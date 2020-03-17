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 Политика Украины
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 "Слуг народа" попросили оставаться в Киеве, чтобы в любой момент собраться на внеочередное заседание Рады, - Корниенко. ВИДЕО

Нардепов от "Слуги народа" на момент действия карантина попросили оставаться в Киеве, чтобы Рада могла в любой момент собраться на внеочередное заседание.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

"Скорее всего, будет режим "полного дежурства в городе". Мы просим депутатов фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, которые ввел Кабмин, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законопроектов по противодействию эпидемии", - рассказал он.

По его словам, такие законопроекты уже готовит комитет Рады по здравоохранению, а также экономические комитеты. В ближайшее время они будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/v3182037
 
 
 Топ комментарии
 
В морге собирайтесь!Заждались уже...
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меня одну тошнит при словах "слуга народа"?
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Вся покрыта зеленью, словно "остров весь"
Фракция зе-.бени в Украине есть..
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Бо кворума дураков не будет хватать, как только какая нибудь коварная идея у командующего стрельнет с будуна. Поскольку это бывает очень редко, почти никогда - надо быть начек, а то снова напьется и забудет.
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От нині, схоже, зеленокоманьуючого з його "зотєдюлками" частково прокатали. З багатьох, в тому числі і по землі виконали лише одну - по Венедиктовій. Та й то Гончаренко своїм виступом перед голосуванням змусив найвеличнілого міняти колір обличчя, як хамелєон колір шкіри у різнокольоровій бразильські сельві. Феєричне видовище було!
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Вся покрыта зеленью, словно "остров весь"
Фракция зе-.бени в Украине есть..
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Скорее всего попросили те олигархи,с которыми зеля вчера базарил.
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Интересно если у какого депутата подтвердится корона вирус, то чито они тогда будут делать? закон про землю ж принять сиравно нада!!!
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к такому дерьму даже коронавирус брезгует приставать
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меня одну тошнит при словах "слуга народа"?
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Шлюхи дешеві. Свята фраз "Украл-выпил-в тюрьму-романтика". Вже восени партія імені Собаки Шаріка пролетить в сторону Ісраеля, а цю шлюхи куди підуть? На Гільйотину?
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У соєвих недобитків Підра Ліксєіча гірше короновірусу хвороба під назвою "Каковапрєзідєнтапр@ср@лі".
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Нехай залишаються,колись ці суки з'являться там де їх вибирали і хтось пригадає як голосували і за кого.
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канешна! самые важные-главные...пока не прокукарекают и солнце не взойдет !! )))))
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Українці не дадуть депутатам порушувати правопорядок і карантинний режим.
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Корниенко

_ Всем быть на готове, ночью сдадим Киев путину хлу
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Сейчас идут консультации с Офисом Президента чтобы ввести завтра ЧП, но решения ещё нет.
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