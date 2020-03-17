 Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой, - КГГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил первый заместитель заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Сегодня принято на комиссии поручение руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, с 18 марта пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева.
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"Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой" Предварительно отменив ж\д и автобусное сообщение За то у нас ДВЕ комиссии по борьбе с коронавирусом
Для всех. "Укрзализныця" живет оборотом наличных дневных денег. С них она платит срочные платежи. Если их не будет, в ход пойдет основной счет на котором 2-3 млрд. которые очень скоро кончатся.
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