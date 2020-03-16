 МИД: Ни один украинец, где бы он ни застрял из-за коронавируса, не останется без внимания. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские посольства будут проводить переговоры с правительствами государств, где застряли украинцы, чтобы минимизировать финансовые последствия просрочки разрешений на пребывание в этих странах.
"Ни один украинец, где бы он ни застрял, не останется без нашего внимания… Количество проблем сейчас значительно превышает количество людей, которые могут эти проблемы решить. Никто не будет забыт. Мы всем поможем", - заявил министр.
"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.
Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться..."
Проблема решается, когда будет работать?
Не працює програма по аптекам ''Доступні ліки'' вже з пятниці 13.03.2020 !!!
Проблема вирішується, коли будет працювати?
Бздыц.., внимание рассеялось ?
С него сдерут 1000$ за билет и 1500грн за маску, а по прибытию домой его ждут неоплаченные платежки за транспортировку газа, которого он не потреблял
Вы вообще люди?
- куме, а чого це всі киданулися у сільпо і розгрібають туалетний папір?
- тю на вас... шо ви нічого не чули про короновірус ???
- а до чого тут папір?
- ви як мала дитина... все вам тре пояснювати... один кашлянув - семеро вср*лись..
дайте вернуться...ага! шаз.!..еще помурыжат, чтоб жизнь малиной не казалась
так Джек Ма китаец же....
а Ахметов татарин, Коломойский еврей..., ну и другие такие же...
Что вы к ним пристали...?
Віталій Барабаненко
@baraban088
·1 ч
-Китайский миллиардер Джек Ма оплатил 500 000 тестов на коронавирус и купил миллион медицинских масок. -Что сделал Ахметов Коломойский и др?
- тетя Соня, от вам скоро 90...а вы усё курите и курите... под нашим окном...
- та ша....если не буду курыть совсем не сдохну!!!
Забирайте усіх, нехай помирають на батьківщині. Така евакуація була би логічною після стихійного лиха: землетрусу, повені, виверження вулкану, але під час епідемії везти своїх громадян з епіцентру хвороби - це ідіотизм, це злочин проти всіх тих, хто ще здоровий. Нація вам цього не пробачить, скільки би нас не залишилось після цієї епідемії. Ця зелена чмошна влада буде проклята навіки.