 "Работа-магазин-аптека": КГГА рекомендует максимально ограничить социальное общение. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

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"Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома в исключительных случаях: работа, магазин, аптека, больница, больше ни под какими предлогами из дома не выходить", - заявил Поворозник.

Также в КГГА призывают киевлян максимально ограничить социальное общение, контакты, включая родственников, для того, чтобы не дать возможности распространиться инфекции.

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