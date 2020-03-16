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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (321) Тимошенко (24415) COVID-19 (945)

 У нас нет реальной статистики по коронавирусу: заболевших и умерших намного больше, - Тимошенко. ВИДЕО

В связи с распространением коронавируса в Украине и в мире настало время стать единственной национальной командой, чтобы вместе противостоять угрозам, которые сегодня стоят перед страной.

Об этом завила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти граждан и Украину. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула на конкретных шагах, которые могут защитить людей.

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"Нам необходимо сделать карантин абсолютным", - заявила Тимошенко.

"У нас нет реальной статистики, что у нас происходит с заболеванием. Сейчас не время разбираться, кто в этом виноват. Нам необходимо немедленно эту статистику возобновить, потому что я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит, - у нас намного больше заболеваний, и намного больше умерших, но мы этого не знаем", - акцентировала Тимошенко.

"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя до больниц, лабораторий. Я прошу власть - сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавирус - чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - добавила Тимошенко.

Кроме того, политик обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.

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"Конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом, один из них летальный.

Источник: https://censor.net.ua/v3181746
 
   
 Топ комментарии
 
Есть хорошие новости с мордора. Из московского карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подтвержденным коронавирусом.
Будем надеяться что она будет долго бегать .
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Тамифлю визи!!!)
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Юля специалистка по разводу на деньги -- сейчас определиться и поможет Украинцам просрать все деньги на какое то ненужное лекарство У нас нет реальной статистики по коронавирусу: заболевших и умерших намного больше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3278
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поможет просрать просранное?и без нее есть просиральщики,а по факту мрази Радуцкие загнавшие маски за бугор
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Боже, заступись, вiдведи та борони... Не Юля , - а торба з дустом... Юля готова уже всех обеспечить и вакциной... Одним словом палата номер шесть, бо она в ней уже была и тогда вирус видела с финансами в перемешку... кiно i нiмцi, прiсь ейбочки...
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Баба Йуля в теме

Надо же о себе напомнить! Типа а баба Яга против!
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в теме. в отличии от сегодняшних бездарей ответственных за про **
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Реально від грипу допомагали до речі.
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ДЕ ПЕРЕВІРИТИСЯ НА КОРОНАВІРУС У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: СПИСОК ЛІКАРЕНЬ
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А та в которой зеля кровь сдавал проверяет?
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Исходя из статистики, остануться в живых только больные коронавирусом. Все остальные умрут.
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Исходя из статистики, остануться в живых только больные коронавирусом. Все остальные умрут.

Я не пойму,кому нужен этот ажиотаж.Грипп как грипп
Очень вырос в целом мире гриппа вирус - три- четыре
Ширится,растет заболевание... В.Высоцкий
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Есть хорошие новости с мордора. Из московского карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подтвержденным коронавирусом.
Будем надеяться что она будет долго бегать .
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Ще підбіжить і чхне на владімірвладімірча.
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Ще підбіжить і чхне на владімірвладімірча.

Та да и Боже,царя храни не успеет пропеть...
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А так же когда ее поймают она будет кусаться и чихать на всех вокруг
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Дуля Владимировна - пожилым людям нужно сидеть дома, вы же в группе риска, не жалеете вы себя.
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Дуля Владимировна - пожилым людям нужно сидеть дома, вы же в группе риска

Это украинский Данко или дАрк, а вы такое...
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Юлія Володимирівна обожнює паніку. Молодчинка. А чим більша паніка, тим пустіші полиці магазинів і тим вищі ціни на базові товари.
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А я все думал - когда же баба Йуля проснется?

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таке не просинається - воно з-за чужих спин вискакує
нагадати?..

"Сьогодні вночі у Борисполі голова Секретаріату президента Віра Ульянченко зустріне літак зі значною партією швейцарського препарату "Таміфлю", повідомляє УНІАН. Місячна норма споживання препарату для всієї України о 1 годині ночі повинна бути доставлена в Україну зі швейцарського міста Базель. Обіцяють, що ціна на єдині ліки, що допомагають у боротьбі зі свиним грипом, буде не вищою 67 гривень за паковання. (Цікаво, як бути з усталеною в ажіотажі ув київських аптеках ціною в 500-800 грн.? - Ред.) Про це, за дорученням президента, вдалося домовитись безпосередньо з компанією-виробником "Хоффманн - ля рош" міністру закордонних справ України Петрові Порошенку. Тепер вантаж належить оперативно розмитнити і вже ранком почати розвезення "Таміфлю" в багатостраждальні західні області України".

(Тетяна Негода, "Газета по-київськи", 02.11.2009)
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То виявляється за Таміфлю домовлявся Порошенко, а Юлька його тільки отримувала і розвозила?
(безпосередньо з компанією-виробником "Хоффманн - ля рош" міністру закордонних справ України Петрові Порошенку.)
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do not resuscitate@Nat_anest
ТАМИФЛЮ: история взлета и падения
Это тред о всем: и как FDA, CDC, EMA закрыли глаза на некоторые моменты, и как Рош заработал на панике с гриппом 2009, и как Кокрейновские исследователи недоглядели, и как японский педиатр фактически запустил кампанию которая похоронит Тамифлю
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Это как с Чернобылем, когда занижали в документах дозу полученной гражданами радиации.
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Не понял метафоры вашего месиджа... Йуля - это чернобыль? Или йуля - заниженная радиация?
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В Украине могут просто не распознавать коронавирус и списывать его на другие болезни. А Юля, это отдельный разговор.
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"Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя до больниц, лабораторий."

В тій же Швидкій сказали, що тест на корону можна зробити в євролабі, вартість - десь в полторуху гривень. Пишу тут, бо може комусь знадобиться.
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Капитанша очевидность?! Говорят что в больницах от осложнений гриппа умерли. Юля мы помним как ты наперегонки с Ющенко в Борисполь ночью бежала лично "разгружать" лекарства....которые были реально не нужны.
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...наперегонки с Ющенко...


вот нахрена на ровном месте приплетать Ющенко ?
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потому что лахта ненавидит Ющенко и Порошенко
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ровное место? Эта тварь пчеловод из за ревности к Тимошенко по договрняку Януковоща во власть привело.
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эти тесты от Петра пятого - это обыкновенная сахарная пудра. в которую надо пукнуть, а потом специально обученная гадалка дает диагноз как на кофейной гуще
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...теперь понятно, что твои родители использовали вместо контрацептива и УЗИ... У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9330
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Що значить людина, навіть не людина, а ЧЄЛОВЄЧІЩЄ, про простих виборців піклується. А часом заражені коронавірусом маски для 72% він не привіз?
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"Конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/v3181746

Не, ну вы только посмотрите на старую тамифлерку на доверии - опять надеется эту чешую задвинуть, наверняка уже и с производителями договорилась и откатики распланировал!)))
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и это при том что противовирусного лечения еще нет, и бабка это знает.
Теперь она в любом случае в выигрыше:
- если власть закупит противовирусные, она будет орать что они не действуют на этот вирус и "влада неефективна".
- если влада не закупит, то вона будет орать что "влада нічого не робить".
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Тестов нет. О чем вы? Лечения нет. Карантин только и остаётся
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Просто кто-то наживается на здоровье граждан
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за распространение паники эту старую бдь нужно повторно закрыть.
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Kто бы сомневался что эта пустоголовая чернильница будет нести полную ахинею.
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ахинея это для тебя и для меня, а 73% биомасса такое хавает на ура.
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Биомасса должна быть отстранена от избирательного процесса. Иначе они следующий раз изберут президентом козу с барабаном, если Беня про неё захватывающий телесериал снимет.
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К сожалению, это невозможно. Это проблема т.н. "демократического общества" - вечно пьяный сантехник Вася имеет такое же право голоса как и профессор. А поскольку таких "Вась" больше чем профессоров, то политику для победы на выборах нужно пообещать "снизить цены на коммуналку" и "сделать зарплаты как в Европе".
"Демократия" сама себя загнала в тупик.
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Именно так. Всеобщее избирательное право стало могильщиком государства.
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Ну всьо.
Если в борьбе с вирусом к ЗЕбанарию присоединится Йуля, то зебилам уже можно снимать последние портки. У нас нет реальной статистики по коронавирусу: заболевших и умерших намного больше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7972
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бабу Юлю в Гетманы...!!!
здесь и спорить не о чем.....- по сравнению с Зелей она Цезарь, Черчилль, Рейган и Сунь-цзы в одном лице....
Дать ей месяц времени на каком нибудь центральном ТВ канале и можно назначать выборы...
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Юля говорит то что хочет слышать биомасса: "Аааа мы все умрем! он нас скрывают! Влада все просрала!". Копеечка в копилку будущих выборов.
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...канай уже на пенсию, старая кошелка У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8110
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Йдіть на карантин, бабо, ви у зоні ризику а писок розкриваєте...
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Порохоботы, что же вы так себя не жалеете: столько злости и желчи ко всем, кроме вас, 8%. От такой ненависти можете и захлебнуться.
Хотя ведь у вас желание совсем наоборот: чтобы практически все украинцы вымерли (из-за неправильного, по вашему мнению, выбора), а остались бы вы тут одни.
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А вы им улыбайтесь и не забывайте жать кнопку спам
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ты почему на улице значок "зе-команда" не носишь ?
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боиться, шо впечатают в его необезабраженную интелектом морду
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Да выбор исключитель но правильный. Его правильностб зебилам доказывают каждый день, вон и Радуцкий вывозом миллионов масок показал каковы его желания по вымиранию украинцев.
Короче, х...й вам в жо...у зебилы, а не маски - Нардеп от Зе Радуцкий У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5328
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надо закупать дорогие аппараты искусственного дыхания а не лекарства которых не существует против этого вируса как и вакцины))
ученые экспериментируют и ищут, а природа и удача сделают свой выбор кому остаться жить))
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как был совок в Украине, так и остается. От чего же в Италии мрут, как мухи, а в Украине все пучком и три с половиной больных?
Это не от того, что нам повезло. Это от того, что диагностики нет и средств для диагностики нет, а если есть, то дорого.
И пишут у нас в свидетельствах от смерти все, что угодно, но только не коронаврис.
Вот и всё объяснение. У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7770
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а нигде в мире и не пишут в свидетельстве - от коронавируса, так как такого понятия нет.Умирают от пневмонии вызваной коронавирусом.Так так и пишут - причина смерти двухсторонняя пневмония.Что не так? Просто у нас от грипа,запущенного орви ,и в общем медецины в целом и так куча пневмоний, можно списывать под корону по десятку в день.Только вот пофик всем на эту корону , от рака и тубика ,аварий и убийств на сегодня больше трупов приходится хоронить,это в сытых европах 10-20-50 в день и паника.Зайди в онкологический любой и охреней, зайди в детский охмат и все коронавирусы покажутся обычной ангиной.
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Еще одна ведьма. помню, помню, как она в 2009 году одела всех в маски. Почему сама курва без маски?
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 43 мин

Добре було б побачити всі ті намети політичних сил, які стояли на вибори, і в кожному наметі - видачу медичних масок, які по собівартості такі самі, як та агітаційна макулатура, що роздавалася виборцям.
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и нарид расхватал бы те маски все за 5 минут а потом продавал бы их через олх.
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Ну да....... ко всему тому, что происходит нам еще паники не хватает. Не знаю что насчет противовирусных препаратов, но таблетки для питания мозга мадам точно не повредят.
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мадам все верно делает, урвала еще пару процентов к рейтингу. Народ склонен больше верить паническим заявлениям чем успокаивающим.
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Жаль Шо вона не біля корита... Зараз би гайнула по аеропортах таміХВлю та окслинову мазь під камерами журнашлюх зустрічати. З екранів би телевізора за сходила б У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 331
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"где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавирус"

там же, где и бесплатный газ.

невозможно и ненужно делать анализ всем желающим, столько тестов нет нигде в мире.
в Швеции студентам уже вообще тест не делают даже при симптомах - сиди дома в карантине, молодой, само пройдет.
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В Польше, и остальніх странах делают только при наличии специфических симптомов. Если врач считает что оснований для теста нет а человек хочет сам потестироваться - пожалуйста, за свои деньги или покупаешь в аптеке тест или идешь в лабораторию. В Гос. клинике в Варшаве сделать тест стоит 500 зл.
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Вана села на свой любимый конек пи*добольства
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когда вирус распространился, в тестировании уже и нет большого смысла - нужно лечить тяжелых, а остальным по возможности сидеть дома.
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Назначайте Вону міністром по розподілення західних масок.
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Сонька - Золотая Ручка, аферистка на доверии. Господи, мир так меняется, а эта Швондерша - как стойкий оловянный солдатик.
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Вона набагато краще ніж ВОНО. Так что, зватит хейтить.
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Нагадаю Юлефобам що, домовлявся за Таміфлю безпосередньо Порошенко, а Юлька його тільки зустрічала.
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у бабки климакс в трипере уже..еще бы поросюк или гришин квакнул или сракошщвили..маразматичка
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Вот тут на Юльку сыплется один негатив . это антирейтинг ! Так вот У Порошенка антирейтинг еще выше . Вывод . они не должны баллотироваться на след или досрочных ( может прогонят ЗЕ ) выборах . Иначе придут Рабиновичи ,Бойки .
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Оля@Ola_Suprun 2 ч

ми відводимо дітей щоб мати час на роботу, біжимо в понеділок на роботу, щоб відпочити один від одного... але коли треба закритися в стінах на три тижні (насправді пару місяців) ми не вміємо самі з собою жити - пора
https://www.youtube.com/watch?list=PL6vyfP7TxZ0qiZhqGmPqEngbrMV91tInW&time_continue=173&v=C4FKwDlbzXM&feature=emb_logoслухати курси з психотерапії)
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