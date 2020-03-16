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 Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко говорит, что граждане с отдыха должны планировать свое возвращение самостоятельно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал он.

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.

"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", - заявил Нефьодов. Его слова подтвердил Никифоренко: "Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда

Источник: https://censor.net.ua/v3181742
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо вистачило розуму в такий час пхатись за кордон, то нехай вистачає і як повернутись.
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Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3847 ага... - с Египта попутками....

Госпогранслужба красавы....
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Зачем попутками? Пешком! Пока доберутся - весь вирус выхаркают.
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ага... - с Египта попутками....

Госпогранслужба красавы....
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А хто на островах- то на плотику. Із діжечок і деревець хай ліплять, а лайняшками хай щілинки замазують)))
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Зачем попутками? Пешком! Пока доберутся - весь вирус выхаркают.
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Там як-раз по дорозі святі землі: можна мольнутися по дорозі. А в Україну вже заходити хресним ходом. Були туристи, а стали - прочани.
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Надо в лес переселяться - скоро 70% населения заболеет короновирусом.
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и на верблюдах тоже....
потом контрабандисты подвезут на лодках через море, после ловить попутки дальнебоев.....- кому как повезет вообщем...
Вернутся все настоящими закаленными мужчинами (даже женщины)..
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после драматичного приезда ,будет и драматичный отъезд кто успеет Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4080
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це їхня проблема, всі країни зараз закривають кордони. менше дебілів залишиться у нас
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Тобто всіх, хто зараз за кордоном, ввічливо послали на путіна?
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Якщо вистачило розуму в такий час пхатись за кордон, то нехай вистачає і як повернутись.
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точно, не куй шастать по заграницам, по "вирусным" скидкам..
А то там один уже говорил по телеку, что сидят в ****** на карантине, на сухпае, -
за что купил турпутевку, то и получил..
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olexander scherba@olex_scherba





Шановні туристи! Якщо протягом останніх тижнів ви відпочивали на популярному австрійському курорті Ischgl у Тіролі, дуже прошу пройти тест і обмежити спілкування. Багато відпочиваючих саме з цього місця повертаються у свої країни з вірусом.
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Ну да, я согласен с Никифоренко, экотуризм - это креативно. На велосипедах из Египта в Киев даже романтично.
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а на мумии ,крокодиле , упряжке скорпионов ?
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На водних лісапетах з Середземки і по Дніпру в Київ. А чо?
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Нє, ну якщо починаючи від вчорашнього дня ще кудись летіти (коли всі країни перекривають кордони) - то хватить і грошей, щоб повернутись. Ілі нєт?
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Нє, ну якщо хватає розуму починаючи від вчорашнього дня ще кудись летіти (в час коли всі країни перекривають кордони) - то хватить і грошей, щоб повернутись. Ілі нєт?
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Вірно сказано. Пропонуєте посилати за ними, "безцінними співвітчизниками" літаки? Вони насрали на Україну, тільки й думають, як отримати нове громадянство і поміняти "родіну" (як труси). Хай сидять там і дотримуються норм законодавства і карантинних своїх нових "батьківщин".
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да успокойся, никто на твою "родіну" не собирается возвращаться, насрать всем на тебя и тебе подобных
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Турыст у Египет - бабе с Бердычева может и лишня маска перепадет...
А вообще я бы еще разрешил переходить улицу на красный свет, если уж очень хочется!
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Хоч одна адекватна відповідь, чого бідна Україна повинна повертати тих, хто відпочиває і не переживає за тих, хто в Україні і, можливо припре вірус.
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1 марта сообщали туристам выезжающим в Египет о мерах, которые будут приняты с 17-го? Українські туристи мають планувати самостійно своє повернення, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6200
Или была возможность за 2 суток вернуться всем 1,5 млн туристов?
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Короче, господа туристы, не надо паниковать и приятного вам отдыха по чудесно низкой цене. Потом главное успеть добежать до украинской границы.
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Их вообще пускать нельзя, мразей прокаженных ... Нету у них родины и дома.... Одну тварь старую впустили...
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