 "Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства", - главный санврач Ляшко объяснил необходимость закрытия метро. ВИДЕО

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Ляшко подчеркнул, что закрытие метрополитенов является принципиальной позицией.
Видео Прямий
"Мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в час пик. Это очень тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один больной, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень трудно отследить в дальнейшем, когда проводим эпидемиологическое расследование", - объяснил он.
По его словам, все эти меры позволят уменьшить риск распространения заболевания.
Напомним, сегодня о прекращении перевозок пассажиров сообщили Киевский и Харьковский метропролитен.
привкус кофе @Solitae 1 ч
Де знайти дублюючий транспорт з ст.м. Позняки до Золотих Воріт/Палацу спорту?
Його не існує. Є тільки 91 і 220 маршрути на Голосієво.
Прошу надати мапу дублюючого транспорту під час блокування метро з розкладом.
мапа тут
Сиди дома и не кашляй на других.
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
Ямы на дорогах стали причиной случайного секса в маршрутке.
2.Маршрутки в Києві ніхто не любить, але щодня вони перевозять 1,1 млн щодня..
3. 1 пункт "випадає",але В маршрутках забезпечити не більше 10 людей( припустимо раніше було 30-ть)... тобто 1,1 скоротити до 0,4 ....
НЕ ВЛОВИВ ЛОГІКИ...
Збільшити від завтра в Києві кількість маршруток у 8 разів.
НА рішення постанови уряду !
Карнавал у Венеції почали..
правда терміново прийшлось припиняти...((