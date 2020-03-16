 У нас нет реальной статистики по коронавирусу: заболевших и умерших намного больше, - Тимошенко. ВИДЕО

Об этом завила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти граждан и Украину. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - заявила Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" подчеркнула на конкретных шагах, которые могут защитить людей.
"Нам необходимо сделать карантин абсолютным", - заявила Тимошенко.
"У нас нет реальной статистики, что у нас происходит с заболеванием. Сейчас не время разбираться, кто в этом виноват. Нам необходимо немедленно эту статистику возобновить, потому что я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит, - у нас намного больше заболеваний, и намного больше умерших, но мы этого не знаем", - акцентировала Тимошенко.
"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя до больниц, лабораторий. Я прошу власть - сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавирус - чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - добавила Тимошенко.
Кроме того, политик обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.
"Конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.
Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом, один из них летальный.
Надо же о себе напомнить! Типа а баба Яга против!
Я не пойму,кому нужен этот ажиотаж.Грипп как грипп
Очень вырос в целом мире гриппа вирус - три- четыре
Ширится,растет заболевание... В.Высоцкий
Будем надеяться что она будет долго бегать .
Та да и Боже,царя храни не успеет пропеть...
Это украинский Данко или дАрк, а вы такое...
нагадати?..
"Сьогодні вночі у Борисполі голова Секретаріату президента Віра Ульянченко зустріне літак зі значною партією швейцарського препарату "Таміфлю", повідомляє УНІАН. Місячна норма споживання препарату для всієї України о 1 годині ночі повинна бути доставлена в Україну зі швейцарського міста Базель. Обіцяють, що ціна на єдині ліки, що допомагають у боротьбі зі свиним грипом, буде не вищою 67 гривень за паковання. (Цікаво, як бути з усталеною в ажіотажі ув київських аптеках ціною в 500-800 грн.? - Ред.) Про це, за дорученням президента, вдалося домовитись безпосередньо з компанією-виробником "Хоффманн - ля рош" міністру закордонних справ України Петрові Порошенку. Тепер вантаж належить оперативно розмитнити і вже ранком почати розвезення "Таміфлю" в багатостраждальні західні області України".
(Тетяна Негода, "Газета по-київськи", 02.11.2009)
(безпосередньо з компанією-виробником "Хоффманн - ля рош" міністру закордонних справ України Петрові Порошенку.)
do not resuscitate@Nat_anest
ТАМИФЛЮ: история взлета и падения
Это тред о всем: и как FDA, CDC, EMA закрыли глаза на некоторые моменты, и как Рош заработал на панике с гриппом 2009, и как Кокрейновские исследователи недоглядели, и как японский педиатр фактически запустил кампанию которая похоронит Тамифлю
В тій же Швидкій сказали, що тест на корону можна зробити в євролабі, вартість - десь в полторуху гривень. Пишу тут, бо може комусь знадобиться.
вот нахрена на ровном месте приплетать Ющенко ?
Не, ну вы только посмотрите на старую тамифлерку на доверии - опять надеется эту чешую задвинуть, наверняка уже и с производителями договорилась и откатики распланировал!)))
Теперь она в любом случае в выигрыше:
- если власть закупит противовирусные, она будет орать что они не действуют на этот вирус и "влада неефективна".
- если влада не закупит, то вона будет орать что "влада нічого не робить".
"Демократия" сама себя загнала в тупик.
Если в борьбе с вирусом к ЗЕбанарию присоединится Йуля, то зебилам уже можно снимать последние портки.
здесь и спорить не о чем.....- по сравнению с Зелей она Цезарь, Черчилль, Рейган и Сунь-цзы в одном лице....
Дать ей месяц времени на каком нибудь центральном ТВ канале и можно назначать выборы...
Хотя ведь у вас желание совсем наоборот: чтобы практически все украинцы вымерли (из-за неправильного, по вашему мнению, выбора), а остались бы вы тут одни.
Короче, х...й вам в жо...у зебилы, а не маски - Нардеп от Зе Радуцкий
ученые экспериментируют и ищут, а природа и удача сделают свой выбор кому остаться жить))
Это не от того, что нам повезло. Это от того, что диагностики нет и средств для диагностики нет, а если есть, то дорого.
И пишут у нас в свидетельствах от смерти все, что угодно, но только не коронаврис.
Вот и всё объяснение.
РuŦyƛA-С@PrytSLU 43 мин
Добре було б побачити всі ті намети політичних сил, які стояли на вибори, і в кожному наметі - видачу медичних масок, які по собівартості такі самі, як та агітаційна макулатура, що роздавалася виборцям.
там же, где и бесплатный газ.
невозможно и ненужно делать анализ всем желающим, столько тестов нет нигде в мире.
в Швеции студентам уже вообще тест не делают даже при симптомах - сиди дома в карантине, молодой, само пройдет.
Оля@Ola_Suprun 2 ч
ми відводимо дітей щоб мати час на роботу, біжимо в понеділок на роботу, щоб відпочити один від одного... але коли треба закритися в стінах на три тижні (насправді пару місяців) ми не вміємо самі з собою жити - пора
https://www.youtube.com/watch?list=PL6vyfP7TxZ0qiZhqGmPqEngbrMV91tInW&time_continue=173&v=C4FKwDlbzXM&feature=emb_logoслухати курси з психотерапії)