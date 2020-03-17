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 Наемники РФ дважды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березово, используя станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также из запрещенного миномета 82 калибра, российские оккупационные войска выпустили 5 мин по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ обстреливали украинские позиции вблизи Песков из 82-мм минометов: потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3182060
 
 
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конхвікта нету... просто стреляют... піф-паф
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эти сказки пусть ермак своему внучку на ночь прочитает )
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Стрелять скоро некому будет:Из-за распространения коронавируса увеличилось количество российских наемников, которые покидают «места несения службы» во временно оккупированных районах Донетчины и ЛуганщиныОб этом в сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует enovosty.com/news.Так, по информации разведки, командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава «передовых подразделений».
«В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием. Для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. «Республик», - говорится в сообщении.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/1603-iz-za-koronavirusa-*******-rf-begut-iz-ordlo-razvedka
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никому никогда ничего плохого стараюсь не желать...
но вот в "ту" сторону (перекрестясь) пожелал бы... чтоб пандемия их точно не миновала!
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