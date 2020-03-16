 Владимир Зеленский говорит о коронавирусе в эфире ток-шоу. ВИДЕО

Зеленский пришел в эфир программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
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Материалы по теме: Борьба с коронавирусом
+26
Не такий страшний коронавірус як говорящий зеленський.
+16
Они присосались к корыту....
+15
Чего-то вспомнились давешние истерики специальных специалистов околовсяческих наук! Ну тогда, в конце ноября 2018. Когда военное положение вводили. Ограничение гражданских свобод, сопли по щекам, обезьяний визг на весь интернет. Кто в курсе, куда делись эксперды?
Тепер біля кормушки...
Кому ты ее продал и за сколько ?
ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng 5 ч
#Новіукраїнськіприказки
• Матері твоїй ковідка.
пєши ісчо
може тільки говорити про нього
Позивний Колим@Kolym0224
Мені цікаво!!!
Стосовно, проїзду в громадському транспорті!
Від завтра з 12:00 Маршрутне таксі не більше 10 чоловік!
Тролейбус, трамвай не більше 20 чоловік!
Хто це буде контролювати???
Як це буде виглядати?!
От коронавируса пострадали все страны европы, канада, сша, китай, иран.
Откуда коронавирус в иране и италии????? иран - нищета. 15000 заболевших... кто там летает в китай???? кому их итальянцев срочно нужно было в ухань?????
единственный вывод - коронавирус слабо передается от человека к человеку. Его 100% распыляют, насосят на предметы, с которыми контактируют люди и заражаются.
Не может быть в польше 170 случаев, а в украине всего 5.
Ищите кому это выгодно.
на карте коронавируса менее инфицировано только все постсоветское пространство и африка.
скорее всего новое биологическое оружие создали в расее. и расея не дестабилизировала все страны бывшего ссср, на которые положила глаз или которые не являются ей конкурентами в геополитике.
пострадали только ведущие экономики мира сша и европа, нефтяные иран, саудовская аравия, ирак, мировая фабрика Китай.
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что скажет гнусавая крыса какаяразница уже и так понятно....
его не слушать - его выносить нужно еще вчера...
кто более ценен на папирус?
Мы говорим коронавирус - подразумеваем Зеленский.
Мы говорим зеленский - подразумеваем Коронавирус.
какое же оно убогое...
Кто-нибудь, сообщите им: пандемия - это когда санитарные службы не успевают собирать с улиц трупы умерших, чтобы отвезти их в крематорий.
У нас власть ведет себя в вопросе защиты от коронавируса белее чем адекватно. Карантин, ограничения на собрания и передвижения, пенсионерам помощь, бизнес привлекли. Конечно многое можно было предусмотреть и предотвратить раньше (маски Радуцкого например), но все же справляются пока неплохо.
-а в беларуси бацька если шо будет поступать как китайцы:не соблюдаеш карантин-к стенке ..
-а у нас харьковский недостреляный считает шо он безсмертен,но если бы его подстрелили сейчас то израиль бы его не спас...
капитан очевидность попал в "идеальный шторм"
но он хочет за это время продать землю, и предоставить особый статус ордло.
pg-forever.livejournal.com/2664364.html