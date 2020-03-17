 Прошу поддержать назначение Венедиктовой генеральным прокурором, - Зеленский в ВР. ВИДЕО

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение Ирины Валентиновны Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины", - сказал Зеленский, добавив, что Венедиктова не нуждается в особом представлении.

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