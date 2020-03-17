 "Настало время руководствоваться принципом - "защита врача - это спасение людей", - Емец. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В последние дни украинцы вошли в новую фазу борьбы с распространением коронавируса... На передовой этой борьбы находятся наши украинские врачи. Они находятся в эпицентре болезни, и каждый день рискуют своей жизнью спасая пациентов. Это люди, на которых не распространяется карантин - ведь именно они должны приезжать, тестировать, лечить. Это люди, которые просто выполняя свою работу делают геройский поступок", - подчеркнул Емец.

Министр здравоохранения подчеркнул, что от "одного врача могут зависеть жизни сотен, а то и тысяч украинцев".

"Настало время руководствоваться принципом - "защита врача - это спасение людей". Мы работаем над тем, чтобы работа медиков с инфицированными и больными была обеспечена всем необходимым. И с моей точки зрения - объединение всех медиков становится крайне важным для победы над эпидемией", - заявил Емец.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом.

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