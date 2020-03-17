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 Киевские новости, Общество
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Все про:карантин (369) КГГА (2343) Киев (18715) общежитие (109) студенты (495) Поворозник (45)

 Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой, - КГГА. ВИДЕО

Киевская городская государственная администрация поручила всем вузам ограничить доступ студентов к общежитиям, а также отправить всех по домам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил первый заместитель заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня принято на комиссии поручение руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, с 18 марта пассажиров без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии Львова произошел пожар, госпитализирован один студент, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3182153
 
 
 Топ комментарии
 
Ага и закрыли метро, и отменили поезда...

Слава ЗЕ!
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Наркоманы не в общагах, а в Офисе Президента.
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Ты парахобот наверное! Галактический президент развратом и сказал студентам заниматься!
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Пусть на такси разъезжаются по Украине ?
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Ага и закрыли метро, и отменили поезда...

Слава ЗЕ!
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Так навчальні заклади вже тиждень як на карантині- на волах вже можна було добратись додому, а не розпустою займатись всякою в общагах, наркомани)))
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Наркоманы не в общагах, а в Офисе Президента.
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Ты парахобот наверное! Галактический президент развратом и сказал студентам заниматься!
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Всьо нормально. Главное что хуже не будет. Да і прікольно.
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на чем ? на козе?Урод не зря с самокатом в Португалию смылся Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой, - КГГА - Цензор.НЕТ 5113
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Зеля хочет в Ростов чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не ходят поезда!
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По шпалам, пля, по шпалам, пля, по шпалам! Вот заскочил я в магазин, Ко мне подходит гражданин. Лягавый, пля, лягавый, пля, лягавый! ....
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ты вспомнил колыбельную, которую тебе пели ?
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tZE inform

@tZEinform


"Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой" Предварительно отменив ж\д и автобусное сообщение За то у нас ДВЕ комиссии по борьбе с коронавирусом

Для всех. "Укрзализныця" живет оборотом наличных дневных денег. С них она платит срочные платежи. Если их не будет, в ход пойдет основной счет на котором 2-3 млрд. которые очень скоро кончатся.

"На залізничних вокзалах почали видавати розписки за повернуті квитки" Это еще у них есть деньги на бумагу ...
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Здрасте, а если я прописан в общаге?
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