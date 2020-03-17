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 Политика Украины, За рубежом
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 105 граждан Украины застряли на Шри-Ланке: "Борисполь" отказался принимать самолет. ВИДЕО

В Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Пассажиры рассказывают, что они должны были вылететь из столицы Шри-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо – Дубай-Киев. Туристический оператор также подтвердил, что вылет будет. Однако позже украинцам отказали в регистрации.

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Представитель авиакомпании FlyDubai пояснил, что Украина отказалась их принимать. При этом авиакомпания готова доставить пассажиров в Украину. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.

Напомним, с полуночи 17 марта Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры приняты для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/v3181943
 
 
 Топ комментарии
 
. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.
Вот какого хека тянуть детей в мамину маму..., а в итоге прикрываться ими...
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Если это туристы, то они вылетели 10 дней назад (+-) когда кипиш уже был. Обычное распездяйство.Принимайте гражданство Шри Ланки.
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И все те, кто не имеет ресурсов даже в Турцию съездить, начнут помаогать вернуться из Цейлона.... Ну-ну...
У вас возможность отдохнуть по-полной! Помыть драгоценные камни в местных реках, половить рыбу в океане - пользуйтесь!
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У кого в Гватемале застряли родственники? Там даже консульства нашего нет, в Мексике ближайшее.
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Высокие сильные люди нужны в Гватемале© О'Генри
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А все, теперь если руководства аэропорта примет самолет, то попадает по новому закону на срок до 3 лет, поскольку такие действия (принять самолет с потенциальными больными) может привести к распространению короновируса.....
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Надо было дома сидеть. Вывезли из страны валюту, не завозя её. А теперь спасай их.
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. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.
Вот какого хека тянуть детей в мамину маму..., а в итоге прикрываться ими...
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Если это туристы, то они вылетели 10 дней назад (+-) когда кипиш уже был. Обычное *************.Принимайте гражданство Шри Ланки.
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Если бы это были жители какого-то хутора то ещё полбеды. Оцепили село и все. А так это ж киевляне. Поставляют пятимилионный киев!!!! У хуторян балла на Шри-Ланку нет.
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И все те, кто не имеет ресурсов даже в Турцию съездить, начнут помаогать вернуться из Цейлона.... Ну-ну...
У вас возможность отдохнуть по-полной! Помыть драгоценные камни в местных реках, половить рыбу в океане - пользуйтесь!
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Им не нужна помощь, только разрешение вернуться.
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Борисполь работает на прием только для Бениной МАУ
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Эти туристы скорее всего из 73%, которые думаю задницей. Улетели на Шри Ланку неделю назад, в разгар эпидемии, понимая, что ситуация ухудшается.
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Зате дешеваааааааа! Дешеві гаращі путівки
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ЗеЛОХ устроил своим гражданам пытку.
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ЛОЛ...а де ж чорт-спасітєль санжаровський..)...орден йому ще не дали..?...в Санжарах-херОЙ...а тутечки сдулося...?...ось таке воно лайно вияснилось..медійне..
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среди них дамы с собачкой нет... только дети, они не в счет, пиариться на детях - грешно, считает зеленый през... пусть наслаждаются райскими условиями прекрасного аэропорта Коломбо...
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Жесть сколько в комментариях желчных нищенок.
А ведь взрослые люди и такие токсичные, даже школьники себя так не ведут.
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Наголосовались - вот теперь терпите - Хуже не будет - голосуйте дальше сраками !!!
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вот вам и "горящие туры" для "бедных"......мозгов нет.
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дурачок не сформировавшийся, люди покупали туры ранним бронированием. планировали поездку заранее... есть и "горящие", какое это имеет значение? к зеленому пиару...
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дебил зеленый..тебе слово никто не давал...
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Зачем, зачем КАРЛ во время пандемии тащиться неведомо куда??? Ладно бы на зароботки, так нет - "атдахнуть". Тепер неведом что могут привезти. Нет слов.
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