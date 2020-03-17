 Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун. ВИДЕО

Об этом с трибуны парламента заявила народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун, передает Цензор.НЕТ.
"118,5 - столько баллов набрала госпожа Венедиктова, когда пыталась стать судьей Верховного суда. Этот бал был ниже проходного. Это мы говорим о назначении профессионального генерального прокурора. Это генпрокурор, которая не смогла сдать экзамен, чтобы стать судьей Верховного суда. Как университетский преподаватель скажу, что после "не зачета" студентов выгоняют из университета, а не переводят на следующий курс", - сказала Совсун.
Она также напомнила, что Венедиктова публично поддерживает отмену закона об амнистии участников Майдана, что приведет к преследованиям тех, кто участвовал в Революции Достоинства.
"Мы только что услышали позицию госпожи Венедиктовой по делам Майдана. Вам сейчас нормально проголосовать за человека, который прямым текстом сказал, что надо отменить амнистию майдановцев - вы об этом будете говорить семьям погибших на Майдане", - обратилась Совсун к депутатам из фракции "Слуга народа".
Она также напомнила, что Венедиктова назначила своим первым заместителем в ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. И теперь именно он будет исполнять обязанности главы ГБР и контролировать дела Майдана.
Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.
Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.
Богиня Фемида во всей красе!
В коктейльном платье из каталога Saint Laurent за 2019 год с глубоким декольте и жемчужном ожерелье из новой коллекции Tiffany-Ziegfeld ...
с какой вечеринки и каким ветром под утро ее, подуставшую, занесло в ВР...
диамантовые прокуроры, трепещите!
Придется надеяться только на Бога.
Та ще й за комунальні не сплачуєш ні копійки.
Справжні патріоти за Україну життя не шкодують.
! Те, що ти верзеш, може сказати тільки справжній покидьок без честі і гідності, кончений морально деградований вилюдок, яким ти насправді є кацапохахле. Не може нормальна людина так змістити акценти і поставити питання в такий спотворений спосіб. Значить я мав віддати останнє і не лікувати тата в той час, як твій мародер зі своїми виводком крисенят відпочивав на Мальдівах, грабував Україну і заробляв на війні? Я віддавав країні скільки міг, я сплачую і сплачував комунальні, потворо, і ще лікував тата і тому маю зараз борги за комунальні через юду парашенка. Але тата не врятував, на жаль. Такі ряджені патріоти-недоноски, як ти, не мають жодного права вказувати нормальним людям лікувати чи не лікувати своїх рідних. Такі, як ти, повинні відчути біль втрати і горе на власній шкурі (хоча дуже сумнівно, що в тебе є щось святе), тому бажаю тобі, нелюду, пройти через пекло онкодіспансерів, постати перед вибором лікувати чи не лікувати своїх родичів і себе самого
У 2016-2017 роках балотувалась на посаду судді Верховного суду, однак вибула з конкурсу, отримавши менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
Чоловік Венедіктової - Денис Колесник - співробітник Кіберполіції. Її батько - Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.
Вона ніколи не працювала із кримінальним та кримінально-процесуальним правом, що ви від неї очікували почути?
Я писав ще з часу призначення Луценка. Генеральний прокурор це НЕ МІНІСТР!!!
Це процесуальна особа наділена виключними повноваженнями по КПК. Міністр может бути "цивільним, не фахівцем" і т.п., а Генпрокурор повинен особисто приймати процесуальні рішення та підписувати проц.документи. Це як різниця між Міністром охорони здоров'я і Головним оперуючим кардіологом... Подобається це українському народу чи ні, але ми не отримаємо фахового прокурора, допоки на цій посаді не буде хтось з прокурорських. Простим юристом, не можливо замістити таку посаду!
Тупі довб.би, неадеквати, злодії... У тебе в оточенні що реально не має жодного фахового і адекватного патріота???
Каков поп, таков и приход.
Портнов аплодирует.
Страна в жопе.
73%, проголосовавших за Зеленского, видимо, счастливы.
Все форумные борцуны с барыгой имеют шанс получить за свою работу именно то, что заработали. ********.
Слава Зе, Слава Бе, Слава Ве!
Тяжело жить в стране голосующих за то что им суют с зомбоящика - старое ворье и малоросских бениных котов в мешке, чувствую себя в интеллектуальной тюрьме.
З: Венедиктова
Р: Так вона ж тупа?
З: Портнов сказав, то вона для судді ВС тупа, а для Генпрокурору те що треба!
Их роднит то, что у обоих папы преподают в тех же вузах где они получали образование. Венедиктова такой же юрЫст как и Вова ... ее папаня, мент генерал из Харьковского университета внутренних дел наверняка привил дочери законопослушание