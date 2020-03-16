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 Политика Украины
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Все про:ВР (24556) Кучма (1828) Минск (1318) Козак (35) минские соглашения (2790) Слуга народа (732) Ермак Андрей (153) Буткевич Богдан (4)

 Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином. ВИДЕО

В очередном выпуске проекта "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич рассуждает о том, почему Верховной Раде не страшен коронавирус и как власть использует панику и карантин для прикрытия договорняка с Кремлем.

Итак, хроники "зрады" и бунта. Как монобольшинство начинает сыпаться под "мирными инициативами" Владимира Зеленского? Кто те люди, которые защищают подписанные в Минске бумажки? И какими будут последствия первого публичного демарша "Слуг народа" против попыток председателя ОПГ Андрея Ермака усадить за стол переговоров с Украиной российских марионеток с ОРДЛО?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В протоколе, который обнародовали СМИ, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/v3181716
 
 
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Минская измена Ермака. Уже 60 «Слуг народа» подписали срочное обращение к Зеленскому (список)
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/minskaya-izmena-ermaka-uzhe-60-slug-naroda-podpisali-srochnoe-obrashchenie-k-zelenskomu-spisok-665854.html
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И это тело с перепугу забежало куда глаза глядят

Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином - Цензор.НЕТ 1182
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Знаете иногда простой и подлый вирус может и Царей и эмиров положить в гроб на потеху беднякам из народа...
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Может и свезет. Но я все-же хочу чтобы оно выжило и потом ответило по полной за свое геббельсовское вранье, за предательство интересов страны, за развал экономики и за заработок на крови самим и своим окружением.
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Кокс и сушенные мухоморы защищают от вируса?
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Я тут на перерыве прошёлся по улице, глянул, и понял, что наступило золотое время самых страшных крокодилиц.
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просто пора перевести название слуга народа сн- совести НЕТ
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Каков поп -- таков и приход. Все вопросы к шефу.. Он подбирал их для себя родимого, кого в список насовал -- те и есть.
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сще є варіянти:
1. СН -справжні негідники
2. СН - с-чари назбирані
3. СН - слуги нахаби
т. ін.
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і жодної мразі яка голосувала за шута
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треба терміново провести дезінфекцію ВР і ОП разом зі співробітниками, бажано з використанням дусту (ДДТ).
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Для тех, кто с пеной у рта, орёт - ДЕЛ СДЕЛАЛ ЗА 5 ЛЕТ ПОРОШЕНКО !

Статистика имеется в свободном доступе:
1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.
2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.
3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.
4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.
5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.
6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.
7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.
8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.
9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.
11 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.
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Начальник офиса должен следить чтобы в принтерах не заканчивалась бумага, а возле рукомойника было мыло в мыльнице. Помещение проветривать также неплохо периодически.
Внешняя политика - не его дело. Вообще не его.
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О-оо! Влад Цепеш!
Паля дійсно може стати дієвим інструментом у боротьбі проти зрадників та українофобів
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Доброволець з Донецька: "Вова, мы можем повторить. Потому что мы не позволим тебе продать страну, мы не позволим тебе превратить нас в очередную колонию русского мира. Мы не позволим!"...
Дивіться відео до кінця: https://www.facebook.com/100016308190159/videos/605709946649273/
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При проведении следственных действий по факту совершения преступления, следаки всегда занимаются поиском - кому это выгодно. Ермак-мудак, кучма- сволочь, зеленский-осёл-козёл-оманский, Минск, какой то там совет с ордло, перспектива массовых протестов перостающих в дорогу на Ростов для Зе. Кому выгоден карантин?
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Тимошенко: Команда президента в переговорах з Росією підписує документи, які суперечать українським національним інтересам
Однак, протоколи, які були завізовані посланцями Володимира Зеленського в Мінську, викликають цілком обґрунтоване обурення, змушують засумніватися в усвідомленні президентом усіх небезпек таких таємних домовленостей.
Підтримавши ці документи, президент укотре перетнув "червоні лінії", - вважає глава партії "Батьківщина".
Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція.
Але саме ця повзуча капітуляція і є політикою Зеленського
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646906.html
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Порошенко хоче знати, хто доручив Єрмаку підписати протокол ТКГ від 11 березня


Президент України Володимир Зеленський має надати інформацію про те, на підставі яких директив глава офісу президента Андрій Єрмак підписав протокол засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко

Також Порошенко звернувся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо дії з ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також зловживання владою
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646973.html
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Зеленский стал на путь Януковича. Думаю, если он немедленно разгонит свое краснопузое окружение, чистосердечно раскается в содеянном и попросит прощения у народа Украины, то его еще можно будет спасти..... Но это нужно делать быстро, ибо чаша терпения не безгранична......
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