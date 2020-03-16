 "Работа-магазин-аптека": КГГА рекомендует максимально ограничить социальное общение. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
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"Мы настоятельно рекомендуем выходить из дома в исключительных случаях: работа, магазин, аптека, больница, больше ни под какими предлогами из дома не выходить", - заявил Поворозник.
Также в КГГА призывают киевлян максимально ограничить социальное общение, контакты, включая родственников, для того, чтобы не дать возможности распространиться инфекции.
впрочем, поклонникам ГУЛАГа меня не понять.
отсос тебе народив
шуруй чистить сапоги хозяину. а то выпорет на конюшне.
стаття від 2018 року - https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
Взагалі, це він описав життя людини в Україні. Але, з цією владою, він забув додати - морг.
Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 3 ч
В деяких країнах запровадили спеціальні часи відвідання магазинів людьми похилого віку. Нам теж варто про це подумати, пенсіонери найбільш вразливі. Якщо не працює система, то потрібна більше турботи, дисципліни та дій на випередження