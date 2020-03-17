 105 граждан Украины застряли на Шри-Ланке: "Борисполь" отказался принимать самолет. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Пассажиры рассказывают, что они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет. Однако позже украинцам отказали в регистрации.
Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать. При этом авиакомпания готова доставить пассажиров в Украину. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.
Напомним, с полуночи 17 марта Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры приняты для недопущения распространения коронавируса COVID-19.
Вот какого хека тянуть детей в мамину маму..., а в итоге прикрываться ими...
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