EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  9105  98
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4888) COVID-19 (945)

 Владимир Зеленский говорит о коронавирусе в эфире ток-шоу. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказывает о том, как Украина будет жить в условиях пандемии коронавируса.

Зеленский пришел в эфир программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3181899
 
 
 Топ комментарии
 
Не такий страшний коронавірус як говорящий зеленський.
 показать весь комментарий
 
Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук! Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили. Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет. Кто в курсе, куда делись эксперды?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук! Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили. Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет. Кто в курсе, куда делись эксперды?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда вводили на ограниченный период в ограниченном к-ве регионов и т.д. Другими словами налагались серьезные ограничения на "военное положение". Так понятно? Или требуются еще пояснения?
 показать весь комментарий
 
 
Клоунаду от реального клоуна уже весь мир наблюдает почти год...
 показать весь комментарий
 
 
витя сменяй прокси а то опять на квпп твоя мамка за пенсионом не пройдёт Владимир Зеленский говорит о коронавирусе в эфире ток-шоу - Цензор.НЕТ 1081
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почитай какие ограничения уже ввели Италия, Франция, Испания, Австрия и не только.
 показать весь комментарий
 
лол!в китае тебя уже высчитали и к стенке..
 показать весь комментарий
 
Ну в Парижі і Мадриді метро працює...
 показать весь комментарий
 
 
так им пофик на бомжей...вот барыга и удрал с мадрида..
 показать весь комментарий
 
Зеля все выступает, а чего Кернес отказывается выполнять распоряжения Кабмина по коронавирусу? Или Кернес неприкасаемый? Сколько этот бандит будет сидеть в мэрии Харькова? Почему его не судят? Для кого эти все выступления? Для пиара? Для галочки? В стране бардак, в Киеве больной с превмонией 5 дней отказывают в тесте на коронавирус, а оно трепется на всех каналах ежедневно. Где работа?
 показать весь комментарий
 
 
Кто в курсе, куда делись эксперды?
Тепер біля кормушки... Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу - Цензор.НЕТ 5183


 показать весь комментарий
 
 
Зеленский, где моя маска ?
Кому ты ее продал и за сколько ?
 показать весь комментарий
 
 
Не такий страшний коронавірус як говорящий зеленський.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Первый честный Президент Украины и не ублюдок .
 показать весь комментарий
 
 
Ты либо дурак, тогда вопросов нет. Либо притворяешься. Тогда есть вопрос: зачем?
 показать весь комментарий
 
 
Ти наверно із кагорти 0.2%--- "а мій самий умненькій і самий красивіший"
 показать весь комментарий
 
Про то как он хочет протащить нужные законы и договорился с Россией рассказывает?
 показать весь комментарий
 
 
Отец родной! В огонь и в воду за тобой, батюшка!
 показать весь комментарий
 
а шо воно може зробити з коронавірусом?
може тільки говорити про нього
 показать весь комментарий
 
 
Заразиться и здохнуть ,на одного нарика меньше будет
 показать весь комментарий
 
 



Позивний Колим@Kolym0224





Мені цікаво!!!
Стосовно, проїзду в громадському транспорті!
Від завтра з 12:00 Маршрутне таксі не більше 10 чоловік!
Тролейбус, трамвай не більше 20 чоловік!
Хто це буде контролювати???
Як це буде виглядати?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
по старому: "11-тых и 21-вых отсечь!" ))
 показать весь комментарий
 
 
Боротися з кацапами не бажає принципово. Тому вирішив боротися з коронавірус ом. Думає, що так легше і безпечніше. Ні, не легше. І смерті від коронавірусу теж будуть на його совісті.
 показать весь комментарий
 
 
коронавирус 100% изобретен в лаборатории.
От коронавируса пострадали все страны европы, канада, сша, китай, иран.
Откуда коронавирус в иране и италии????? иран - нищета. 15000 заболевших... кто там летает в китай???? кому их итальянцев срочно нужно было в ухань?????
единственный вывод - коронавирус слабо передается от человека к человеку. Его 100% распыляют, насосят на предметы, с которыми контактируют люди и заражаются.
Не может быть в польше 170 случаев, а в украине всего 5.
Ищите кому это выгодно.
на карте коронавируса менее инфицировано только все постсоветское пространство и африка.
скорее всего новое биологическое оружие создали в расее. и расея не дестабилизировала все страны бывшего ссср, на которые положила глаз или которые не являются ей конкурентами в геополитике.
пострадали только ведущие экономики мира сша и европа, нефтяные иран, саудовская аравия, ирак, мировая фабрика Китай.
 показать весь комментарий
 
 
ех, не дожив дід панас, не побачив свого наступника. отака муйня, малята (
 показать весь комментарий
 
 
Нда... но год не задался с самого начала. Недаром високосный, чтоб его
 показать весь комментарий
 
 
Меня тошнит от его мерзкой рожи и от его паскудного голоса...(
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно подивитися в очі коронавірусу.
 показать весь комментарий
 
 
Всe эти "меры" куда больше похожи на закручивание гаек полностью дискредитировавшим себя тоталитарным режимом, нежели на "борьбу с инфекцией".
 показать весь комментарий
 
 
Похоже весь мир стал тоталитарным режимом. Но в Украине этого допустить нельзя, мы особенные - будем бороться против вируса выходами на майдан и митингами.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, майданов больше не будет. По-хорошему от этого режима избавиться не удастся.
 показать весь комментарий
 
кац, заколебал ты- вали за парэбрик .у тебя пожизненный ********** в стране нарисовался, а ты все бдишь хохлов.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не не будете, потому шо вы - кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд.. (с) Владимир Зеленский говорит о коронавирусе в эфире ток-шоу - Цензор.НЕТ 4703
 показать весь комментарий
 
 
а я и завтра наверное не буду....
что скажет гнусавая крыса какаяразница уже и так понятно....
его не слушать - его выносить нужно еще вчера...
 показать весь комментарий
 
 
Коронавирус и Зеленский - близнецы-братья,
кто более ценен на папирус?

Мы говорим коронавирус - подразумеваем Зеленский.

Мы говорим зеленский - подразумеваем Коронавирус.
 показать весь комментарий
 
 
Истерическая кампания по всему миру преследует какие-то совсем другие цели, а не "борьбу с пандемией". Ну не может быть пандемией заболевание при котором смертность составляет 1% (цифры из сегодняшней австралийской газеты "The age"), a заражаемость в 10 (ДЕСЯТЬ) раз ниже чем у кори.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский не хочет покупать маски, лекарства, организовывать работу больниц, искать деньги. Он решил выбрать самый простой и дешевый способ лично для него и самый дорогой для граждан - тупо все перекрыть. И даже за это он не хочет нести ответственность - перекладывает на Кабмин
 показать весь комментарий
 
 
зебил говорит сидите дома еще надзичайний стан введет а они протянут рынок земли и законы ордло тем временем если кратко
 показать весь комментарий
 
 
Березовець пише, що на засіданні фракції Слуг, яке відбулося у клоуна вирішили підтримати Венедиктову на посаду Генпрокурора. Ту саму, яка хоче відмінити амністію для Майданівців та посадити Пороха. До чого ці реверанси, призначайте відразу її шефа портнова?
 показать весь комментарий
 
 
До речі, якщо Венедиктова іде на посаду Генпрокурора, то обов'язки глави ДБР буде виконувати перший заступник. Яким є... барабанний дріб: адвокат Януковича Бабіков. Це просто фуллхауз.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля показывает как он возглавит борьбу с коронавирусом:
Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу - Цензор.НЕТ 4129
 показать весь комментарий
 
 
Гениальная схема как поставить адвоката Яныка главой ДБР. И ведь шо характерно, официально указа о его назначении не будет, и до зеленого конца - он будет тупо И.О. И в любой непонятной ситуации можно отбрехиваться а-ля: «мы его не назначали, просто предыдущий руководитель ушел»
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский это ставленник иудоглобализаторов, которые запустили коронавирус для своих иудоглобализаторских целей - мирового кризиса и усиления власти над народами.
 показать весь комментарий
 
Придурки, возглавляющие ВОЗ, должны немедленно подать в отставку, потому что они, очевидно, купили свои дипломы в подземном переходе.
Кто-нибудь, сообщите им: пандемия - это когда санитарные службы не успевают собирать с улиц трупы умерших, чтобы отвезти их в крематорий.
 показать весь комментарий
 
 
Зєля чхав на коронавірус, на профілактику, на покарання мародерів які тирять маски і тд, в нас немає ні статистики хворих, ні плану забезпечення населення, ні плану роботи з бізнесом. Зато в нас буде штампувати Рада, а людям штрафи, заборони і обмеження! От для чого паніка
 показать весь комментарий
 
Ахахахах)))) Под конец, когда все подумали, что в эфир это не попадет, Бубочка начал обиженно говорить о том, что он не рассказал про то, как забрали людей, про авиакомпании.. Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу - Цензор.НЕТ 5929
 показать весь комментарий
 
 
В Беларуси Лукашенко сказал, что надо работать (пенсионерам?), тогда никакой вирус не страшен, и не ввел карантин, там 36 зараженных. В России 93 зараженных, карантин в учебных заведениях рекомендован только в Москве, ограничений на проведение мероприятий нет. Конечно, ведь может сорваться 150-летняя афера имени Ленина - псевдореферендум об обнулении Путина.
У нас власть ведет себя в вопросе защиты от коронавируса белее чем адекватно. Карантин, ограничения на собрания и передвижения, пенсионерам помощь, бизнес привлекли. Конечно многое можно было предусмотреть и предотвратить раньше (маски Радуцкого например), но все же справляются пока неплохо.
 показать весь комментарий
 
С чем справляются? Это пока первые шаги и они правильные в отношении карантина, но не все. Или надо вообще запретить общественный транспорт, или выкатить все, что есть. Завтра события в Киеве покажут, что и как. Как по мне будет коллапс.
 показать весь комментарий
 
маски радуцкого помогут тебе как зайцу стопсигнал!))
-а в беларуси бацька если шо будет поступать как китайцы:не соблюдаеш карантин-к стенке ..
-а у нас харьковский недостреляный считает шо он безсмертен,но если бы его подстрелили сейчас то израиль бы его не спас...
 показать весь комментарий
 
я знаю точно, что коронавирус сожрет ЗЕльоную плесень -



капитан очевидность попал в "идеальный шторм"


 показать весь комментарий
 
занимайся коронавирусом
но он хочет за это время продать землю, и предоставить особый статус ордло.
 показать весь комментарий
 
Иудоглобализаторы уже пытались запустить массовый мор. Но тогда им помешал один еврей.
pg-forever.livejournal.com/2664364.html
 показать весь комментарий
 
На позачерговому засвданні, під час пандемії, кадрові питання ***** будуть вирішуватись. Генпрокурор нас рятуватиме від коронавірусу?
 показать весь комментарий
 
Зеленский всегда выступал на 95 квартале, а это скорее Голобородько,кто скажет что это не Голобродько ,то пусть бросит в меня камень Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу - Цензор.НЕТ 4409
 показать весь комментарий
 
 
У Мін'юсті через коронавірус пропонують доповнити закон про надзвичайний стан пунктами, що дозволять обшукувати людей без рішення суду та вводити комендантську годину.
 показать весь комментарий
 
Під оцей шум Зеленський хоче провести зміни до мовного закону кода уберет пороха
 показать весь комментарий
 
Прикрываясь короновирусом зешобла с Коломойским попытаются решить все свои вопросы до 3го апреля, а если не получится то ЧП продлят на столько сколько будет нужно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх