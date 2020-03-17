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 Более 3,5 тысяч украинцев просят помочь им вернуться домой, - МИД. ВИДЕО

В посольства Украины с просьбой помочь вернуться на родину обратились 3644 украинца из разных стран.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел Егор Божок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня у нас зарегистрировано 3644 наших соотечественника, которые выразили желание идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется, и они вскоре прибудут домой", - сказал Божок.

Он заверил, что МИД, Мининфраструктуры и Государственная пограничная служба Украины вышли на штатный режим круглосуточного взаимодействия для организации планового возвращения наших сограждан из-за рубежа, поэтому "паника с эвакуацией отменяется". Дипломат напомнил, что за последние сутки удалось вернуть в Украину из-за границы несколько тысяч украинцев, и "эта работа продолжается".

Видео 5 канал

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Божок также отметил, что украинцы, которые сейчас находятся на карантине в Египте, в плановом порядке вернут в Украину после его завершения.

Источник: https://censor.net.ua/v3182126
 
 
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Надо создать штаб, платформу, координационный центр и консультативный совет
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Зеленский выполнил своё первое обещание - вернуть домой всех заробитчан!
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МАУ Игорь Валерьивича им с удовольствием поможет.
Всего лишь за одну почку... или роговицу...

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Говорят порохоботы ещё один марш по Киеву запилят, с требованием индексировать зарплаты из за скачка доллара
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Запилят,а свидетели зекты Зе будут и дальше блеять как бараны -бубочка хороший.
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