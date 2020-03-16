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 Общество, За рубежом
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 "Трактор вылечит всех!", - Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на совещании с чиновниками.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло: ну хоть научили нас ухаживать за собой, тот кто не умел, вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно. Но не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!", - сказал белорусский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко

По данным Минздрава страны, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/v3181741
 
 
 Топ комментарии
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междупрочим, такое же терапевтическое действие как трактор, имеет и бульдозер. из всего того, шо раша им душила от гусей, до сыра и помидоров, ни один продукт не подцепил коронавирус. медицинский факт.
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русня и бульбосы так не смогут....они РАБЫ
Руский мирок из волков воспитал дворняг)
Готовых лизать самоги за миску похлебки
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В глухих деревнях коронвируса нет. Там люди могут друг друга за километр обходить, чтобы не заразиться. Основное - крупные города.
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В глухих деревнях есть иммунитет против дебилов а не короновируса)))))
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гораздо хуже дела обстоят в слепых деревнях. там люди пытаясь обойти один другого, друг на дружку постоянно натыкаются, тем и заражаются.
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А он прав. Всего несколько манипуляций ковшом, и индивидуальный прохладный обсерваторий готов. А лето обещает быть жарким...
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Лукашенко несменяемый,а Нетаньяху похоже фсё.
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Загребите бацьку трактором, шоб не киздел.
Вылечите его навсегда.
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы.
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Курбаші знає чим лікувати своїх "підданих" - гармалу у народі називають -Могильник!
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Как говорится, президент Белоруссии может уехать из деревни, но вот деревня из президента Белоруссии не уедет никогда
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Правильно. Умирать один раз, а жрать нужно постоянно. Болеть можно вечно - подъем и все на посевную. Кто под трактором умрет - тот на перегной пойдет.
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"Не было бы счастья, да несчастье помогло: ну хоть научили нас ухаживать за собой, тот кто не умел, вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно."

Важко придумати більшого нахабства і знущання. Десь на заході за подібний спіч - звільнення з державної служби з вовчим квитком через комісію психіатрів.
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«Трактор» треба колоти чи пити 3 рази на добу?
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"ото якби вибіг ти перед отим трактором, то кишки так би й шваркнули" (с) Митець
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Сейчас отправит всех белорусов на поля "на благо страны" работать
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Трактор? Це як, покласти рядочком і проїхатись по ним?
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"Трактор вылечит всех!" - Бацька жжёт! Это надо записать в цитатник наравне с "Сядем усе!"
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А цей ідіот,ну от просто цікаво, взагалі може на білоруській мові спілкуватись? Чи мозок вже повністю атрофувався від рускава міра?
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Самое смешное, что он во многом прав. Паника и истерика в духе "Мы все умрем" даст на порядки худшие последствия, чем COVID-19 сам по себе.
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