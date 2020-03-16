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 Общество, За рубежом
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 МИД: Ни один украинец, где бы он ни застрял из-за коронавируса, не останется без внимания. ВИДЕО

Министерство иностранных дел заявило, что не оставит без внимания украинцев, которые находятся в самых отдаленных уголках мира и не могут вернуться в Украину из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские посольства будут проводить переговоры с правительствами государств, где застряли украинцы, чтобы минимизировать финансовые последствия просрочки разрешений на пребывание в этих странах.

"Ни один украинец, где бы он ни застрял, не останется без нашего внимания… Количество проблем сейчас значительно превышает количество людей, которые могут эти проблемы решить. Никто не будет забыт. Мы всем поможем", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За границей коронавирусом инфицированы 7 украинцев, сотни украинских граждан находятся на карантине, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/v3181802
 
 
 Топ комментарии
 
Ни один украинец, где бы он не застрял из-за коронавируса, не останется без внимания

С него сдерут 1000$ за билет и 1500грн за маску, а по прибытию домой его ждут неоплаченные платежки за транспортировку газа, которого он не потреблял
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Где нибудь в цивилизованной стране я бы предпочёл остаться без внимания нашего МИДа
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Уже приговлены СМСки - "Денег нет но вы держитесь! И мойте руки!"
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Совет форумчанПравила форума
 
они чистую правду говорят.. "не останется без внимания" - на них просто забьют.. сразу как МАУ получит деньги на "эвакуацию" из госбюджета Украины... из рассчета 100 тыс долларов за каждого)
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"... Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться..."
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Не работает программа по аптекам ''Доступні ліки'' уже с пятници 13.03.2020 !!!
Проблема решается, когда будет работать?
Не працює програма по аптекам ''Доступні ліки'' вже з пятниці 13.03.2020 !!!
Проблема вирішується, коли будет працювати?
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"...где бы он не застрял из-за коронавируса, не останется без внимания коронавируса"
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Где нибудь в цивилизованной стране я бы предпочёл остаться без внимания нашего МИДа
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Как там "дама с собачкой" ?..
Бздыц.., внимание рассеялось ?
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Ни один украинец, где бы он не застрял из-за коронавируса, не останется без внимания

С него сдерут 1000$ за билет и 1500грн за маску, а по прибытию домой его ждут неоплаченные платежки за транспортировку газа, которого он не потреблял
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Уже приговлены СМСки - "Денег нет но вы держитесь! И мойте руки!"
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тут 80 відсотків застрягли в своєму болоті під назвою Україна.. хто б їм допоміг.. але бачу в приоритеті ті, хто колись кинув цю країну.. нічого тут не буде.. дарма вони їдуть
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Неужели сам преЗЕдент позвонит и пообещает?..
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Когда говорят, что помогут- вы пишете, что не верите. Когда высылают самолеты за украинцами- вы пишете, что 'на хрен они здесь нужны, пусть остаются там'
Вы вообще люди?
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Татьяна, боты они голимые не обращайте внимание.
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Без уваги залишаться лише ті, що осталися іесайд Україна?
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"Ни один украинец, не останется без внимания" - их всех внимательно пошлют в жопу. Только была новость пол часа назад, что украинцы на отдыхе должны сами добираться. Идиоты в правительстве.
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***
- куме, а чого це всі киданулися у сільпо і розгрібають туалетний папір?
- тю на вас... шо ви нічого не чули про короновірус ???
- а до чого тут папір?
- ви як мала дитина... все вам тре пояснювати... один кашлянув - семеро вср*лись..
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а пиар???
дайте вернуться...ага! шаз.!..еще помурыжат, чтоб жизнь малиной не казалась
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так Джек Ма китаец же.... МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги - Цензор.НЕТ 2723

а Ахметов татарин, Коломойский еврей..., ну и другие такие же...
Что вы к ним пристали...?

Віталій Барабаненко

@baraban088

·1 ч

-Китайский миллиардер Джек Ма оплатил 500 000 тестов на коронавирус и купил миллион медицинских масок. -Что сделал Ахметов Коломойский и др?
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Увага - це добре! Але без фанатизьми...!
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***
- тетя Соня, от вам скоро 90...а вы усё курите и курите... под нашим окном...
- та ша....если не буду курыть совсем не сдохну!!!
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«Русские своих не бросают!» (с)
Забирайте усіх, нехай помирають на батьківщині. Така евакуація була би логічною після стихійного лиха: землетрусу, повені, виверження вулкану, але під час епідемії везти своїх громадян з епіцентру хвороби - це ідіотизм, це злочин проти всіх тих, хто ще здоровий. Нація вам цього не пробачить, скільки би нас не залишилось після цієї епідемії. Ця зелена чмошна влада буде проклята навіки.
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Люди, чому ви дивуєтесь, ви забули де ви живете?!
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А як бути з українцем, який "застряг" в Україні? Тут увага, як я бачу зайва МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги - Цензор.НЕТ 3994

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Ця Куляба - та ще словоблудниця. По увагу говорить і при цьому спихує їх транспортування на туристичні компанії.
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