 Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал он.

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.

"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", - заявил Нефьодов. Его слова подтвердил Никифоренко: "Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска".

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