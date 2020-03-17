 Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом с трибуны в Раде заявил главный санврач Виктор Ляшко.
По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.
Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500.
"При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.
Главный санврач страны отметил, что около 80% заболевших в мире переносят недуг более-менее легко, но примерно 10% потребуется госпитализация: "А статистика Италии показывает, что около 10% других нужна будет госпитализация с интенсивной терапией".
Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.
Колишній друг каже:
- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
Kyiv Metro@kyivmetroalerts 1 ч
Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
«Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение», - заявил Зеленский.
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/1703-zelenskij-ne-isklyuchaet-vvedeniya-v-ukraine-chrezvychajnogo-polozheniya
В Италии уже подключают только тех, у кого есть шансы на выживание
. А вообще, в критических ситуациях (нехватке ресурсов) предпочтение спасению отдают тем, у кого больше шансы выжить. Это стандартная процедура, просто о ней мало кто знает.
Дякуємо, що Ви їм це розповіли..
Але як допомогти хворим, яких з кожним днем стає все більше?
У нас в районій лікарні все обладнання застаріле, якщо епідемія розгорнеться, то 200-х буде забагато
Ресурсів немає, і не буде! Тож якщо припре, то розраховувати можна лише на допомогу власного імунітету.
Одни эксперты вирусологи, другие эксперты по мировым заговорам и массонам...
Для многих необходимы не профилактические меры против пандемии, а госпитализация в дурочку
Тебе койкоместо полагается, но в другой больнице.
Там ты встретишься и с масонами и с мармонами и с мировыми заговорщиками.
Там вам обеспечат надежное лечение, лишь бы вы все соблюдали информационный карантин и не загаживали своим бредом людям мозги, которые потом не верят в вирус и разносят его.
Вот оно какой оказывается - Пейсдецц....
http://www.utasco.com/dykhatelnaya-apparatura
Заболей первым и успей получить вентиляцию лёгких!