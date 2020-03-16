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 Общество
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 "Работа-магазин-аптека": КГГА рекомендует максимально ограничить социальное общение. ВИДЕО

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник настоятельно рекомендует жителям Киева выходить из дома только в исключительных случаях: работа, магазин, аптека, больница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Видео 5 канал

"Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома в исключительных случаях: работа, магазин, аптека, больница, больше ни под какими предлогами из дома не выходить", - заявил Поворозник.

Также в КГГА призывают киевлян максимально ограничить социальное общение, контакты, включая родственников, для того, чтобы не дать возможности распространиться инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаев заражения коронавирусом в Киеве нет, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/v3181763
 
 
 Топ комментарии
 
"работа, магазин, аптека, больница..."

Взагалі, це він описав життя людини в Україні. Але, з цією владою, він забув додати - морг.
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"рада-подрочил-нахазу": кива рекомендует.
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Почему "паникер"? Что в его советах неправильного? Даже если это был бы обычный грипп, советы - вполне работающие.
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паникёр потому что разгоняет панику. лишение свободы - основное наказание в уголовном праве т.н. цивилизованных стран. не гулять весной - идея более чем идиотская.
впрочем, поклонникам ГУЛАГа меня не понять.
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В Италии уже догулялись и дофестивалились, а теперь 1500 евро штраф и полгода тюрьмы, если без особой надобности вышел на улицу. Свобода - это не только право, но и ответственность.
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повторюсь: поклонникам ГУЛАГа меня не понять
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який сміливий, гуляка.
отсос тебе народив
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а чё тебя бояться: ты трусливое закомплексованное чмо.
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хлебало завали, отсос
шуруй чистить сапоги хозяину. а то выпорет на конюшне.
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Да гуляй сколько хочешь, пока здоров. А вот если начал кашлять и пошел погулять, радуйся, если встретишь полицию, а не кого-то позлее.
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с тобой всё ясно. существуют рабы по призванию. они не мечтают о свободе они мечтают иметь рабов.
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...і не кажіть, що вас не попереджали
стаття від 2018 року - https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
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Народ кинулся за баксами в банки. 27,2 и нету. Кстати, в отделения пускают по 5 человек "Работа-магазин-аптека": КГГА рекомендует максимально ограничить социальное общение - Цензор.НЕТ 5904
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Читайте заявления Меркель и Макрона - как ни крути, как ни верти, а 70% переболевших коронавирусом нам обеспечено.
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Viktor Turchanikov Макрон.Меркель і інші,це лівацька сволота.А лівака,це брехуни.
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Ваше заявление не просто политическое, оно провокационное и до призыва "бей жидов" от него один шаг.
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И еще дети ( которые не в школе и не в садике), в четырех стенах.
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"работа, магазин, аптека, больница..."

Взагалі, це він описав життя людини в Україні. Але, з цією владою, він забув додати - морг.
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"рада-подрочил-нахазу": кива рекомендует.
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Тю, это мой обычный маршрут, только вместо аптеки супермаркет. Тоже мне, удивили)))
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Работа-магазин-аптека - этого будет достаточно что бы заразиться с 90 процентной вероятностью.
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Так в людей різна робота.Він це хоч розуміє?
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А жрать где? В магазине или на работе? Так нормальная экономика не работает. Жрать на работе можно только работая в Раде народным задрыпанцем.
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Через месяц те, кто привык жить в кредит или от получки до получки, покладут зубы на полку. И это правильно, человечество слишком избаловано и отвыкло от ответственности за свои действия. Если что, правительство всегда поможет. А если не помогает, можно пойти помитинговать, и тогда оно всё равно поможет.
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Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 3 ч

В деяких країнах запровадили спеціальні часи відвідання магазинів людьми похилого віку. Нам теж варто про це подумати, пенсіонери найбільш вразливі. Якщо не працює система, то потрібна більше турботи, дисципліни та дій на випередження
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Я б продовжий рятівний ланцюжок ... Работа-магазин-аптека-морг-кладбище
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Зебилы, так как вы не знаете, кто такой Блок, прочитайте его стихотворение: "Робота-магазин-аптека": КМДА рекомендує максимально обмежити соціальне спілкування - Цензор.НЕТ 8980

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