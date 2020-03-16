 Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал он.
Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.
"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", - заявил Нефьодов. Его слова подтвердил Никифоренко: "Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска".
Госпогранслужба красавы....
потом контрабандисты подвезут на лодках через море, после ловить попутки дальнебоев.....- кому как повезет вообщем...
Вернутся все настоящими закаленными мужчинами (даже женщины)..
А то там один уже говорил по телеку, что сидят в ****** на карантине, на сухпае, -
за что купил турпутевку, то и получил..
olexander scherba@olex_scherba
Шановні туристи! Якщо протягом останніх тижнів ви відпочивали на популярному австрійському курорті Ischgl у Тіролі, дуже прошу пройти тест і обмежити спілкування. Багато відпочиваючих саме з цього місця повертаються у свої країни з вірусом.
А вообще я бы еще разрешил переходить улицу на красный свет, если уж очень хочется!
Или была возможность за 2 суток вернуться всем 1,5 млн туристов?