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Все про:контрразведка (237) правоохранительные органы (1100) пытки (484) СБУ (14460) вербовка (150)

 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки украинских граждан представителями "МГБ Л/ДНР". ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные факты попыток представителей контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок завербовать жителей Донецкой и Луганской областей для выполнения разведывательно-подрывных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что жительница временно оккупированной Макеевки была незаконно задержана представителями так называемой "МГБ ДНР" за якобы нелегальные валютные операции. С помощью психологического давления, запугивания и угроз уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В ходе проверки было установлено, что украинская гражданка не выполняла преступных задач в интересах террористической организации.

По материалам следователей СБУ решением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.

Также в Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила другую попытку вербовки нашего соотечественника так называемой "МГБ ЛНР".

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"Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя из временно оккупированного Луганска. Обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Там он должен был собирать информации о дислокации и перемещении украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого "МГБ ЛНР". Чтобы склонить луганчанина к противоправной деятельности, к нему применялись пытки.

Освободиться из застенков боевиков мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР".

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и привлечения представителями террористической организации", - сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщившее в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовавшее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/v3182079
 
 
 Топ комментарии
 
На хрена где то далеко ходить, их у верховной зраде как собак не резанных!
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Кацап слабоумный, откуда ты тут взялся? Иди себе нах, бедолага, со своим сатанистом Хуйлом. Там тебе в паРаше все будет.
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А чего СБУ не разоблачила кума Путина и ОПЗЖ, которые вербованые перевербованые и недавно даже посетили Москву? Они не видят этих деятелей? Или не хотят видеть?
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А чего СБУ не разоблачила кума Путина и ОПЗЖ, которые вербованые перевербованые и недавно даже посетили Москву? Они не видят этих деятелей? Или не хотят видеть?
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путин захватет днепропетровск все менты сбу флаг поминяют уних всех йесть российский флаг как только запахнет жареным сразу днепре полицыя поставит российский флаг они только ждут всем надоела такая украина воровская страна правитеотства нет нихрена нет ворье жулики анархия
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Кацап слабоумный, откуда ты тут взялся? Иди себе нах, бедолага, со своим сатанистом ******. Там тебе в паРаше все будет.
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Реально смысла уже не вижу в этих разоблачениях, когда наверху уже официально оформляется курс на Рашку и олигархию.
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Курс на олигархию? У нас уже скоро как 30 лет криминально - олигархическая власть. А курс на паРашу будет недолгим. Народ не позволит, много пострадавших семей от кацапской агрессии и даже не пострадавшие против этого сближения.
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Рыго-Олигархический беспредел сейчас почувствовал волю и набирает обороты. Ещё год назад были силы которые его сдерживали.
У реальных патриотов не остаётся выбора, иначе массовые репрессии.
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Да , при Зеленском РЫГО- ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ беспредел и его нужно убирать. Так долго не может продолжаться. То что не доделали на Майдане нужно доделывать. Украина в опасности и изнутри и снаружи. Враги ее окружили.
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Они главного агента ***** Ермака в упор не видят. О чем Вы?
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На хрена где то далеко ходить, их у верховной зраде как собак не резанных!
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А чим для СБУ Єрмак не агент кремля?
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Забудьте про цю кантору - це 50 тисяч підрил-сепаратистів. Не даремно в КРиму ВСІ з кантори перейшли в ФСБ. Так і ці тут. Блін, що за гандон туди набирає, суки продажні всі там
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