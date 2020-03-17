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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1959) Ляшко Виктор (68) COVID-19 (1051)

 Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

В отделениях интенсивной терапии по Украине - всего около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких, причем оборудование - частично устаревшее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом с трибуны в Раде заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, предпринимаемые меры в первую очередь направлены на то, чтобы предупредить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, когда многие заболевшие обратятся за помощью, а ее будет не хватать.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине оборудовано около 12 000 коек для инфекционных больных, а общее число инфекционных боксов - всего 2500.

"При этом мы понимаем, что в случае массового наплыва больных с коронавирусной болезнью этих коек будет недостаточно", - подчеркнул он, добавив, что нужно срочно перепрофилировать больницы и медцентры.

Главный санврач страны отметил, что около 80% заболевших в мире переносят недуг более-менее легко, но примерно 10% потребуется госпитализация: "А статистика Италии показывает, что около 10% других нужна будет госпитализация с интенсивной терапией".

Сейчас у врачей в реанимациях есть около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Но этого количества может не хватить и оборудование может быть устаревшим", - предостерег он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре человека заразились коронавирусом внутри Украины, они не путешествовали за границу, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3181979
 
 
 Топ комментарии
 
TШП@___tshp____2 ч

Колишній друг каже:

- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
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А нахера тогда Вы там вместе с министром здравоохранения кресла протираете своими жопами Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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Я немного не понимаю. Он говорит об аппаратах вентияции легких , которые при короновирусе малоэффективны. А как насчет аппаратов сатурации (насыщения крови кислородом) ? Именно они единственное средство для спасения больных короновирусом. Принудительное дыхание не насыщает кровь кислородом и помогает как мертвому припарка.
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TШП@___tshp____2 ч

Колишній друг каже:

- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
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Так можна сказати про будь-яке голосування за президента, ну, окрім Ющенка, мабуть. Хоча, він теж поховав надії народу. Великі сподівання на початку строку в кінці перетворюються на пшик.
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Млять, вы можете внятно сказать, что с метро, а не плямкать куямкать? Вчера говорили, что его завтра закроют. Сейчас Криклий пишет уже, что сегодня.
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Kyiv Metro@kyivmetroalerts 1 ч

Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
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Спасибо. Но я так и не понял есть ли смысл выезжать с Троещины?
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусаОб этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV, информирует enovosty.com/news.
«Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение», - заявил Зеленский.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/1703-zelenskij-ne-isklyuchaet-vvedeniya-v-ukraine-chrezvychajnogo-polozheniya
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А нахера тогда Вы там вместе с министром здравоохранения кресла протираете своими жопами Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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Я немного не понимаю. Он говорит об аппаратах вентияции легких , которые при короновирусе малоэффективны. А как насчет аппаратов сатурации (насыщения крови кислородом) ? Именно они единственное средство для спасения больных короновирусом. Принудительное дыхание не насыщает кровь кислородом и помогает как мертвому припарка.
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Их вроде 5 штук на всю Украину, 3 в Киеве, из них 2 у Тодурова и 2 что ли на Донбасе
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Обрадовали...Наверно будут аукционные торги на их использование
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Если реально накроет, так и будет!
В Италии уже подключают только тех, у кого есть шансы на выживание
. А вообще, в критических ситуациях (нехватке ресурсов) предпочтение спасению отдают тем, у кого больше шансы выжить. Это стандартная процедура, просто о ней мало кто знает.
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Вони 100% цього не знали.
Дякуємо, що Ви їм це розповіли..
Але як допомогти хворим, яких з кожним днем стає все більше?
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Не переживай, в Феофании всё окей, там даже газонокосилка за 30 000 долларов есть. Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3671
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а чому я повинен перейматися за Феофанію?
У нас в районій лікарні все обладнання застаріле, якщо епідемія розгорнеться, то 200-х буде забагато
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Треба відноситись до ситуації з гумором, при3,14здоватизацією Україна вже доведена до ручки і розраховувати на офіційну медицину більш ніж наївно.
Ресурсів немає, і не буде! Тож якщо припре, то розраховувати можна лише на допомогу власного імунітету.
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Тогда пик больных это до 100 человеком
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Ого. Да у нас тут эксперт по короновирусу. Хрень пишет, но как убедительно.
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Тут экспертов пол страны
Одни эксперты вирусологи, другие эксперты по мировым заговорам и массонам...
Для многих необходимы не профилактические меры против пандемии, а госпитализация в дурочку
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Що це за апарати такі ? Є для вимірювання рівня сатурації (часто-вбудовані в апарати ШВЛ).
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Неуч, при чём тут коронавирус? Аппарат нужен при поражении лёгких пневмонией.
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Так быстрее давайте землю продадим миллиардерам а они купят по 2 штучки ивл и будем показывать по всем каналам. Может стоит наладить производство на госпредприятии, ой блин забыл нету ж госпредприятий.
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Шиза крепчает. 12000 койкомест. А если все это окажется фейком международных спекулянтов, которые сейчас по дешёвке скупают акции основных компаний мира, то мы сможем уложить на эти койки ослов из КМ и ОП, предварительно сломав им ноги?
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А ты еще не в катакомбах, маску надел, на себя и на жену?
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Еще нет. Маски нужны заболевшим. Работодатель меня уже перевел на свободное посещение. Так что, при желании могу и из катакомб работать.
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Маски нужны всем, если это не показуха а карантин, потому как невозможно опредилить заболевшего в толпе. А так как их продали, то рассказывают сказочки лохам. В городе закрыли всю сферу услуг, при том что ни одного случая короновируса на всю область, представляю убытки миллионов людей, и кто им это компенсирует, кто будет кормить их детей?
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Какие предложения идиотам? Это я не тебе, а в общем. Птичий грипп был, свинной? Атипичная пневмония при Тимошенко, помнишь скандал с темифлю? И что на выхлопе? Теперь это, а завтра новый вирус. Лох должен страдать, быдло нужно макать мордой в грязь, вот они ( у кого деньги и власть) это и делают.
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По всему миру? Такая фигня происходит не только в Украине. Глобальный заговор?
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Твой диагноз называется параноидальный синдром.
Тебе койкоместо полагается, но в другой больнице.
Там ты встретишься и с масонами и с мармонами и с мировыми заговорщиками.
Там вам обеспечат надежное лечение, лишь бы вы все соблюдали информационный карантин и не загаживали своим бредом людям мозги, которые потом не верят в вирус и разносят его.
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Расскажешь мне это через две недели, когда вскроется этот глобальный пшик для дурачья. Кстати параноя у вас, любите вы все с ног на голову ставить, В Киеве два новых пациента!!!
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может хватіть, а может нє хватіть, а может пандемії і нє будєт, а может і будєт. карочє-всєм боятся.
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это не те аппараты что насыщают кровь Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9034
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Те что кровь насыщают - на Украине вообще ни одного нет и не будет - ибо сам процесс золотой по деньгам.
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есть ,но мало и не все анестезиологи умеют с ними работать ,на уровне района точно не знают ,надо учить
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Да, учить, вакцину делать и т. д. - т. е. здравствуй друже долгожданный 2022 год! ))
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вот поэтому китай в италию направил аппараты и своих врачей , в продвинутой европе то же не хватает тех кто умеет с ними работать увы ....
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И нихя не помогло судя по горам трупов каждый день
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И еще типа "забыли" дописать, что купить ИВС сейчас негде и на Украине эта приблуда не производится...
Вот оно какой оказывается - Пейсдецц....
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Зебобіки, ви помітили, що ваш вибір ставить під загрозу вже не суверинітет чи економічний стан країни, під загрозою житті українців, включаючи вас самих. Така іронія долі. ЗІ Ще хочу нагадати - що цю муйню зробили ви разом!
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Ну и какой из этого вывод?
Заболей первым и успей получить вентиляцию лёгких!
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Скоро все забуяє і повилазять подорожники - буде чим лікуватись.))
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Пусть для начала хоть старые оживят!
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Які в сраці койкомісце(гроші йдуть за пацієнтом) відсталий.Починай з 1квітня другий етап медреформи-закривай лікарні.
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уже начинает прослеживаться прогрессивный рост в 40% , причём во всех направлениях, да зебилы ..
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Дайте мелок этому идиоту, пусть стены расписывает: 2+2=4
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Їх не вистачить не тільки "на пікє", а й на початку. На Білу Церкву їх є 3. На Тернопіль 2.
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