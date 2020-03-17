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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) назначение (1566) Венедиктова (58) Офис генерального прокурора (160)

 В Украине нет политических преследований, - Венедиктова. ВИДЕО

В Украине нет политических преследований.

Об этом сообщила народный депутат Верховной рады и кандидат на должность главы Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, депутат Николай Княжицкий поставил кандидату на должность генпрокурора вопрос, будет ли гарантировать она отсутствие политических преследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прошу поддержать назначение Венедиктовой генеральным прокурором, - Зеленский в ВР

"Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме", - заявила Венедиктова.

Источник: https://censor.net.ua/v3181969
 
 
 Топ комментарии
 
- Увас на стройке несчастные случаи были ?
- Ннет..
- Будут !
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Охо хо она не договариват вслух мол меня изберите Хренпрокурором стану Вышинским в юбке кто как не Венедиктовна кричала мол НАДО ОТМЕНИТЬ Амнистию ДЛЯ МАЙДАНОВЦЕВ МОЛ БЕДНЫЕ МЫЛЫЦЫОНЕРЫ ПОСТРАДАЛИ НА ЧТО РЯБОШАПКА ОТВЕЧАЛ ТОГДА ЧТО это полный бред.. похоже этой жжжвке кортить войти в историю... фашисткой.. геть жжжов с Украины.......
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Особо рьяным петикам нужно уяснить, что политическое преследование - это не преследование любого из политиков, а преследование исключительно по политическим причинам. И воровство в эти политические причины не входит.
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а теперь кацап про воровство Пети в студию от тов портнова который если шо может уехать в панаму и играть на банджо в турме тамшней как чика гринго В Украине нет политических преследований, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6037
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Заметь, про воровство именно Пети написал ты, а я не я. Шапка горит?
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ага рябая такая уже сгорела на работе теперь тп сгорит и всё
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Ну ты ж в свой пост вставил именно Петя не беня не Вова не Ренат а именно Петя . Почему та зелебоба объясни?
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Шиз, я тебе уже обьяснял, но ты видать малахольный. Пете шьют захват власти, минские договоренности и проход кораблей в Мариуполь по которому есть решение трибунала. Найди тут воровство.
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А за это Петю нужно садить само-собой. Особенно за минские - и ооочень надолго.
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а это твой братик како боб сепар с позывным подох когда на марьинку езха фотко была где от в лепёшку В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 972
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особо рьяным зеликам нужно уяснить что удобнее всего политического оппонента засудить за экономические преступления . а есле их нет то можно и придумать . тенденция не только наша а так сказать общемировая В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3404
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США признали Коломойского самым большим мошенником за всю историю существования банковской системы. Украл в Украине сотни млрд. дол.
И этот мошенник захватил власть в целой стране. И этот мошенник подмял под себя суды, прокуратуру и МВД.
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- Увас на стройке несчастные случаи были ?
- Ннет..
- Будут !
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в Украине нет проституток по закону но их......
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напомни нам об это еще раз, когда в иммиграции будешь....
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А те 7 делопроизводств против Порошенко Бубочка хототел в турборежиме провести, чтоб спокойно и тщательно заняться преследованием и посадками волонтеров, продолжить отвод войск, продавить решение о подаче воды в Крым и наладить уже на АвтоЗазе сборку российских Лад.
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Спроби приписати Пороху ще й біду в економіці вряд чи вдадуться, багато часу пройшло, плюс, вже за що беруться зелені, виходить через одне місце.
Скоріш за все, вони досягнуть абсолютно протилежного ефекту.
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Кондитеру капець..
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Овощ на пару с Пшонкой примерно так же думали.
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Говорит то,что хотят слышать,а будет делать,что скажут
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З черговою сцаніною в очі вас зелебобіки!
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Отличное назначение я считаю....
Усе майдановцы, добр.баты, Парубии и Вятровичи всякие должны пройти Зону строгого режима...
Что бы они в следующий раз не с лихтариками пели гимн Украины 1000 раз подряд, а просто стреляли....
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Мне кажется воры немного напряглись.
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В Украине нет политических преследований?! Будут!
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Легалізація Єрмаком ОРДЛО без письмової санкції президента є приводом для імпічменту Зеленському
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Кримінальних теж нема. Там, де вони мають бути... Більше замовних.
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Дурак предпологает, а вирус располагает! Ни одному зеленому идиоту не удастся уйти от вируса.
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Хм.. пані прихильниця совітських фільмів, цитата жиглова.
Ілюзій жодних бути не може. Деолігархізацію шмаркля вже "провів"- олігархам тепер винен як земля колгоспу, а Порошенка просто ув'язнить, бо наївно думає що це не українці, а він фінансує спротив здачі України кацапстнану.
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В мене одне питання до публіки - чим відрізняється призначення "венідіктових" від призначення "луценків"??? От то то і воно!!!
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Доктор юридических наук Венедиктова: Исходя из ситуации в стране у нас нет времени разбираться долго в каких-либо делах. Потому будем делать все быстро без особых разбирательств!!! *** Таки демократия кончилась, господа. Возвращаются времена беспредела...
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и шо украли Федына с Марусей? зеленскую смелость?
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... каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права....
Ну а на самом деле на чем стоит, можно не оговаривать и так всем все ясно - на величине банковского счета клиента и чем больше счет, тем невиннее клиент перед законом.
Источник: https://censor.net.ua/n3181969
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РЕВАНШ МАЛОРОСІВ ІДЕ. ПОВЗУЧА ЗДАЧА УКРАЇНИ ЗЕЛЕННЮ. ПОРТНТОВ РУЛИТЬ РАЗОМ З БЕНЕЮ.УКРАЇНЦІ ПОРА ВСТАВАТИ І ОЧИЩАТИ ВІД ЗЕЛЕНІ УКРАЇНУ А ТО ЗАГЛУШИТЬ КОРИСНІ ВСХОДИ.
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Вор должен сидеть в тюрме потому что вор а не потому что совершил преступление. Мне конечно нравится совковый фильм "Место встречи изменить нельзя" Но там Жиглов типичный мусор которому на всё похрен кроме палки. Вспомните как он кирпичу на карман кошелёк положил по беспределу и как инженера Груздева по косвенным уликам хотел за убийство посадить практически как наша прокуратура в деле Шеремета! Нам нужен такой ген прокурор? Нет!
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Нема часу розбиратися, каже нам новий генеральний прокурор((
Тройки на пороге?

Баканов Аваков Венидиктова
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мародера мальдіського із свинми посадіть на пожиттєве із конфіскацією
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