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 Общество
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Все про:Метрополитен (673) Минздрав (2299) Ляшко Виктор (68)

 "Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства", - главный санврач Ляшко объяснил необходимость закрытия метро. ВИДЕО

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что необходимость закрытия метрополитена в Украине связана с очень тесным контактом между пассажирами, что в свою очередь увеличивает число контактов, которые трудно отследить.

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко подчеркнул, что закрытие метрополитенов является принципиальной позицией.

Видео Прямий

"Мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в час пик. Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один больной, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень трудно отследить в дальнейшем, когда проводим эпидемиологическое расследование", - объяснил он.

По его словам, все эти меры позволят уменьшить риск распространения заболевания.

Напомним, сегодня о прекращении перевозок пассажиров сообщили Киевский и Харьковский метропролитен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни", - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3182082
 
 
 Топ комментарии
 
Тупой представитель зеленого стада...ответь ка...а денется этот пассажиропоток который в час пик перевозило метро??
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То ли дело маршрутки и тролямбусы ))))
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Під цей шумок,можна легко відрізати інтернет.
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Зеленский под своими видео отключает комментарии. Наверно из-за коронавируса.
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привкус кофе @Solitae 1 ч

Де знайти дублюючий транспорт з ст.м. Позняки до Золотих Воріт/Палацу спорту?
Його не існує. Є тільки 91 і 220 маршрути на Голосієво.
Прошу надати мапу дублюючого транспорту під час блокування метро з розкладом.
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То ли дело маршрутки и тролямбусы ))))
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Нехай показує. Ще надцять відсотків зебобіків почнуть виліковуватись.
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Нет. Для этого нужно наличие мозгов

"Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 8789
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Остановив метро, только увеличат столпотворение в маршрутках. Что намного хуже.
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Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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чесслово - карантин есть карантин - для тех компаний, которые не хотят подвоз организовывать на работу своими силами и не хотят соблюдать режим карантина - самое оно!
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А больницы должны сами подвозить врачей, а аптеки сами подвозить провизоров, а продмагазины - продавцов?
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В Кривом Роге не было метро, откуда ему знать шо цэ такэ!
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Слыш, дебил, это КАРАНТИН. Тебе, дебилу, ясно?
Сиди дома и не кашляй на других.
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Желаю тебе тело попасть к медику, который скажет "Слыш, ты дебил, у меня КАРАНТИН. Тебе дебилу это ясно? Сиди дома, подыхай, и не кашляй на других. А я умываю руки". Может, глядишь и поумнеешь.
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Дожились, что, прости Господи, боевой тридвараз выглядит намного более адекватным зеленого Бениного шута.
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.. а в маршрутках не тесный контакт, Ляшко, да?
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Тупой представитель зеленого стада...ответь ка...а денется этот пассажиропоток который в час пик перевозило метро??
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Когда плотность лжи, подлости и цинизма превышают определенный предел, Природа включает свои методы самоочищения.
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
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В чем правда? В том, чтобы любой ценой (саботаж, вредительство, провокации) вернуть власть?
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После закрытия метрополитена вы получите в наземном транспорте тако-ой контакт...
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Ну. Так закон сохранения никто не отменял. Если где-то убыло, значит, где-то прибудет. А прибудет в маршрутках и троллейбусах. Или реально кто-то считает что будут по 10 человек пеервозить?
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єслі поднять цену в маршрутках в кієвє до 50 грн (в другіх городах до 30-ті) і отмєніть льготніков,то да,можно сдєлать по 10 чел в маршруткє.. )
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Закрытие метро - это лучший способ распостранения вируса.
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Дегенераты зеленые, все же понимают, что это коллапс. Или надо закрывать весь общественный транспорт, или наоборот запускать доп. рейсы. Куда денутся люди из метро? В маршрутки, автобусы и троллейбусы с трамваями. По 10 - 20 человек туда запускать говорите? Это и есть коллапс. На остановках будет огромное количество людей. И кто будет контролировать лимит по людям в транспорте? Это же бред..
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То ли дело маршрутки , троллейбусы и трамваи !!
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Год прошел обещаниям доступной растаможки. Падлы
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Вы поймите, метро - это наступ на порохомайдан. С метро уже 5 миллионов человек вышли бы в центр Киева скидывать зелену шмарклю, а без него никак не смогут - поэтому вышло 20 человек.
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а чьо 5 млн (ну хотя би 500 000) нє смєлі зєлю месяц..два назад ? "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 1614
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А те, що можна робити дезінфекцію на розвороті вагонів, йому, певно, не доходить. Прибрати сидіння (щоб ніхто, раптом не всівся на мокре й не почав судитись за зіпсоване з власної дурості майно), а після дезінфекції ще й заливати підлогу дез.засобом. На додачу встановити закриті УФ опромінювачі з вентилятором, щоб протягав повітря повз випромінювач. Але задля цього треба мати хоч якісь мізки...
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зато какой тесный контакт будет теперь в маршрутках!
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Напомнило анекдот.

Ямы на дорогах стали причиной случайного секса в маршрутке.
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Сейчас на остановке 12 троллейбус возле ошен плаза остановился посчситал почти все сидячие заняты чел 50 может,в салонк пассажиров какие нахрен по 20? Так смысл метро закрывать которое и так полупустое? и как раз тому кому надо дома,пенсионерам,они ездят если б было больше зашли бы ещё людей
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Тсссс. ... а то і то закриють. будуть всі на осликах їздити. по одному. один ослик на людину.
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в метро можно запускать людей дозировано, а в маршрутки и трамвай нет, будет коллапс. Половина работников коммунальных служб это пригород, а вы остановите электрички? Ой, шо будет в Киеве...
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а якщо серйозно,то якось у світі виходять з ситуації,не закриваючи метро...
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Ага, только у них смертность намного выше теперь
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Надо было ввести платный проезд пенсам в метро - и вмиг опустело бы до нужных кондиций.
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Главзебил думает, что если огромная толпа будет долго стоять на остановке маршрутки, то вирус в ней не распространится?
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Диву в Нью Йорку, вде близько 500 захворюваних в місті, закрили школи, ресторани, театри і тд. Публічний транспорт ніхто не закриває- все їздить по розкладу, навіть якшо людей мало
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властям главнойє - показать дУрную дєятєльность. І нєважно шо в ущєрб
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у ніх оправданіє будєт - ми рєагіровалі. Ну, ошиблісь - так нє ашипайєца тот, хто нічєго нє дєлайєт. І ващє ви нас рвьотє на кантєкст, і во всьом пєца вінават
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завтра в Києві реально буде зранку з 8 пі..єц.... "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 584
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трініруют плєбс - натасківают на покорность і уніженійє
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в кінці будуть своїх дітей їсти, але не виступлять проти власті
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1. Київське метро 1,5 мільйони пасажирів щодня.

2.Маршрутки в Києві ніхто не любить, але щодня вони перевозять 1,1 млн щодня..

3. 1 пункт "випадає",але В маршрутках забезпечити не більше 10 людей( припустимо раніше було 30-ть)... тобто 1,1 скоротити до 0,4 ....

НЕ ВЛОВИВ ЛОГІКИ... "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 7919
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ВИХІД Є !!


Збільшити від завтра в Києві кількість маршруток у 8 разів.

НА рішення постанови уряду ! "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 269
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МВФвідмовив в кредиті нашій владі і грошей зараз катастрофічно нема. Спробують пропихнути земельну реформу під шумок, обмежуючи транспортне сполучення. Знизить рівень протестів. Якшо це дійсно правда, то це буде дуже підло і не відомо як ця влада закінчить. Люди, каймося і молімся Богу, аби зберіг нашу багатостраждальну землю українську.
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законы по земле принимать не будут уже до апреля... как минимум... а после - если останется кому протестовать - то уже и будем протестовать..... лежачий страйк - тоже страйк....
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этот идиот в принципе не знает о существовании у нас транспорта стран 3-го мира именуемого маршрутками. О том, какой там тесный контакт - понятия не имеет. И это в отличии от метро при полном отсутсвии вентиляции и уборок
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Все эти полу меры до задницы. Или делать карантин как в Китае с пустыми улицами или забить на все это.
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Харьков. На улицах люди слоняются от безделия улицами , небольшими группками ... кто пифо кто в гэнделе уже... в этих гэнделях ( они же вулики) жисть кипит и теплиться, стерилизация идет полным ходом!
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італійці теж так на початку вирішили..
Карнавал у Венеції почали..

правда терміново прийшлось припиняти...((
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