 Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО

Об этом с трибуны парламента заявила народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун, передает Цензор.НЕТ.

"118,5 - столько баллов набрала госпожа Венедиктова, когда пыталась стать судьей Верховного суда. Этот бал был ниже проходного. Это мы говорим о назначении профессионального генерального прокурора. Это генпрокурор, которая не смогла сдать экзамен, чтобы стать судьей Верховного суда. Как университетский преподаватель скажу, что после "не зачета" студентов выгоняют из университета, а не переводят на следующий курс", - сказала Совсун.

Она также напомнила, что Венедиктова публично поддерживает отмену закона об амнистии участников Майдана, что приведет к преследованиям тех, кто участвовал в Революции Достоинства.

"Мы только что услышали позицию госпожи Венедиктовой по делам Майдана. Вам сейчас нормально проголосовать за человека, который прямым текстом сказал, что надо отменить амнистию майдановцев - вы об этом будете говорить семьям погибших на Майдане", - обратилась Совсун к депутатам из фракции "Слуга народа".

Она также напомнила, что Венедиктова назначила своим первым заместителем в ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. И теперь именно он будет исполнять обязанности главы ГБР и контролировать дела Майдана.

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Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.