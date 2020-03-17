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Все про:карантин (369) украинцы (3150) авиасообщение (488) flydubai (1) Криклий (96)

 Украина будет судиться с авиаперевозчиками, которые отказываются возвращать пассажиров, - Криклий. ВИДЕО

Государство вернет на родину застрявших за границей украинцев и подаст в суд на авиаперевозчиков, которые продали им билеты и не выполнили свои обязательства.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео 5 канал

"Что касается перевозчиков, которые пытаются этой ситуацией воспользоваться и закрывать рейсы, хочу напомнить: по Чикагской конвенции, уважаемые авиаперевозчики, если вы продали билеты, то должны возвращать пассажиров. Мы в любом случае их вернем, но в случае, если мы будем возвращать их за свой счет, то будем обращаться с позывными заявлениями для того, чтобы компенсировать эти средства", - сказал Криклий.

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Он призвал авиаперевозчиков не повышать стоимость билетов и отметил, что правительство приняло постановление по регулированию ценообразования на авиабилеты, чтобы не было спекуляций.

"Мы будем это контролировать и следить за этим", - пообещал Криклий.

Кроме того, он добавил, что Украина требует от авиаперевозчика FlyDubai вернуть в Киев граждан, оставшихся в Шри-Ланке. Если этого не произойдет, то Украина сама вернет своих граждан и обратится с иском к авиакомпаниям для компенсации.

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Криклий также отметил, что продолжается возвращение украинцев домой.

"Сегодня аэропорт "Борисполь" принял и отправил более 56 самолетов, совершивших рейсы в разных направлениях. Больше всего наших граждан возвращалось из Египта ... Сегодня и завтра будет проведено много рейсов для эвакуации граждан вместе с нашими перевозчиками", - сказал Криклий.

Источник: https://censor.net.ua/v3182130
 
 
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Cудись, не судись... а людям от этого не легче... Кто то надолго застрял за границей, денег нет... Делай, что хочешь, хоть сдыхай... пока суды пройдут... то уже и некого будет возвращать... повымирают на чужбине.
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9 грамів власникам авіакомпаній без суду і слідства....
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так на президентском )он все равно для моники не достаточно красивый
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зачем криклий отпустил бороду? Чтобы не было видно, какой у не го гладкий мозг.
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Не понял, как возвращать?
Вы ж, тупорылые зебилы, сами закрыли небо с полуночи.
Авиакомпании и вернули деньги всем, кто купил их на более позднее время.
Моя тоже получила на карточку два дня назад.
Сказала, что переболтается еще пару недель в Германии, в консульство к этим идиотам обращаться не будет.
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