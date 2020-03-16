 Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином. ВИДЕО

Итак, хроники "зрады" и бунта. Как монобольшинство начинает сыпаться под "мирными инициативами" Владимира Зеленского? Кто те люди, которые защищают подписанные в Минске бумажки? И какими будут последствия первого публичного демарша "Слуг народа" против попыток председателя ОПГ Андрея Ермака усадить за стол переговоров с Украиной российских марионеток с ОРДЛО?

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Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В протоколе, который обнародовали СМИ, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.