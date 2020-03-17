 В Украине нет политических преследований, - Венедиктова. ВИДЕО

Об этом сообщила народный депутат Верховной рады и кандидат на должность главы Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, депутат Николай Княжицкий поставил кандидату на должность генпрокурора вопрос, будет ли гарантировать она отсутствие политических преследований.

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"Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме", - заявила Венедиктова.