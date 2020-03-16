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Все про:война (3762) Россия (75186) Донбасс (20940) Бутусов Юрий (2062)

 Мы можем одолеть Россию военным путем - это наша историческая миссия, - Бутусов. ВИДЕО

Частичная потеря государственной независимости в случае признания оккупированных территорий не приведет к миру. Это лишь даст России внутреннеполитические рычаги для дестабилизации Украины.

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил в программе "Рандеву" Янине Соколовой.

"Украина не может никоим образом признавать оккупацию своих территорий. Сопротивление, можно прекращать стрелять после того, как россияне уйдут оттуда (с оккупированных территорий. - Ред.), но они этого не сделают", - отметил журналист.

На вопрос, что делать: перевести ситуацию в замороженный конфликт или продолжать борьбу, он отметил, что борьба с агрессором - это "единственный путь".

"Мы не только можем - это единственный путь. Мы должны стать первым народом, первой страной, которая даст отпор русским. Это наша историческая миссия. Мы можем это (победить Россию военным путем. - ред.) Абсолютно. У нас есть силы, чтобы продолжать сопротивляться на Донбассе. За это время модернизировать свою экономику и доказать всему миру, что мы, как Израиль, способны построить свое мощное государство и даже развиваться в условиях войны. Это вызов для нас, который мы должны одолеть", - подчеркнул Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/v3181775
 
   
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поддерживаю Бутусова в этом вопросе
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Если в Украине восстановится коммунизм, то тогда возможно разбить наголо фашистскую РФ.
По другому никак, нет ни средств, ни кадров, ни системы при типа рыночке.
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Комуністи втратили навіть те що, їм дісталося від царів.
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ОРДЛО не дает прибыли в Украину, а наших пенсионеров надо обеспечивать там. Так что война - вот решение. Мира с паРашей хла в мире еще никто не получил. Сдать всю Украину как пьяный сивоха - это смерть нации. За нас ни кто воевать не будет все сыкуны, даже в НАТО. Турция они у нас учились, теперь мы должны с них пример взять.
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моем руки - чистим сброю - моем рук.....
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Найзручніше бути пацифістом. Все власне сцикунство, переляк, бездарність, ховати за філософськими мантрами про мир.
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Пан Бутусов правий. Тут всі почали кричати про війну з РФ. Забули, що "іхтамнет"? Формально РФ тут "нє при делах". Швидку військову операцію з виходом на кордон України і надійним блокуванням оточених бандформувань не можна вважати фантастикой. Проблема у тому, що країна має бути сильною економічно і мілітарно, а верхівка рішучою. Плюс дієва підтримка стратегічних союзників США і Великобританії. Поки що маємо тільки гнилу еліту, яка дуже рішуча тільки у вирішенні своїх шкурних питань.
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