 Прошу поддержать назначение Венедиктовой генеральным прокурором, - Зеленский в ВР. ВИДЕО

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение Ирины Валентиновны Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины", - сказал Зеленский, добавив, что Венедиктова не нуждается в особом представлении.
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это ТАМ в Раде решают..., сцкло гнусявое.
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.
І ви б так само волали, тільки дещо інше: зебіл наражає на небезпеку людей заради рейтингів і задля потішити власне его.
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu 10 ч
- А Верховна Рада вийде на карантин?
- Ніт!
- А скиньте зеленського...
И вообще выглядит,как старая,поношеная кошелка,в 41 то год.
Хана вам,зелупени...
фактично підтримує скасування Закона про непереслідування учасників Майдану, ага...
Пздц!!!
Я бы тоже этого хотел, но, скорее будет обратное...
хочется взять и ..... головой по столу. Какие базы? Какие документы? Если заявитель открытым текстом сообщил, что продажа шла ЗА НАЛИЧНЫЕ, то-есть никаких официальных документов просто не может быть!
Ми (ЗЕ) перевірили всі бази, Україна не продавала Німеччині 2 млн масок, - Кулеба
спростувавслова прем'єра Словаччини
Они не дождутся конца срока.
вибір може бути лише між смерекою чи каштаном. ну, або берізкою, якщо цьому ватному буратіно так приємніше!
А об этом знают - Порох, активисты, волонтеры, ветераны??!!
Ну, а ахметівські та беніні, внші підолігархічні - також уроди...