, с зеидиотом в презах, грозит помереть от голодухи через месяцев шесть...
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Обвалят и обесценят гришку МВФ денежек не даёт а дыры в бюджете закрывать надо Ну а олигархи на разнице в курсе обязательно наживутся
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Сказал, что если половина населения поляжет, оставшимся можно будет вдвое поднять зарплаты и пенсии. Выгода очевидна.
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Парахаботи ви шо вапщє нічіво ні панімаєтє в еканомікє прі чьом тут зєлєнскій долар падскачіл патаму шо нєфть падєшєвєла і каронавірус пачіму ви такіє тупиє
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В Украине нехилая пирамида ОВГЗ, которая способна обвалить курс. Недоразвитая страна, нестабильная экономика, неспособное марионеточное правительство. Стабильность в таких странах всегда мнимая.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·


⚡️SHARP`s REVIEW - 17.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу.
NB🔸 О, святой респиратор - теперь наш народ точно успокоится и попросит побыстрее принять закон о продаже земли!
А если серьёзно, с таким руководством и такими "советами" (ездить в тролейбусах исключительно по 20 человек, например) спасение наших жизней в наших собственных руках. Самоорганизация. Как в 14-м. Точка.

2. Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19.
NB🔸 Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

включаю плёнку задним ходом
и всё стараюсь рассмотреть
момент где мерзкая скотина
опять становится тобой

3. Венедиктова - генпрокурор.
NB🔸 На Терешкову похожа - ватница и "чего изволите". Дама , которая требовала отмены амнистии для майдановцев и устроила в зимние праздники "конкурс", чтобы протянуть в ДБР адвоката Януковича. Хуже нее только Портнов, но не факт что хуже...
И всё это для того, чтобы посадить Пороха.
Один дружок презЕдента вывозит из страны маски, другой требует дефолта и продаёт билеты по заоблачным ценам, но барыга - Порошенко.
Боятся его, но знают, что посадить кишка тонка.
Поэтому будут выталкивать из страны наскоро шитыми делами.
Хрен у них получится. И дела в отношении их самих будут не шитыми, а самыми настоящими - броня!
Не расходитесь - нам ещё свидетельские показания по ст. 111 давать.
 показать весь комментарий
 
 
4. Brent - $30 за бочку.
NB🔸 Саудовский принц просил не беспокоить, а всех прокремлёвских советников отправил в тюрьму.
Эта нефтяная война надолго. В связи с этим, ЦБ России дал прогноз:
Оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет. ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам собирал в прошлом году (1,3%). Инфляция разгонится более чем вдвое; инвестиции рухнут на 5,5-6,5%; населению придется сократить потребление, а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд дол). Плюс санкции.
Может, Бог видит, какие у нас айдиоты при власти и, для того, чтобы окончательно не дать России поглотить Украину, делает там маленький кипиш? Ну, в качестве утешительного приза. Было бы кому этим призом воспользоваться - that's the question.

5. Одной строкой:
✔️ Зеленский пообещал по тысяче малоимущим пенсионерам.
NB🔸 Классика популизма... Где индексация пенсий, Сень? Но как говорила мама Римма: "Он же старается!"

✔️Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон.
NB🔸 Сандерс почти всё. Просто вменяемые демократы реально испугались социалиста-популиста и решили объединиться вокруг Байдена. Хотя, чем дольше я в США, тем больше убеждаюсь, что шансы Трампа на победу очень высоки.

✔️Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
NB🔸 По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран. Основная заслуга в этом - беспилотники. Хорошие сапоги, надо брать.

✔️Украина и США договорились о поставках в сжиженного газа через терминалы в Польше.
NB🔸 Стороны согласовали поставки 6-8 млрд кубов LNG ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Бизнес, ничего личного.

✔️Зеленский посоветовал людям, пока сидят дома на карантине, решать демографический кризис - заниматься любовью.

NB🔸 Владимирсаныч, чует моё сердце, скоро эти люди выйдут на улицу и с удовольствие займутся любовью. С тобой. Беги, Лола, беги...
* * *
В весёлое время живём. Накупаем туалетную бумагу потому, что эта власть всё делает через опу. Армяне в клубах перестали представляться итальянцами. Экономисты, для того, чтобы понять, что происходит, изучают свойства медного таза. А мы спасаем мир, сидя дома.

И всё равно будем жить - шануймося, бандеровцы-вирусологи!)
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Туалетную бумагу накупают все, патамуша - один чихнул, семеро всралось.
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В России, золотовалютные резервы точно не 38 млрд, писали что вроде 500 млрд (лень рыться в интернете и уточнять) так что на несколько лет барзеть им ещё хватит.
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Потім талановита Ельвіра щось придумає, змогла ж вона вчасно перекласти купу грошей з ненависного долара в юань, Китай одразу його девальвував, москальня на ровному місці втратила 20 млрд, долару гаплик. "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 8361
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нууу есди включить голову, то украина уронила в 14-15 году ввп на 50% и что произошло?
ничего....
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В 14-15 загуби бюджет України, зараз втратить народ, а це дві великі різниці, та й цифри різні.
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там про то,что потеряет 38.и потом 500-это по словам *****,и то они не все в купюрах,но и в золоте,векселях,др.ценных бумагах.а это все еще продать надо,если,конечно,покупатель найдется
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Я о том что завтра не загнутся как нам хотелось бы, придётся некоторое время ещё подождать.
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в прінципє путін можит виставіть самаво сібя на прадажу...
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ЗВР не можна всі рахувати, треба залишок в 7 відсотків ВВП не чіпати.
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Я про те що гаплик Росії завтра ще не настане, і аби її прогнути, знадобиться певний час.
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Тут треба визначитись що таке гаплик росії, якщо бабка Марфа з Вологди не зможе купити олії це одне, а якщо фуйло не зможе платити вагнерівцям це інше.
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Хе-хе. Так у них скільки міліардерів, які претендують на ці резерви ...
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любой вирус, особенно если ето пандемия, всегда влияют на платежный балланс любой страны от нейтрального до положительного и даже суперопупительного.
что может быть лучше для економики страны когда закрываются границы и бизнеcы?
веселый такой бред....
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Да уж, просто веселуха, чекаємо на "більше хворих - краще для бюджету"
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Ну нарешті , наздогнали всіх у розвитку . Тепер головне , щоб повна жопа не закінчувалась у світі , бо знов відстанемо 😁😁😁
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Мабуть подивились Карцева. https://youtu.be/RCuTBtVCehY
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Санкции и пандемия нам только на пользу. Да зебилы?
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