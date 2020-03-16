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 Политика Украины
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Все про:суд (22967) Чорновол Татьяна (520) ГБР (1038)

 "Как бывший журналист с интересом протестирую "портновщину": Чорновол сообщила о повестке в суд. ВИДЕО

Печерский райсуд отправил повестку Татьяне Чорновол. По ее словам, таким образом власть пытается ограничить деятельность, организовывая преследования за бессмысленное дело.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне принесли повестку в Печерский суд об избрании мне меры пресечения. Моих семь прокуроров и одиннадцать следователей хотят от меня личную подписку о невыезде и мой загранпаспорт. Но я отказываюсь это делать", - сказала она.

По словам Чорновол, она продолжит заниматься расследованиями. 

"Я убеждена - выбор есть. Личное обязательство - это личное обязательство, и я не собираюсь его давать, потому что не сделала никакого преступления. Дело мое ничтожно, а мне надо передвигаться по стране, чтобы работать. Я расследователь, я публикую различные коррупционные схемы, я всегда этим занималась когда была журналистом, когда была депутатом и сейчас как политик в оппозиции, и у меня очень много планов. Я понимаю, что меня хотят связать и уменьшить мою активность, им мало, что спецназ ГБР покалечил мне ногу и я не могу передвигаться без костылей. Им еще надо таким образом уменьшить мою активность", - отметила Чорновол.

Также читайте: "ЕС" заявляет о применении силы к нардепу Ионовой и активистке Чорновол в помещении ГБР

"Это некий комплимент, который означает, что я хороший расследователь и оппозиционер, но мне надо работать. Я не буду давать личное обязательство о невыезде, потому что я не собираюсь его выполнять", - добавила она.

Также Чорновол подчеркнула, что этот суд над ней является важным тестом на независимость судебной системы Украины.

"Дело мое ничтожное и преступления я никакого не совершала. Это позорно - идти на суд из-за того, что я выхватила телефон шариевского провокатора. Но как бывший журналист я с интересом протестирую "портновщину". И предлагаю всем посмотреть, как работает портновская карательная система, ГБР, Уголовный процессуальный кодекс. Этими инструментами будут загонять меня. Портнов аж трясется, чтобы отомстить мне за все: Майдан, конфискации активов Януковича. Но я снова одержу победу. Вместо того, чтобы идти на портновски суд и выглядеть жертвой, я лучше буду бороться и обнародую одну слабую точку зеленой власти", - подчеркнула она.

Напомним, ранее фракция "ЕС" выразила решительный протест системным нарушениям Закона о статусе народного депутата работниками Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/v3181778
 
   
 Топ комментарии
 
Татьяна! Удачи тебе, крепкого здоровья и энергии!
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Танюха, ты умничка! Так держать!
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Татьяна! Удачи тебе, крепкого здоровья и энергии!
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У меня один гопник пытался вырвать телефон. Потом извинялся долго и купил новый афон10.
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Ну да. Иначе тюрьма, а так условкой отделался(и парой синяков)
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Но́вый Афо́н (абх. Афон Ҿыц, груз. ახალი ათონი, греч. Νέος Άθως) (с 1875 года; ранние названия - Трахея, Никопсия, Псырцха, Анакопия) - город в Абхазии, в Гудаутском районе частично признанной Республики Абхазии, согласно административному делению Грузии - в Гудаутском муниципалитете Абхазской Автономной Республики[1], расположенный в 80 километрах от российской границы. Находится на побережье Чёрного моря. "Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд - Цензор.НЕТ 6818
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Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM Во, паспорт нашел.
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Так, а как же ты его не распечатывая подарил, когда паЧпорт читаешь? "Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд - Цензор.НЕТ 6886 И не правильный у тебя паЧпорт. Вот настАяШШий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
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У племянницы спросил, сейчас это не проблема. Да собственно говоря, что вы докопались к отсутствию буковки? Просто я советую Татьяне тоже урегулировать казус в до судебном порядке, суд всегда учитывает раскаяние.
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"Не, я даже не распаковывал, подарил племяннице(на др). Меня и старый устраивал, привык уже к нему."
Копперфиллд, как же ты паспорт вынул? и как подарил без паспорта?
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Ну, ты непонятливый, вместе с гостями и именинницей распаковывали. Я данные и не смотрел ,а вот теперь ты вынудил ей звонить.
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Если бы ты звонил, то данные, что ты привел, по пунктуации немного отличались бы от приведенных в интернете. А так вбиваем "Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ," и вуаля -
тыньц

Набор беларусских сайтов по продаже айфонов, откуда ты это и скопировал.
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Как по ватсапу переслала, так я и скопировал.
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давай, Танюха! Живя в звиздюлях, раздавая и получая их направо и налево, ты куда эффективнее, чем сидя в парламенте. Ты, Танюха, пламенная пассионария еще с тех времен, когда влезла на БТР и пыталась откинуть люк... Если обнажишь грудь, станешь похожей на Свободу на баррикадах!
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Черновол - символ Майдана. Не допустим реванш.
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ПЕСики теряют адекватность на глазах. Всего менее, чем за год у них гонтарева, пашинский, черновол и прочая подобная шушера стали положительными героями. Год назад за одно только такое предположение они бы тут разорвали любого.
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Это написало чмо лайкнувшее, восхвалятеля Портянки...
Диагноз очевиден.
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чмо, вылизывающее мальдивско-офшорную задницу, ты каждый день в зеркале видишь
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Кто не поёт сладкие оды Портянке и поддерживает сопротивляющихся его беспределу - вылизывает мальдивско-офшорную задницу.
Диагноз лишний раз подтверждён.
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Да, у Татьяны безусловно есть определенная акцентуация личности, как и у любого пассионария. Но такой человек для страны важнее тысячи портновых.
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Для предотвращения скатывания страны в Московию,
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Так тримати Тетянко! Хай ці риго-зелені тут вдавляться від желчи !
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Влада формує патріотичний жіночий батальон - Кузьменко, Дугарь, Звіробій, Федина, Чорновол.... Далі буде?
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