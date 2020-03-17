 Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березово, используя станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Также из запрещенного миномета 82 калибра, российские оккупационные войска выпустили 5 мин по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении.
По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет.
«В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием. Для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. «Республик», - говорится в сообщении.
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но вот в "ту" сторону (перекрестясь) пожелал бы... чтоб пандемия их точно не миновала!