 В Украине нет политических преследований, - Венедиктова. ВИДЕО

Об этом сообщила народный депутат Верховной рады и кандидат на должность главы Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, депутат Николай Княжицкий поставил кандидату на должность генпрокурора вопрос, будет ли гарантировать она отсутствие политических преследований.
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"Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме", - заявила Венедиктова.
И этот мошенник захватил власть в целой стране. И этот мошенник подмял под себя суды, прокуратуру и МВД.
- Ннет..
- Будут !
Скоріш за все, вони досягнуть абсолютно протилежного ефекту.
Усе майдановцы, добр.баты, Парубии и Вятровичи всякие должны пройти Зону строгого режима...
Что бы они в следующий раз не с лихтариками пели гимн Украины 1000 раз подряд, а просто стреляли....
Ілюзій жодних бути не може. Деолігархізацію шмаркля вже "провів"- олігархам тепер винен як земля колгоспу, а Порошенка просто ув'язнить, бо наївно думає що це не українці, а він фінансує спротив здачі України кацапстнану.
Ну а на самом деле на чем стоит, можно не оговаривать и так всем все ясно - на величине банковского счета клиента и чем больше счет, тем невиннее клиент перед законом.
Источник: https://censor.net.ua/n3181969
Тройки на пороге?
Баканов Аваков Венидиктова