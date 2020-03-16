 Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином. ВИДЕО

Итак, хроники "зрады" и бунта. Как монобольшинство начинает сыпаться под "мирными инициативами" Владимира Зеленского? Кто те люди, которые защищают подписанные в Минске бумажки? И какими будут последствия первого публичного демарша "Слуг народа" против попыток председателя ОПГ Андрея Ермака усадить за стол переговоров с Украиной российских марионеток с ОРДЛО?
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Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
В протоколе, который обнародовали СМИ, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/minskaya-izmena-ermaka-uzhe-60-slug-naroda-podpisali-srochnoe-obrashchenie-k-zelenskomu-spisok-665854.html
1. СН -справжні негідники
2. СН - с-чари назбирані
3. СН - слуги нахаби
т. ін.
Статистика имеется в свободном доступе:
1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.
2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.
3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.
4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.
5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.
6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.
7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.
8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.
9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.
11 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.
Внешняя политика - не его дело. Вообще не его.
Паля дійсно може стати дієвим інструментом у боротьбі проти зрадників та українофобів
Дивіться відео до кінця: https://www.facebook.com/100016308190159/videos/605709946649273/
Однак, протоколи, які були завізовані посланцями Володимира Зеленського в Мінську, викликають цілком обґрунтоване обурення, змушують засумніватися в усвідомленні президентом усіх небезпек таких таємних домовленостей.
Підтримавши ці документи, президент укотре перетнув "червоні лінії", - вважає глава партії "Батьківщина".
Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція.
Але саме ця повзуча капітуляція і є політикою Зеленського
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646906.html
Президент України Володимир Зеленський має надати інформацію про те, на підставі яких директив глава офісу президента Андрій Єрмак підписав протокол засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко
Також Порошенко звернувся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо дії з ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також зловживання владою
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646973.html