 Мы можем одолеть Россию военным путем - это наша историческая миссия, - Бутусов. ВИДЕО

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил в программе "Рандеву" Янине Соколовой.

"Украина не может никоим образом признавать оккупацию своих территорий. Сопротивление, можно прекращать стрелять после того, как россияне уйдут оттуда (с оккупированных территорий. - Ред.), но они этого не сделают", - отметил журналист.

На вопрос, что делать: перевести ситуацию в замороженный конфликт или продолжать борьбу, он отметил, что борьба с агрессором - это "единственный путь".

"Мы не только можем - это единственный путь. Мы должны стать первым народом, первой страной, которая даст отпор русским. Это наша историческая миссия. Мы можем это (победить Россию военным путем. - ред.) Абсолютно. У нас есть силы, чтобы продолжать сопротивляться на Донбассе. За это время модернизировать свою экономику и доказать всему миру, что мы, как Израиль, способны построить свое мощное государство и даже развиваться в условиях войны. Это вызов для нас, который мы должны одолеть", - подчеркнул Бутусов.